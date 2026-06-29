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Vishwak Sen: విశ్వక్ సేన్, తరుణ్ భాస్కర్, ENE Repeat విడుదల డేట్ ఫిక్స్
ఈ నగరానికి ఏమైంది' చిత్రం ఇప్పుడు సీక్వెల్ 'ENE Repeat'తో సిద్ధమవుతోంది. విశ్వక్ సేన్, అభినవ్ గోమటం, వెంకటేష్ కాకుమాను ఆ మ్యాజిక్ను మళ్లీ క్రియేట్ చేయడానికి రీయూనియన్ అవుతుండగా, శ్రీనాథ్ మాగంటి ఈ టీంకు కొత్త ఉత్సాహాన్ని జోడిస్తున్నారు. తరుణ్ భాస్కర్ మరోసారి దర్శకత్వం వహిస్తుండగా, ఎస్ ఒరిజినల్స్, రూట్ నోడ్ సినిమా బ్యానర్లపై సృజన్ యరబోలు, సందీప్ నాగిరెడ్డి ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు.
Vishwak Sen, Srinath Maganti, Abhinav Gomatam
ఈ సినిమా ప్రపంచవ్యాప్త నవంబర్ 19ని విడుదల కానుందని మేకర్స్ అనౌన్స్ చేశారు. చిత్రం (మొదటి భాగం) విడుదలై ఎనిమిది ఏళ్లు పూర్తయిన సందర్భంగా, ఆనాటి 'కన్యా రాశి' గ్యాంగ్ జ్ఞాపకాలను గుర్తు చేసేలా, అందరినీ ఆకట్టుకునే ఫ్రెండ్షిప్ యాంథమ్ నేపథ్యంతో ఒక 'ఫీల్-గుడ్' వీడియోను చిత్ర బృందం విడుదల చేసింది.
ఈ నగరానికి ఏమైంది' కల్ట్ స్టేటస్ను సంపాదించుకుంది. ఇటీవల రీ-రిలీజ్లోనూ అద్భుతమైన స్పందన దక్కించుకోవడంతో, ఇప్పుడు సీక్వెల్పై అంచనాలు మరింత పెరిగాయి.
పార్ట్ వన్ లోని ప్రత్యేకతను కొనసాగించేలా ఈ సీక్వెల్కు ట్యాలెంటెడ్ టెక్నికల్ టీం పని చేస్తోంది. వివేక్ సాగర్ సంగీతం అందిస్తుండగా, ఏజే ఆరోన్ సినిమాటోగ్రఫీ నిర్వహిస్తున్నారు. రవితేజ గిరిజాల ఎడిటింగ్ చేస్తుండగా, రాజేష్ పెంటకోట, సాలీ వైట్ ప్రొడక్షన్ డిజైన్ను రూపొందిస్తున్నారు.
విడుదల తేదీని ప్రకటించిన నేపథ్యంలో త్వరలోనే చిత్ర ప్రమోషన్స్ను మరింత వేగవంతం చేయడానికి మేకర్స్ సిద్ధమవుతున్నారు.
నటీనటులు: విశ్వక్ సేన్, శ్రీనాథ్ మగంటి, అభినవ్ గోమటం, వెంకటేష్ కాకుమాను
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ఒకవేళ పవన్ కల్యాణ్ హోం మంత్రి అయితే.. ఆర్ఆర్ఆర్ సెన్సేషనల్ కామెంట్లు
ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ గత వారం ఒక ఆసక్తికరమైన వ్యాఖ్య చేశారు. తాను హోం మంత్రిని కాకపోవడం వల్ల ఆంధ్రప్రదేశ్లోని నేరస్తులు చాలా అదృష్టవంతులని తెలిపారు. "ఒకవేళ నేను హోం మంత్రిని అయి ఉంటే, మీ బతుకులు దుర్భరంగా ఉండేవి" అని ఆయన పేర్కొన్నారు. ప్రస్తుతం ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ చేసిన వ్యాఖ్యలు అనేక చర్చలకు దారితీసింది. ఒకవేళ ఆయన నిజంగానే హోం మంత్రి అయితే ఎలాంటి చర్యలు తీసుకుంటారనే దానిపై ప్రజలు రకరకాలుగా ఊహించడం మొదలుపెట్టారు.
దుబ్బాక: తాళం వేసిన ఇంట్లో కిలోకు పైగా బంగారం లూటీ
సిద్ధిపేటలో భారీ చోరీ చోటుచేసుకుంది. సిద్దిపేట జిల్లా దుబ్బాకలో జరిగిన ఒక భారీ దొంగతనంలో, దుండగులు తాళం వేసి ఉన్న ఇంటి నుండి ఒక కిలోగ్రాముకు పైగా బంగారాన్ని అపహరించారు. వివరాల్లోకి వెళితే... ఈ ఇల్లు చింత రాజ్కుమార్ అనే వ్యక్తికి చెందినది. కుటుంబ సభ్యులు తీర్థయాత్రకు వెళ్లిన సమయంలో, ఇంటికి తాళం వేసి ఉండగా ఈ ఘటన జరిగింది. వారు లేని సమయాన్ని ఆసరాగా చేసుకున్న గుర్తుతెలియని దొంగలు ఇంట్లోకి చొరబడి, బీరువాను పగలగొట్టి బంగారు ఆభరణాలను ఎత్తుకెళ్లారు.
రాజమహేంద్రవరంలో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన భారీ వర్షం
కాకినాడ, రాజమహేంద్రవరం నగరాల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన భారీ వర్షం కురిసింది. దీనివల్ల అనేక లోతట్టు ప్రాంతాలు నీట మునిగిపోగా, ట్రాఫిక్ అంతరాయం కలిగింది. ఈ అకస్మాత్తు వర్షం ఉక్కపోత వాతావరణం నుండి ఉపశమనం కలిగించినప్పటికీ, పలు ప్రాంతాల్లో నీరు నిలిచిపోయేలా చేసింది. రాజమహేంద్రవరంలో రైల్వే స్టేషన్ రోడ్డు, శ్యామల సెంటర్, కోటిపల్లి బస్ స్టాండ్, డీలక్స్ సెంటర్, హైటెక్ బస్ స్టాండ్, ఆదాయపు పన్ను కార్యాలయ రోడ్డు, కంబాల చెరువు, కోరుకొండ రోడ్డు వంటి ప్రాంతాల్లోని రోడ్లు నీట మునిగాయి.
అపోహా లేక వాస్తవమా: బాదం పప్పులు తినడం వల్ల శరీరంలో వేడి పెరుగుతుందా?
మన రోజువారీ ఆహారంలో బాదం పప్పుల వినియోగం ఎప్పటినుంచో ఆదరణ పొందుతూ వస్తోంది. ఆరోగ్యకరమైన అల్పాహారంలో భాగం చేసుకోవడం నుంచి.. తీపి లేదా కారం వంటకాలకు అదనపు రుచిని జోడించడం వరకు బాదం పప్పులను అన్ని రకాలుగా ఇష్టపడుతుంటారు. బాదంకు ఇంత ఆదరణ ఉన్నప్పటికీ, ముఖ్యంగా ఎండాకాలం వచ్చేసరికి ఒక సాధారణ అపోహ పదే పదే తెరపైకి వస్తూ ఉంటుంది: బాదం పప్పులు తినడం వల్ల శరీరంలో వేడి పెరుగుతుందా? ఎండాకాలంలో బాదం పప్పులు తినడం వల్ల శరీర ఉష్ణోగ్రత పెరుగుతుందని, లేదా వేడి వాతావరణంలో ఇబ్బంది కలుగుతుందని నమ్మి, చాలా మంది వాటిని తినడానికి వెనుకాడతారు.
నా భార్య గర్భిణీ, ఆమెకి పొటాటో చిప్స్ తినాలని వుందట, తినవచ్చా?
గర్భిణీలు తీసుకునే ఆహారం విషయంలో ఎంతో జాగ్రత్తలు పాటించాల్సి వుంటుంది. గర్భిణీ స్త్రీలు ఏమేమి తినాలన్నది గైనకాలజి వైద్యులు చెబుతారు. ఐతే గర్భిణీలు పొటాటో చిప్స్ను కొద్ది మొత్తంలో తినవచ్చు. దీనివల్ల తక్షణమే ఎలాంటి ప్రమాదం ఉండదు. అయితే, దీనిని అలవాటుగా మార్చుకోకుండా తినాలనే కోరిక ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఒకటి రెండు చిన్న ముక్కలు రుచి కోసం తినడం మంచిది. దీనికి గల కారణాలు, తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. పొటాటో చిప్స్ తయారీలో చాలామంది ఇంగువ వాడుతారు. గర్భధారణ సమయంలో ఎక్కువ మొత్తంలో ఇంగువ తీసుకోవడం సురక్షితం కాదు. ఎందుకంటే ఇది గర్భాశయ సంకోచాలను ప్రేరేపించే అవకాశం ఉంది.
గ్యాస్ట్రిక్ సమస్య వున్నవారు సోంపు తినవచ్చా?
గ్యాస్ట్రిక్ సమస్య ఉన్నవారికి సోంపు అమృతం లాంటిది. సోంపును ఈ సమస్య వున్నవారు తినవచ్చు. గ్యాస్ట్రిక్, ఎసిడిటీ, కడుపు మంట వంటి సమస్యలతో బాధపడేవారికి సోంపు గింజలు ఒక అద్భుతమైన సహజ ఔషధంగా పనిచేస్తాయి. గ్యాస్ట్రిక్ సమస్య ఉన్నవారికి సోంపు ఎలా సహాయపడుతుందో తెలుసుకుందాము. కడుపు మంట నుండి తక్షణ ఉపశమనం సోంపు గింజలలో యాంటీ-అల్సర్ గుణాలు ఉంటాయి. ఇవి కడుపులో యాసిడ్ స్థాయిలను సమతుల్యం చేసి, తిన్న తర్వాత వచ్చే గుండెల్లో మంట, కడుపు మంటను తక్షణమే తగ్గిస్తాయి. గ్యాస్ చేరకుండా చూస్తుంది ఇందులో ఉండే 'అనెథోల్' అనే సమ్మేళనం కడుపు మరియు ప్రేగులలోని కండరాలను రిలాక్స్ చేస్తుంది.
గుండె ఆరోగ్యానికి ఆరోగ్య సూత్రాలు
గుండెపోటు. ఈరోజుల్లో చాలా ఎక్కువగా వినిపిస్తున్న సమస్యల్లో ఇది ఒకటి. గుండెపోటుతో మరణిస్తున్నవారి సంఖ్య కూడా పెరుగుతోంది. చిన్నచిన్న జాగ్రత్తలు తీసుకుంటుంటే గుండెపోటు రాకుండా చూసుకోవచ్చు. అందుకోసం పాటించాల్సిన 7 ఆరోగ్య సూత్రాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. రోజు రాత్రివేళ 7 నుంచి 8 గంటలు పాటు నిద్రపోవాలి. పోషకాహార నిపుణుల సలహా మేరకు గుండె ఆరోగ్యాన్ని పెంచే పోషకాహారాలని తీసుకోవాలి. నీటి శాతం అధికంగా ఉన్న పండ్లు తింటుండాలి. ధూమపానానికి దూరంగా ఉండాలి. శరీరానికి సరిపడా మంచినీళ్ళు త్రాగాలి. క్రమం తప్పకుండా శారీరక వ్యాయామాలు చెయ్యాలి.
శరీర కొవ్వును కరిగించే రాగి దోసెలు
రాగులు. వీటిలో ఎన్నో పోషకాలున్నాయి. రాగులు ఇతర ధాన్యాల కంటే బలవర్ధమైనవి. వీటిని దోసెలలా చేసుకుని తినవచ్చు. వీటిలో వున్న పోషక విలువలు, ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను తెలుసుకుందాము. రాగులతో చేసిన దోసెలను తింటుంటే కొవ్వు కరిగిపోతుంటుంది. రాగుల్లో ఐరన్ పుష్కలంగా ఉండటం వల్ల రక్తహీనత సమస్యను అధిగమించవచ్చు. రాగులను రోజువారి ఆహారంలో చేర్చుకొనడం వల్ల వృద్ధాప్య ఛాయలను దూరం చేసుకోవచ్చు. రాగులలో ఉన్న ఫైబర్ కడుపు నిండినట్లు చేస్తాయి కనుక శరీర బరువును నియంత్రిస్తాయి. మహిళల్లో ఎముకలు పటుత్వం కోసం రాగి దోసెలను తీసుకోవడం ఎంతో మంచిది. రాగులు నిద్రలేమి, ఆందోళన, మానసిక వత్తిడి లాంటి సమస్యలను దూరం చేస్తాయి.