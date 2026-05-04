ఎన్టీఆర్ తర్వాత దళపతి విజయ్.. భీమవరంలో బెట్టింగ్లు.. భారీ డబ్బు గోవిందా!
తమిళనాడు ఎన్నికల్లో విజయం సాధించి దళపతి విజయ్ చరిత్ర సృష్టించారు. ఈ ఎన్నికల్లో ఇక మిగిలి ఉన్న అంశం ఒక్కటే. ఆయన సొంతంగా ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయగలరా, లేక మ్యాజిక్ ఫిగర్ను చేరుకోవడానికి ఇతర పార్టీల సహాయం తీసుకోవాల్సి వస్తుందా అనేది చూడటమే.
ఎన్.టి.రామారావు తర్వాత, సొంతంగా పార్టీ స్థాపించి, ఆ వెంటనే జరిగిన ఎన్నికల్లోనే విజయం సాధించిన ఏకైక సినీ తార ఆయనే. చిరంజీవి, పవన్ కళ్యాణ్ వంటి వారు కూడా ఈ ఘనతను సాధించలేకపోయారు. అయితే, విజయ్ సాధించిన ఈ విజయం తమిళనాడులో కాకుండా, ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఊహించని పరిణామాలకు దారితీసింది.
రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనూ బెట్టింగ్కు భీమవరం ఒక పెద్ద అడ్డా అని అందరికీ తెలిసిందే. తమిళనాడులో 'దళపతి విజయ్' కారణంగా బెట్టింగ్ వేసేవారు భారీగా డబ్బు కోల్పోయారని సమాచారం. వారిలో అత్యధికులు విజయ్ పార్టీ టీవీకే గెలిచే అవకాశాలకు వ్యతిరేకంగా పందెం కాశారని, తత్ఫలితంగా ఇప్పుడు భారీ మొత్తంలో డబ్బును కోల్పోయారని సమాచారం.
ఈ నష్టానికి ప్రధానంగా రెండు పందాలు కారణమయ్యాయి. ఒకటి డీఎంకే తిరిగి అధికారంలోకి రావడం, రెండవది విజయ్ పార్టీ అయిన టీవీకేకు 32 స్థానాలకు మించి గెలుచుకోలేకపోవడం. ఈ రెండు విషయాలూ జరగలేదు. ఫలితంగా, పందెం కాసినవారు భారీగా డబ్బును కోల్పోయారు.
పశ్చిమ బెంగాల్, అసోం రాష్ట్రాల్లో బీజేపీ విజయం సాధించడంపై కూడా కొన్ని పందాలు జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. అయితే అవి నామమాత్రపు మొత్తాలకు మాత్రమే పరిమితమయ్యాయి. ఈ ఎన్నికల్లో కేవలం విజయ్ గెలుపు అవకాశాలపైనే భారీ మొత్తంలో పందాలు కాశారు.
సినిమా గ్లామర్ కూడా వారిని భారీగా పందాలు కాయడానికి ప్రేరేపించింది. సహజంగానే, ఇప్పుడు వారు తమ చర్యకు చింతిస్తూ ఉంటారు. హైదరాబాద్లోనూ పందెం రాయుళ్లు డబ్బు కోల్పోయారని తెలిసింది. అయితే ఆ నష్టం భీమవరం కంటే తక్కువేనని తెలుస్తోంది.