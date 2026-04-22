Allu Arjun: పుష్ప సంపాదనకంటే రాకాతో తగ్గేదేలా అంటున్న అల్లు అర్జున్ ?

Pupshpa - Raka - Alluarjun
పుష్ప ఫ్రాంచైజీ ద్వారా అల్లు అర్జున్ అత్యధిక పారితోషికం పొందే నటుడిగా నిలిపిన రూ. 600 కోట్లకు పైగా రాబట్టారని ఓ సర్వేలో తేలింది. భారతీయ నటుల్లో అల్లు అర్జున్ ఫేమస్ కావడంతో ఆయనతో కొందరు విశ్లేషకులు ద్రుష్టి సారించారు. ఇటీవలే రాకా లుక్ తో అందరినీ ఆకట్టుకున్న అల్లు అర్జున్ ప్రస్తుతం ఆ షూటింగ్ పనుల్లో వున్నారు. అట్లీ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ భారీ బడ్జెట్ పాన్-ఇండియన్ సైన్స్ ఫిక్షన్ యాక్షన్-ఫాంటసీ చిత్రంలో దీపికా పదుకొణే కథానాయికగా నటిస్తున్నారు. ఈ చిత్రం 2027లో థియేటర్లలో విడుదల కానుంది.
ఇక, పుష్ప 2 చిత్రంతో అల్లు అర్జున్ భారతీయ సినిమా రంగంలో కొత్త రికార్డులను నెలకొల్పారు. సుకుమార్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ యాక్షన్ డ్రామా ఫ్రాంచైజీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా బాక్సాఫీస్ వద్ద 2000 కోట్లకు పైగా వసూలు చేసింది. అయితే, ఈ భారీ విజయం ద్వారా ఈ అల్లు అర్జున్ ఎంత సంపాదించారు? అత్యధిక పారితోషికం తీసుకునే నటులలో ఒకరిగా ఆయనను నిలబెట్టిన ఆయన ప్రత్యేకమైన వ్యాపార నమూనాని మనం ఇప్పుడు పరిశీలిద్దాం.
2021లో, 'పుష్ప' తన బలమైన కథాంశంతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రేక్షకులను ఆకర్షించి, పెద్ద సంచలనం సృష్టించింది. భారతదేశంలో అన్ని భాషలలో కలిపి ఇది 267.55 కోట్ల నికర వసూళ్లను రాబట్టింది. విదేశీ బాక్సాఫీస్ వద్ద, 'ది రైజ్' 36.3 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను సాధించి, ప్రపంచవ్యాప్తంగా తన మొత్తం గ్రాస్ను 352 కోట్లకు చేర్చింది.
మరోవైపు, 'పుష్ప 2' కూడా గట్టి పోటీనిచ్చింది. డిసెంబర్ 5, 2024న విడుదలైన రష్మిక మందన్, ఫహద్ ఫాసిల్ కలిసి నటించిన ఈ చిత్రం, దేశీయ బాక్సాఫీస్ వద్ద 1265.97 కోట్ల నికర వసూళ్లను సాధించి, అన్ని భాషలలో కలిపి అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన భారతీయ చిత్రంగా నిలిచింది. అంతేకాకుండా, ఇది విదేశాలలో 292 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా మొత్తం వసూళ్లు 1727.23 కోట్ల గ్రాస్గా ముగిశాయి.
పుష్ప ఫ్రాంచైజీ యొక్క సంయుక్త వసూళ్లు భారతదేశంలో 1533.52 కోట్ల నికర వసూళ్లు మరియు ప్రపంచవ్యాప్తంగా 2079.23 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లుగా ఉన్నాయి. అందుకే పుష్ప ఫ్రాంచైజీ నుండి అల్లు అర్జున్ ఎంత సంపాదించారో చూద్దాం.
ఆంగ్ల ప్రతిక నివేదిక ప్రకారం, అల్లు అర్జున్ ఒక ప్రత్యేకమైన వ్యాపార నమూనాని అవలంబించారు. సినిమాకు సంప్రదాయబద్ధంగా తీసుకునే పారితోషికానికి బదులుగా, ఆయన 'రూపాయికి 30 పైసలు' అనే విధానాన్ని అనుసరిస్తున్నారు. అందుకే పుష్ప ఫ్రాంచైజీ కోసం, అల్లు అర్జున్ సుమారుగా 623.76 కోట్లు పుచ్చుకున్నాడని సమాచారం.
ఈ వ్యాపార నమూనా ఆర్థిక నష్టాలను తగ్గిస్తుంది కాబట్టి నిర్మాతలు దీనిని సంతోషంగా స్వాగతిస్తున్నారు. అంతేకాకుండా, అధిక పారితోషికం చెల్లించడానికి వారు భారీ రుణాలు తీసుకోవలసిన అవసరం లేదు, దీనివల్ల నిర్మాణ బడ్జెట్ కూడా పెరగదు.
స్పష్టంగా, అల్లు తనకు మరియు తన నిర్మాతలకు ఇద్దరికీ లాభదాయకమైన మార్గాన్ని కనుగొన్నారు. బాలీవుడ్ లో చూస్తే; సినిమాకు రూ. 150 కోట్లకు పైగా పారితోషికం తీసుకునే షారుఖ్ ఖాన్, ప్రభాస్, రజనీకాంత్ వంటి సూపర్స్టార్లను అధిగమించి, అత్యధిక పారితోషికం పొందే తారలలో ఒకరిగా అల్లు అర్జున్ నిలిచారు.