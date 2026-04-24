ఫెమినా కవర్ పేజీలో ధురందర్ హీరోయిన్ సార్ అర్జున్.. స్టార్డమ్ అదిరిందిగా.. (video)
యువ నటి సారా అర్జున్, ఫెమినా పత్రిక ఏప్రిల్-మే 2026 కవర్ పేజీపై కనిపించి తన కెరీర్లో ఒక కీలక మలుపుతో అందరినీ ఆకట్టుకుంటోంది. "మెయిన్ క్యారెక్టర్ ఎనర్జీ" అనే ధైర్యమైన ట్యాగ్లైన్తో, తన ఇటీవలి చిత్రాల విజయంతో పెరుగుతున్న స్టార్డమ్ను ఈ 20 ఏళ్ల నటి ఆత్మవిశ్వాసంతో స్వీకరిస్తోంది.
ఈ కవర్ పేజీలో సారా, ప్రకాశవంతమైన కలర్-బ్లాక్ నిట్ కార్డిగన్ను ప్రింటెడ్ డెనిమ్ మినీ స్కర్ట్తో కనిపించింది. ఆమె చెదిరిన జుట్టు, ఆత్మవిశ్వాసంతో కూడిన నిలకడ ఆమె స్టార్ డమ్ను ప్రతిబింబిస్తున్నాయి. ఒక ఫ్రేమ్లో, ఆమె ఎరుపు రంగు శాటిన్ షర్ట్ డ్రెస్లో, సున్నితమైన బంగారు ఆభరణాలు, మృదువైన కర్ల్స్తో మరింత గంభీరమైన పాత్రలో కనిపిస్తోంది.
దీనికి భిన్నంగా, మరో లుక్లో సారా గులాబీ రంగు క్రోచెట్ క్రాప్ టాప్, క్రీమ్ రంగు వైడ్-లెగ్ ప్యాంటులో రిలాక్స్డ్గా ఫోజిచ్చింది. 'ధురందర్', దాని సీక్వెల్ వంటి వరుస విజయాలు ఆమె కెరీర్ను ముందుకు తీసుకెళ్తుండగా, ఈ కవర్ పేజీలో ఆమె ఫోటో ఆమె కెరీర్లో మైలురాయిగా నిలుస్తుంది.
మరోవైపు భారతీయ సినిమా దిగ్గజం, ఎవర్ గ్రీన్ బ్యూటీ మధుబాల జీవితం త్వరలో వెండితెరపై బయోపిక్ రూపంలో ఆవిష్కృతం కానుందన్న వార్త ఇప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా సినీ అభిమానుల్లో ఆసక్తి రేకెత్తిస్తోంది. మధుబాల పాత్ర కోసం మొదట పలువురు స్టార్ హీరోయిన్ల పేర్లు పరిశీలించినా, చివరకు సారా అర్జునే సరైన ఎంపికగా భావించినట్లు టాక్ వినిపిస్తోంది. ఈ క్రమంలో నటి సాయి పల్లవి పేరు కూడా గట్టిగా వినిపించింది.
కానీ, ఆమె ఆ ఆఫర్ను రిజెక్ట్ చేశారని టాక్. దీంతో యువనటి సారా అర్జున్ పేరు వినిపించడంతో ఈ ప్రాజెక్ట్ ఒక్కసారిగా హాట్ టాపిక్గా మారింది. ఇటీవల వరుస విజయాలతో ఫామ్లో ఉన్న సారా.. ఇప్పుడు తన కెరీర్లోనే అత్యంత ప్రతిష్టాత్మక పాత్రను పోషించబోతుందన్న ప్రచారం జోరుగా సాగుతోంది.