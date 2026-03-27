Amaravati: రూ.1,000 కోట్ల పెట్టుబడితో అమరావతిలో ఏఐ ప్లస్ క్యాంపస్.. భారీ వర్శిటీలు
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధాని అమరావతి, తన పరిపాలనా పాత్రను దాటి వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతూ, భారతదేశంలోని అగ్రశ్రేణి విద్యా కేంద్రాలలో ఒకటిగా ఆవిర్భవిస్తోంది. వ్యూహాత్మక రాష్ట్ర ప్రణాళికల మద్దతుతో, ఈ ప్రాంతం ఇప్పుడు ఉన్నత జాతీయ, అంతర్జాతీయ సంస్థలను ఆకర్షిస్తూ, రాజధానిని విద్యాపరమైన శ్రేష్ఠతకు ఒక సమగ్ర కేంద్రంగా మారుస్తోంది.
ఈ నూతన అభివృద్ధి తరంగానికి బిర్లా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ అండ్ సైన్స్ (బిట్స్ పిలానీ), ఎక్స్ఎల్ఆర్ఐ జేవియర్ స్కూల్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ వంటి అగ్రశ్రేణి సంస్థల నుండి రాబోతున్న క్యాంపస్లు నాయకత్వం వహిస్తున్నాయి.
బిట్స్ పిలానీ, 7,000 మంది విద్యార్థులకు వసతి కల్పించేలా, రూ.1,000 కోట్ల పెట్టుబడితో దేశంలోనే మొట్టమొదటి ఏఐ ప్లస్ క్యాంపస్ను అభివృద్ధి చేస్తోంది. అదేవిధంగా, ఎక్స్ఎల్ఆర్ఐ, జంషెడ్పూర్, ఢిల్లీలలో క్యాంపస్లను స్థాపించిన తర్వాత, అమరావతిలో తన మూడవ భారతీయ క్యాంపస్ను ఏర్పాటు చేయడానికి క్యాపిటల్ రీజియన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ (సీఆర్డీఏ)తో ఒక ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది.
ఈ కొత్త చేర్పులు ఇప్పటికే అభివృద్ధి చెందుతున్న విద్యా పర్యావరణ వ్యవస్థలో కలిసిపోతాయి. వీఐటీ-ఏపీ, ఎస్ఆర్ఎం విశ్వవిద్యాలయం, అమృత విశ్వవిద్యాలయం, నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ డిజైన్ (ఎన్ఐడీ) వంటి సంస్థలు ప్రస్తుతం పనిచేస్తూ, విద్యార్థులకు నాణ్యమైన విద్యను అందిస్తున్నాయి.
రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ విస్తరణకు చురుకుగా మద్దతు ఇస్తోంది. ఇటీవల, నీరుకొండలోని ఎస్సార్ఎం విశ్వవిద్యాలయంలో 60 మీటర్ల ఎత్తు వరకు విద్యా భవనాల నిర్మాణానికి మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలిపింది. ఈ విద్యా మౌలిక సదుపాయాలు ప్రాథమిక, మాధ్యమిక పాఠశాల విద్య వరకు కూడా విస్తరించి ఉన్నాయి.
చిన్మయ విద్యాలయం, కేంద్రీయ విద్యాలయం, డీఏవీ గ్రూప్కు చెందిన రైతు విద్యాలయం వంటి ప్రముఖ నెట్వర్క్లు, అనేక అంతర్జాతీయ పాఠశాలలతో పాటు క్యాంపస్లను ఏర్పాటు చేస్తున్నాయి. ఈ భారీ అభివృద్ధికి తోడ్పడేందుకు, ఏపీసీఆర్డీఏ 18 విద్యా సంస్థలకు 838 ఎకరాలకు పైగా భూమిని కేటాయించి, జాతీయ విద్యా పటంలో అమరావతి భవిష్యత్ స్థానాన్ని సుస్థిరం చేసింది.