అదృశ్యమైన విద్యార్థులను 90 నిమిషాల్లో గుర్తించే ఏఐ నిఘా వ్యవస్థ
నంద్యాల జిల్లా పోలీసులు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (ఏఐ) ఆధారిత నిఘా వ్యవస్థను ఉపయోగించి, అదృశ్యమైన ఇద్దరు పాఠశాల విద్యార్థులను 90 నిమిషాల్లోనే గుర్తించి, బుధవారం వారి కుటుంబాలకు సురక్షితంగా అప్పగించారు. విద్యార్థులు అదృశ్యమయ్యారన్న సమాచారం అందిన వెంటనే, పోలీసులు వారి కదలికలను పర్యవేక్షించడానికి, ఆచూకీని తెలుసుకోవడానికి సీసీటీవీ ఫుటేజ్, ఏఐ-ఆధారిత ట్రాకింగ్ పరికరాలను ఉపయోగించి సమన్వయంతో కూడిన గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. జిల్లా ఎస్పీ సునీల్ షోరాన్, పోలీసు సిబ్బంది ప్రదర్శించిన తక్షణ స్పందన, సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని సమర్థవంతంగా వినియోగించుకున్న తీరును అభినందించారు.
ప్రజల భద్రతను మెరుగుపరచడానికి, అత్యవసర సమయాల్లో వేగంగా స్పందించడానికి తమ విభాగం అత్యాధునిక సాంకేతికతను సమర్థవంతంగా ఉపయోగిస్తోందని ఆయన పేర్కొన్నారు. విద్యార్థులు సురక్షితంగా తమ కుటుంబ సభ్యులతో కలిశారు. పోలీసులు తీసుకున్న సత్వర చర్యకు వారి కుటుంబ సభ్యులు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. విద్యార్థుల గోప్యతను కాపాడేందుకు అధికారులు వారి వివరాలను వెల్లడించలేదు.