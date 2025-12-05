Shiv Rajkumar: ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు బయోపిక్లో నటించేందుకు సిద్ధం
కన్నడ సూపర్ స్టార్ శివ రాజ్ కుమార్ విజయవాడలోని ఇంద్రకీలాద్రిపై ఉన్న దుర్గమ్మను సందర్శించారు. ఆలయ అధికారులు ఆయనకు దుర్గమ్మ చిత్రపటం, ప్రసాదం అందజేశారు. ఆ దర్శనం తనకు లభించడం అదృష్టంగా భావిస్తున్నానని చెప్పారు.
శివ రాజ్ కుమార్ ప్రస్తుతం తెలుగు రాజకీయ నాయకుడు గుమ్మడి నర్సయ్య జీవితం ఆధారంగా రూపొందుతున్న చిత్రంలో నటిస్తున్నారు. రాజకీయాల్లో నైతికత, విలువలను కాపాడిన వ్యక్తిగా నటించడం తనకు సంతోషంగా ఉందని ఆయన అన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు బయోపిక్పై కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.
ఎవరైనా దర్శకుడు ముందుకు వస్తే చంద్రబాబు బయోపిక్లో నటించడానికి తాను సిద్ధంగా ఉంటానని శివ రాజ్ కుమార్ అన్నారు. ఇంతలో, రామ్ చరణ్ పెద్దిలో కూడా తాను ఒక ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తున్నాను.
కన్నడ సినిమాలో తాను ఎంత ప్రేమగా ఆదరిస్తానో తెలుగు ప్రేక్షకులు కూడా అంతే ప్రేమగా ఆదరిస్తారని ఆశిస్తున్నానని చెప్పారు. గుమ్మడి నర్సయ్య ఆధారంగా రూపొందుతున్న ఈ చిత్రానికి నాయకత్వం వహించడం తనకు వినయంగా అనిపిస్తోందని శివ రాజ్ కుమార్ అన్నారు.
ఈ ప్రాజెక్ట్ శనివారం పాలవంచలో ప్రారంభమవుతుంది. ఆయన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు తెలుగు పౌరులలో చంద్రబాబు బయోపిక్ సాధ్యమేనా మరియు దానిని ఎవరు దర్శకత్వం వహించవచ్చనే దానిపై చర్చలకు దారితీశాయి.