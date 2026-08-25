ప్రియుడి కారుపై లిప్స్టిక్తో 3,400 ముద్దు ముద్రలు.. అది తెలిస్తే...? (video)
కారుపై సాధారణంగా ఏదైనా నచ్చిన బొమ్మలు వేయడం చూసివుంటాం. అయితే ఇక్కడ సీన్ ఒక్కసారిగా మారింది. ప్రియుడి కారుపై లిప్స్టిక్తో 3,400 ముద్దు ముద్రలు వేసింది ప్రేయసి. దీంతో ఆ కారు ఓనర్కు రూ.5,500 జరిమానా పడింది. ఒక మహిళ తన ప్రియుడి కారు నిండా ముద్దు ముద్రలు వేయగా, మధ్యప్రదేశ్ పోలీసులు ఆమెకు జరిమానా విధించారు. ఆ తర్వాత ఆ ముద్రలన్నింటినీ తొలగించారు. ప్రస్తుతం ఈ కారుకు సంబంధించిన వీడియో నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. ఈ వీడియోపై నెటిజన్లు రకరకాలుగా స్పందిస్తున్నారు. కొందరైతే.. మీమ్స్ పేల్చుతున్నారు.
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ఇకపోతే.. పోలీసులు కారు యజమానికి జరిమానా విధించడంతో పాటు, ఆ వ్యక్తితోనే కారును శుభ్రం చేయించి, దానిపై ఉన్న లిప్స్టిక్ గుర్తులన్నింటినీ తొలగించేలా చర్యలు తీసుకున్నారు. దీనిపై కారు యజమాని ఆదిత్య సికార్వార్ విలేకరులతో మాట్లాడుతూ, ఒక విదేశీ ట్రెండ్ను అనుసరిస్తూ తన ప్రేమికురాలు కారును ఈ విధంగా అలంకరించాలని నిర్ణయించుకుందని చెప్పారు.
ఆమె దాదాపు మూడున్నర గంటల పాటు శ్రమించి కారు అంతటా 3,400 లిప్స్టిక్ గుర్తులను వేసింది. ఆ తర్వాత దానికి సంబంధించిన వీడియోను సోషల్ మీడియాలో అప్లోడ్ చేసిందని తెలిపారు.
అలా చేయడం చట్టవిరుద్ధమని తనకు తెలియదు. పోలీసుల చర్య తర్వాత, తాను కారుపై ఆ లిప్స్టిక్ గుర్తులను తొలగించానని ఇంకా జరిమానా చెల్లించాలని తెలిపాడు.
Love left 3,500 lipstick marks on a boyfriend’s car and a ₹5,500 fine followed! ????????— Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) August 25, 2026
A woman reportedly covered her boyfriend’s car with kiss marks, prompting Madhya Pradesh Police to issue a fine. All the marks were later removed. pic.twitter.com/102W0vC2rL