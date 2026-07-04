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భార్యకు మోకాళ్ల నొప్పులు.. ఆటోమేటిక్ మెట్లు తయారు చేసిన భర్త (video)
భర్తంటే ఇలా వుండాలి. భార్య మెట్లు ఎక్కి దిగడం కష్టమని తలచిన ఆ భర్త.. ఆమె కోసం ఇంట్లోనే ఆటో మేటిక్ మెట్లను ఏర్పాటు చేశారు. భార్యపై ఉన్న ప్రేమాభిమానంతో ఒక మెకానిక్ ఆటోమేటిక్ మెట్లను తయారు చేశారు. ఈ మెట్ల దారి వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.
Wife
మోకాళ్ల నొప్పుల కారణంగా తన భార్య మెట్లు ఎక్కడం, దిగడం కష్టంగా మారడాన్ని చూసి చలించిపోయిన ఆ భర్త, తనకున్న మెకానికల్ నైపుణ్యంతో ఇంట్లోనే సులభంగా పైకి, కిందికి కదిలే ఆటోమేటిక్ లిఫ్ట్ తరహా మెట్ల వ్యవస్థను రూపొందించారు. దీంతో ఆ భర్తపై నెటిజన్లు ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు. ఈ వీడియో నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.
#Wife #kneepain #Husband #automaticstairs #Home— Webdunia Telugu (@WebduniaTelugu) July 4, 2026
భార్యకు మోకాళ్ల నొప్పులు..
ఆటోమేటిక్ మెట్లు తయారు చేసిన భర్త pic.twitter.com/IlAKOPhamH
EVV: ఈవీవీ సినిమా ప్రొడక్షన్ లో హర్ష్ రోషన్, ప్రియాంక ఆచర్ జంటగా చిత్రం
తెలుగు సినిమా రంగంలో ఐకానిక్, పేరెన్నికగన్న నిర్మాణ సంస్థల్లో ఒకటైన ఈవీవీ సినిమా ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తాజాగా ఓ వైవిధ్యమైన కథతో ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతుంది. లెజెండరీ దర్శకుడు ఈ.వీ.వీ. సత్యనారాయణ స్థాపించిన ఈ బ్యానర్పై గతంలో ‘చాలా బాగుంది’, ‘మా ఆవిడ మీద ఒట్టు మీ ఆవిడ చాలా మంచిది’, ‘తొట్టి గ్యాంగ్’, ‘అత్తిలి సత్తిబాబు ఎల్కేజీ’, ‘ఫిట్టింగ్ మాస్టర్’, నువ్వంటే నాకిష్టం, కితకితలు వినోదాత్మక చిత్రాలు ప్రేక్షకులను అలరించాయి.
Jyothi Poorvaj : ఏంజెలీనా జోలిని తలపించేలా కిల్లర్... జ్యోతి పూర్వజ్ లుక్స్
జ్యోతి పూర్వజ్, పూర్వాజ్, లీడ్ రోల్స్ లో నటిస్తున్న సెన్సేషనల్ సై ఫై థ్రిల్లర్ మూవీ "కిల్లర్". మనీష్ గిలాడా, చంద్రకాంత్ కొల్లు, విశాల్ రాజ్, అర్చన అనంత్, గౌతమ్ చక్రధర్ కొప్పిశెట్టి ఇతర పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ఈ సినిమాను ఏయూ అండ్ ఐ స్టూడియోస్ బ్యానర్స్ పై పూర్వాజ్ , పద్మనాభ రెడ్డి.ఎ. నిర్మిస్తున్నారు. ఉర్వీశ్ పూర్వజ్ సమర్పకులు. పూర్వాజ్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. వీఎఫ్ఎక్స్ వర్క్స్ సహా పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ కార్యక్రమాలన్నీ పూర్తి చేసుకున్న ఈ మూవీ త్వరలో గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు రాబోతోంది.
Prithviraj : బ్యాంక్ ఉద్యోగిగా బ్యాంకు దోపిడీ చేసి ఐ, నోబడీ అంటోన్న పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్
మలయాళ స్టార్ పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ తనకంటూ ఒక ప్రత్యేకమైన శైలిలో సినిమాలు చేస్తుంటారు. రాజమౌళి- మహేష్ బాబు కాంబినేషన్లో రూపొందుతున్న ప్రఖ్యాత చిత్రం ‘వారణాసి’ లో కూడా ఆయన ఒక కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ తాజాగా నటించిన చిత్రం ‘ఐ, నోబడీ’. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఈ చిత్రానికి మంచి క్రేజ్ ఉండడంతో, ఈ నెల 9 న పెయిడ్ ప్రీమియర్స్ ప్లాన్ చేస్తున్నారు నిర్మాతలు.
M. M. Keeravani: ఎం. ఎం.కీరవాణి తో ఇష్టమైన పాటలు పంచుకున్న అభిమానులు
సంగీత దర్శకుడు కీరవాణి పూర్తి పేరు కోడూరి మరకతమణి కీరవాణి. నేడు ఆయన పుట్టినరోజు. ఈ సందర్భాన్ని పురస్కరించుకుని ఆయనకు సోషల్ మీడియాలో శుభాకాంక్షలు వెలువడుతున్నాయి. సంగీత స్వరకర్త, గాయకుడు, గీత రచయితగా పేరు తెచ్చుకున్నారు. తాజాగా ఈటీవీలో పాడుతా తీయగా వంటి కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తూ, ప్రతిభ వున్న గాయనీ గాయకులకు తన సినిమాలలో తన ప్రోగ్రామ్ లలో అవకాశాలు కల్పిస్తున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన టీమ్ ప్రత్యేక వందనాలు తెలియజేశారు.
Trisha: త్రిష నటించిన జననాయకుడు కంటే విశ్వంభర విడుదలకు సిద్ధమవుతోంది !
కాగా, మెగాస్టార్ చిరంజీవితో నటించిన విశ్వంభర సినిమా కూడా ఏడాదికిపైగా విడుదల కావాల్సి వున్నా విడుదల చేస్తున్నట్లు సోషల్ మీడియాలో చిత్ర టీమ్ అభిమానులకు స్కూప్ అందించింది. ఈ చిత్ర కథ సత్యలోకం అనే లోకానికి సంబంధించినది కనుక అందుకు తగిన డి.ఐ. వర్క్ వల్ల ఆలస్యమయిందని చిత్ర నిర్మాతలు వెల్లడించారు. జానపద చిత్రం తరహాలో దర్శకుడు వశిష్ట తెరకెక్కించారు.