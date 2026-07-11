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Written By సెల్వి
Last Updated : Saturday, 11 July 2026 (11:41 IST)

కర్నూలులో ఎల్ఈడీ తెరలు- అమెరికాలో వర్చువల్ నిశ్చితార్థం (video)

Kurnool family
Written By: సెల్వి
Updated: Sat, 11 Jul 2026 (11:41 IST)
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Kurnool family
సాంప్రదాయం, సాంకేతికతల అద్భుత మేళవింపుతో, కర్నూలుకు చెందిన ఒక కుటుంబం తమ కుమార్తె నిశ్చితార్థాన్ని ఆన్‌లైన్‌లో జరుపుకుంది. ఈ వేడుకలో అమెరికా నుంచి వధూవరులు పాల్గొన్నారు. కర్నూలు నగరంలోని జోహరపురం నివాసులైన, కర్నూలు ప్రభుత్వ జనరల్ ఆసుపత్రి హెల్త్ ఇన్‌స్పెక్టర్ టి. గోవిందు స్వామి, ఆయన భార్య శివ శ్యామల కుమారి, అమెరికాలోని విస్కాన్సిన్‌లో శాస్త్రవేత్తగా పనిచేస్తున్న తమ కుమార్తె మేఘన కోసం ఈ వేడుకను ఏర్పాటు చేశారు. 
 
తిరుపతికి చెందిన కుమార బాబు, శ్రీదేవిల కుమారుడు ప్రేమ్ కుమార్, అమెరికాలో సాఫ్ట్‌వేర్ ప్రొఫెషనల్‌గా ఉద్యోగం చేస్తున్నాడు. వారిద్దరూ ప్రేమలో పడి, పెళ్లి చేసుకోవాలనే తమ కోరికను వ్యక్తం చేసిన తర్వాత, ఇరు కుటుంబాలూ అంగీకరించి, మొదట భారతదేశంలో ఘనంగా నిశ్చితార్థ వేడుకను నిర్వహించాలని ప్రణాళిక వేశాయి. 
 
అయితే, వీసా సంబంధిత పరిమితుల కారణంగా కాబోయే వధూవరులు భారతదేశానికి రాలేకపోయారు. దీంతో వారి కుటుంబాలు వర్చువల్ నిశ్చితార్థాన్ని ఎంచుకున్నాయని మేఘన మామ తెలిపారు.
 
గురువారం భారత ప్రామాణిక కాలమానం ప్రకారం ఉదయం 11 గంటలకు (విస్కాన్సిన్‌లో అర్ధరాత్రి 12:30 గంటలకు) కర్నూలు నగర శివార్లలోని జి పుల్లారెడ్డి ఇంజనీరింగ్ కళాశాల సమీపంలో ఉన్న హోటల్ కె ఫార్టూన్‌లో నిశ్చితార్థ వేడుక జరిగింది. 
 
కుటుంబ సభ్యులను, అతిథులను వధూవరులతో ప్రత్యక్షంగా అనుసంధానించడానికి పెద్ద ఎల్ఈడీ తెరలను ఏర్పాటు చేశారు. కర్నూలులోని ఒక పురోహితుడు పూజలు నిర్వహిస్తూ వేద మంత్రాలు పఠిస్తుండగా, మేఘన, ప్రేమ్ కుమార్ ఆన్‌లైన్‌లో ఉంగరాలు మార్చుకున్నారు.

దీనితో కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితులు ఈ వేడుకను ప్రత్యక్షంగా వీక్షించే అవకాశం లభించింది. భౌగోళిక దూరం ఉన్నప్పటికీ సాంకేతికత సంప్రదాయాలను కాపాడగలదని ఈ వినూత్న వేడుక నిరూపించిందని అతిథులు ప్రశంసించారు. వీరి వివాహం ఆగస్టు 30న న్యూయార్క్‌లో జరగనుంది.
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సెల్వి

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