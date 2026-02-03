Sharwanand: బైకర్ ఇంజన్ సిద్దమైంది. రేపు గ్లింప్స్ రాబోతోంది
శర్వానంద్, మాళవికనాయర్ నటించిన చిత్రం బైకర్ విడుదలకు సిద్దమవుతోంది. ఈ చిత్రం ఏప్రిల్ 3వ తేదీన విడుదలకు సిద్దమవుతోంది. నేడు చిత్రానికి సంబంధించిన విషయాలు వెల్లడిస్తూ చిత్ర యూనిట్ తెలియజేసింది. బైకర్ చిత్రంలో బుల్లెట్ సునీల్ అనే పాత్రను పరిచయం చేయబోతున్నట్లు చిత్ర యూనిట్ తెలిపింది. ఇక ఇందులో రాజశేఖర్ ఓ కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నారు. ఈ సినిమాను యువి క్రియేషన్స్ బ్యానర్ నిర్మిస్తోంది.
చార్మింగ్ స్టార్ శర్వానంద్ నటిస్తున్న ది మోస్ట్ అవైటెడ్ చిత్రం ‘బైకర్’ ఇప్పటికే ప్రేక్షకుల్లో సాలిడ్ బజ్ క్రియేట్ చేసింది. టాలీవుడ్లో తొలి బైక్ రేసింగ్ కాన్సె్ప్ట్తో తెరకెక్కిన ఈ ‘బైకర్’ సినిమాలో శర్వానంద్ సరికొత్త లుక్లో కనిపిస్తున్నాడు. ఇక అభిలాష్ రెడ్డి కంకర డైరెక్ట్ చేస్తున్న ఈ సినిమా నుండి మేకర్స్ తాజాగా ఓ ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్ ఇచ్చారు.