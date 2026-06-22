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అంతర్జాతీయ వితంతు దినోత్సవం: దక్షిణాదిన 4.3 కోట్లకు పైగా వితంతువులు
భారతదేశంలో 4.3 కోట్లకు పైగా వితంతువులు జీవిస్తున్నారని, పురుషులతో పోలిస్తే మహిళలు మూడు రెట్ల కంటే ఎక్కువగా భాగస్వామి లేకుండా జీవిస్తున్నారని జూన్ 23న అంతర్జాతీయ వితంతు దినోత్సవం సందర్భంగా బాల వికాస నివేదించింది. ఇది కేవలం ఒక ప్రతీకాత్మక కార్యక్రమంగా కాకుండా, పునరుద్ధరణ న్యాయం కోసం ఒక ఉద్యమంగా మారాలని బాల వికాస ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ ఎస్. శౌర్య రెడ్డి అభిప్రాయపడ్డారు.
Widows’ Day
భర్తలను కోల్పోయిన మహిళలు ఎదుర్కొంటున్న సవాళ్లను హైలైట్ చేస్తూ, జీవిత భాగస్వామి మరణం తర్వాత లక్షలాది మంది మహిళలు తమ జీవిత భాగస్వాములను మాత్రమే కాకుండా ఆర్థిక భద్రత, చట్టపరమైన రక్షణ- సామాజిక గౌరవాన్ని కూడా కోల్పోతున్నారని శౌర్య రెడ్డి అన్నారు. ప్రపంచంలోనే ఇటువంటి వితంతువుల జనాభా అత్యధికంగా ఉన్న దేశాలలో భారతదేశం ఒకటని ఆయన పేర్కొన్నారు.
అయితే, ఇటీవలి శాంపిల్ రిజిస్ట్రేషన్ సిస్టమ్ డేటా ప్రకారం, ముఖ్యంగా తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్, కర్ణాటక, కేరళ, తమిళనాడు వంటి దక్షిణ రాష్ట్రాలలో గణనీయమైన లింగ వివక్ష ఉన్నట్లు వెల్లడైంది. వారి సంఖ్య భారీగా ఉన్నప్పటికీ, గణాంకపరంగా, సామాజికంగా వారు అదృశ్యంగానే ఉండిపోయారు. చాలామంది ఇప్పటికీ ప్రభుత్వ విధానాలు, సామాజిక మద్దతు వ్యవస్థల పరిధికి దూరంగా జీవిస్తున్నారు... అని రెడ్డి పేర్కొన్నారు.
ఆయన తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, ఈ మహిళలు సామాజిక కళంకం, కుటుంబ వేడుకలు, మతపరమైన కార్యక్రమాల నుండి బహిష్కరణ, అలాగే కాలం చెల్లిన ఆచారాల ఆధారిత వివక్షను ఎదుర్కొంటూనే ఉన్నారు. హిందూ వారసత్వ చట్టం వంటి చట్టపరమైన రక్షణలు ఉన్నప్పటికీ, బలవంతం లేదా సామాజిక ఒత్తిడి కారణంగా చాలామంది వితంతువులు కుటుంబ ఆస్తిలో తమకు దక్కాల్సిన వాటాకు దూరమవుతున్నారని ఆయన ఎత్తిచూపారు.
భర్తను అకస్మాత్తుగా కోల్పోవడం తరచుగా మహిళలను, ముఖ్యంగా భర్తలపై ఆర్థికంగా ఆధారపడిన వారిని, ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లోకి నెట్టివేస్తుందని రెడ్డి అన్నారు. బృందావన్, వారణాసి వంటి పుణ్యక్షేత్రాలలో భర్తలను కోల్పోయిన వితంతువులు అధిక సంఖ్యలో కేంద్రీకృతమై ఉండటాన్ని ఆయన ప్రస్తావిస్తూ, ఇది సమాజం దీర్ఘకాలంగా నిర్లక్ష్యం చేయడానికి నిదర్శనమని అభివర్ణించారు.
వితంతు పింఛన్లు, జాతీయ కుటుంబ ప్రయోజన పథకం వంటి ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాల పాత్రను అంగీకరిస్తూనే, అధికారిక అడ్డంకులు, తగినంత ఆర్థిక సహాయం లేకపోవడం వంటివి తరచుగా వాటి ప్రభావాన్ని పరిమితం చేస్తున్నాయని రెడ్డి అన్నారు.
విధాన సంస్కరణలకు పిలుపునిస్తూ, పింఛన్ పథకాలను ద్రవ్యోల్బణానికి అనుసంధానించి ఆధునీకరించాలని, ఆస్తి వివాదాల కోసం ప్రత్యేక న్యాయ సహాయ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేయాలని, లక్షిత నైపుణ్యాభివృద్ధి కార్యక్రమాల ద్వారా వితంతువులకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించాలని రెడ్డి ప్రభుత్వాలను కోరారు. వితంతువుల కోసం ఒక ప్రత్యేక సంస్థను ఏర్పాటు చేయాలని, వితంతు పునర్వివాహాలను ప్రోత్సహించడానికి ప్రోత్సాహకాలను అందించాలని కూడా ఆయన సూచించారు.
ప్రపంచ సంగీత దినోత్సవం సందర్భంగా ముజిగల్ అకాడమీ కూకట్పల్లి 700 మంది విద్యార్థుల నమోదు
హైదరాబాద్: ముజిగల్ అకాడమీ కూకట్పల్లి, కేపీహెచ్బీలోని చట్నీస్ బాంక్వెట్ హాల్లో "క్రెసెండో" పేరిట ఒక అద్భుతమైన సంగీత ప్రదర్శనతో ప్రపంచ సంగీత దినోత్సవాన్ని ఘనంగా జరుపుకుంది. ఈ శాఖలో 700 మంది విద్యార్థుల నమోదు ప్రక్రియ పూర్తి చేసుకోవటమనే ఒక ముఖ్యమైన మైలురాయిని సైతం ఈ వేడుకలు ప్రతిబింబించాయి. సంగీతం యొక్క శక్తికి, కళాత్మక వ్యక్తీకరణకు అంకితమైన ఈ కార్యక్రమానికి విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు, అధ్యాపక బృందం , సంగీత ప్రియులు హాజరయ్యారు.
లక్నోలోని కోచింగ్ సెంటర్లో అగ్ని ప్రమాదం.. 14మంది విద్యార్థులు మృతి (video)
లక్నోలోని అలీగంజ్ ప్రాంతంలో సోమవారం ఒక కోచింగ్ సెంటర్ భవనంలో భారీ అగ్నిప్రమాదం సంభవించడంతో కనీసం 14 మంది విద్యార్థులు మరణించారని ఉత్తరప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి బ్రజేష్ పాఠక్ తెలిపారు. మంటలు చెలరేగిన తర్వాత పలువురు అందులో చిక్కుకుపోగా, కొందరు విద్యార్థులు మొదటి అంతస్తు నుంచి కిందకు దూకారు. గంటకు పైగా చెలరేగిన ఈ మంటలను అదుపులోకి తెచ్చిన అనంతరం 14 మృతదేహాలను వెలికితీశారు. వాణిజ్య ప్రాంతంలో ఉన్న ఈ భవనంలో కోచింగ్ సెంటర్తో పాటు గేమింగ్ జోన్, పెంపుడు జంతువుల ఉపకరణాల దుకాణం, పెట్ క్లినిక్, ఇతర దుకాణాలు ఉన్నాయి.
తెలంగాణ పట్ల వైరం లేదు.. ప్రపంచ స్థాయి రాజధానిని నిర్మించడమే లక్ష్యం.. బాబు
ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాలకు జూన్ 26 వరకు భారీ వర్ష సూచన
అమరావతిలోని భారత వాతావరణ శాఖ, ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాలకు జూన్ 26 వరకు భారీ వర్ష సూచనను జారీ చేసింది. రాయలసీమ, దాని పరిసర ప్రాంతాలపై ఏర్పడిన ఉపరితల ఆవర్తనం అలాగే ఉత్తర ఛత్తీస్గఢ్ నుండి తెలంగాణ వరకు విస్తరించి ఉన్న అల్పపీడన ద్రోణి కారణంగా ఈ వర్షాలు కురవనున్నాయి. ఈ వాతావరణ పరిస్థితుల కలయిక వల్ల రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనూ రుతుపవనాల ప్రభావం మళ్లీ పుంజుకోనుంది. ఈ పరిస్థితుల దృష్ట్యా, అక్కడక్కడా కురిసే భారీ వర్షాలు, తరచుగా సంభవించే పిడుగులు, గంటకు 60 కిలోమీటర్ల వేగంతో వీచే బలమైన గాలుల పట్ల స్థానిక యంత్రాంగాన్ని అప్రమత్తం చేశారు.
మీకు గంట టైమిస్తున్నా, నా దువ్వాడను వదిలేయండి లేకపోతే: పోలీసులకు దివ్వెల మాధురి వార్నింగ్, వీడియో
డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ పైన అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేసినందుకు శ్రీకాకుళంలోని కొత్తూరు పోలీసు స్టేషనులో దువ్వాడ శ్రీనివాస్ పైన కేసు నమోదైంది. ఈ నేపధ్యంలో కొత్తూరు పోలీసులు సోమవారం ఉదయం దువ్వాడ శ్రీనివాస్ ను అదుపులోకి తీసుకుని స్టేషనుకి తీసుకెళ్లి విచారిస్తున్నారు. ఐతే ఒక సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్సీని పోలీసు స్టేషనులో గంటలకొద్దీ కూర్చోబెడతారా అంటూ దివ్వెల మాధురి పోలీసు స్టేషన్ ఎదుట బైఠాయించారు. ఆమె మాట్లాడుతూ.... ఎవడో కౌన్కిస్కా గొట్టంగాడు పవన్ కల్యాణ్ పైన అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేసాడని కేసు పెడితే దువ్వాడ శ్రీనివాస్ ను తీసుకొస్తారా?
నాకు అలాంటి ఆలోచనలు వస్తున్నాయి, నన్ను ఎవరో ఒకరు కాపాడండి: నటి గాయత్రి గుప్త ఎమోషనల్ వ్యాఖ్యలు
ఒత్తిడి.. డిప్రెషన్. ఈ సమస్య కొంతమందిని వేధించే విపరీతమైన సమస్య. దాని నుంచి కొంతమంది బైటపడి హాయిగా జీవిస్తుంటారు. మరికొందరు సతమతమవుతూ తీవ్రమైన మనోవ్యధను అనుభవిస్తుంటారు. అట్లాంటి దారుణ స్థితిలోకి వెళ్లిపోయినట్లు నటి గాయత్రి గుప్త తన ఇన్ స్టాగ్రాం పేజీలో చెపుతూ ఉద్వేగానికి లోనయ్యింది. ఆమె మాట్లాడుతూ... నాకు ఈమధ్య తరచూ చావు ఆలోచనలు వస్తున్నాయి. చనిపోదామని అనిపిస్తోంది. నన్ను ఎవరో ఒకరు ఖచ్చితంగా కాపాడాల్సిందే. ఆత్మహత్య ఆలోచనలు నాలో విపరీతంగా వస్తున్నాయి.
Chiranjeevi'158: ఫస్ట్ షెడ్యూల్ ముగిసిన చిరంజీవి 158 చిత్రం
మెగాస్టార్ చిరంజీవి, దర్శకుడు బాబీ కొల్లి కాంబినేషన్ వస్తోన్న చిత్రం షూటింగ్ హైదరాబాద్ కు దూరంగా జరుగుతోంది. తాజాగా ఓ వీడియోను దర్శకుడు విడుదల చేశారు. స్టార్ట్ యాక్షన్ ఆయన మానిటర్ చూస్తూ, అనగానే.. రయ్ మంటూ జీప్ లు, బైక్ లు పరుగెడుతుంటాయి. ఆ వెంటనే క్రేన్ లతోనూ, మరోవైపు జీపులతో కెమెరామెన్ లు షూట్ చేస్తుంటారు.
NBK112: నారా లోకేష్ అతిథిగా నందమూరి బాలకృష్ణ 112 చిత్రం
Tej Sajja: హనుమంతుడు నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ : సాయి దుర్గ తేజ్
హీరో తేజ సజ్జ సెన్సేషనల్ బ్లాక్బస్టర్ హనుమాన్. ప్రశాంత్ వర్మ దర్శకత్వంలో ప్రైమ్షో ఎంటర్టైన్మెంట్స్ పై కె.నిరంజన్ రెడ్డి నిర్మించిన ఈ సినిమా 2024లో విడుదలై రికార్డ్ బ్రేకింగ్ కలెక్షన్స్ తో పాన్ ఇండియా ఘన విజయాన్ని సాధించింది. ఈ చిత్రాన్ని జూన్ 25న 3Dలో గ్రాండ్ గా రిలీజ్ చేస్తున్నారు. ఈ సందర్భంగా మేకర్స్ 3D ట్రైలర్ లాంచ్ ఈవెంట్ నిర్వహించారు. సుప్రీం హీరో సాయి దుర్గ తేజ్ ఈ వేడుకకు ముఖ్య అతిధిగా హాజరయ్యారు.
Allani Sridhar: పిల్లల సినిమాలులేవనే బాధ వుంది;.ఏఐ టెక్నాలజీ 24 క్రాఫ్ట్స్ని కిల్ చేయదు : అల్లాణి శ్రీధర్
ఏఐ స్టూడియోస్ పెట్టి కొన్ని సినిమాలు చేస్తున్నాను. ప్రముఖ వ్యక్తి బయోపిక్ చేస్తున్నాము. ఒక పెద్ద కంఎనీతో కలిసి పని చేస్తున్నాను. అది అధికారికంగా వాళ్ళు ఎనౌన్స్ చేస్తారు అని కొమరం భీమ్ ఫేమ్ దర్శకుడు అల్లాణి శ్రీధర్ అన్నారు. జూన్ 24న అల్లాణి శ్రీధర్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా లింఛాంబర్లో మీట్ ది ప్రెస్ కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేసింది.