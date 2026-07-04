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  4. Mumbai Braces for Heavy Rains as IMD Issues Red Alert
Written By సెల్వి
Last Updated : Saturday, 4 July 2026 (11:09 IST)

ముంబైకి రెడ్ అలర్ట్- వారాంతంలో భారీ నుండి అతి భారీ వర్షాలు (video)

Mumbai Rains
BY: సెల్వి
Publish: Sat, 4 Jul 2026 (11:03 IST) Updated: Sat, 4 Jul 2026 (11:09 IST)
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Mumbai Rains
భారత వాతావరణ శాఖ (ఐఎండీ) శనివారం ముంబైకి రెడ్ అలర్ట్ జారీ చేసింది. నగరం, శివారు ప్రాంతాల్లో భారీ నుండి అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని, కొన్ని చోట్ల అత్యంత భారీ వర్షాలతో పాటు గంటకు 60 కిలోమీటర్ల వేగంతో బలమైన గాలులు వీచే అవకాశం ఉందని అంచనా వేసింది. 
 
గత 24 గంటల్లో నగరంలోని పలు ప్రాంతాల్లో 100 మి.మీ కంటే ఎక్కువ వర్షపాతం నమోదైనప్పటికీ, ప్రజా రవాణా వ్యవస్థ యథావిధిగా కొనసాగుతోందని మున్సిపల్ అధికారులు తెలిపారు. అయితే, రోజంతా సబర్బన్ లోకల్ రైలు సర్వీసులకు అంతరాయం లేదా జాప్యం ఏర్పడినట్లు ప్రయాణికులు తెలిపారు. 
 
తాజా జిల్లా-వారీ సూచనలో, వారాంతంలో ముంబైలో కొన్ని చోట్ల భారీ నుండి అతి భారీ వర్షాలు, అక్కడక్కడా అత్యంత భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని అంచనా వేస్తూ ఐఎండీ రెడ్ అలర్ట్ జారీ చేసింది. 
 
రుతుపవనాలు ఆలస్యంగా వచ్చినప్పటికీ, ఈ వారం ప్రారంభం నుండి దేశ ఆర్థిక రాజధానిలో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. శనివారం ఉదయం 8 గంటలతో ముగిసిన 24 గంటల వ్యవధిలో ముంబైలోని పలు ప్రాంతాల్లో 100 మి.మీ కంటే ఎక్కువ వర్షపాతం నమోదైంది.
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సెల్వి

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