చంద్రబాబు కోసం బండ్ల గణేష్.. షాద్ నగర్ నుంచి తిరుమల వరకు మహా పాదయాత్ర
నిర్మాత, తెలంగాణ కాంగ్రెస్ నాయకుడు బండ్ల గణేష్ షాద్నగర్ నుండి తిరుమల వరకు సుదీర్ఘ మహా పాదయాత్ర చేపట్టనున్నారు. గతంలో, అప్పటి జగన్ వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కేసులో టీడీపీ చీఫ్ చంద్రబాబు నాయుడును అరెస్టు చేసినప్పుడు, చంద్రబాబు నాయుడుపై ఎలాంటి మచ్చ పడకుండా ఈ కేసు నుంచి విడుదల కావాలని బండ్ల గణేష్ తిరుమల శ్రీవారికి మొక్కుకున్నారు.
ఇప్పుడు తన కోరిక నెరవేరడంతో, బండ్ల గణేష్ తన మొక్కును తీర్చుకోవడం ద్వారా శ్రీవారికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేయాలని నిర్ణయించుకున్నారు. ఈ పాదయాత్ర ఈ నెల 19వ తేదీన షాద్నగర్లోని బండ్ల గణేష్ నివాసం నుండి ప్రారంభమవుతుంది. ఆయన పాదయాత్ర ద్వారా తిరుమల వరకు వెళ్లి శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామిని దర్శించుకుంటారు.
బండ్ల గణేష్ తన పాదయాత్రను ఘనంగా ప్రారంభించడానికి ప్రణాళిక రచిస్తున్నారు. తన యాత్ర ప్రారంభాన్ని పురస్కరించుకుని ఒక భారీ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించనున్నారు. ఈ పాదయాత్ర దాని ఆధ్యాత్మిక ఉద్దేశ్యం, ప్రయాణించే దూరం కారణంగా అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తుందని భావిస్తున్నారు.