Jagan-KTR: జగన్- కేటీఆర్కు ఒకే రకమైన సవాళ్లు.. ఏంటది?
వైకాపా చీఫ్ జగన్మోహన్ రెడ్డి, బీఆర్ఎస్ నేత కేటీఆర్ బహిరంగంగా ఒకరినొకరు సోదరులుగా సంబోధించుకుంటారు. వీరిద్దరి మధ్య అత్యంత సన్నిహిత అనుబంధం ఉన్నట్లు కనిపిస్తుంది. వారిద్దరికీ ఒకరి పట్ల ఒకరికి అత్యంత గౌరవం, పరస్పర అభిమానం ఉన్నాయి. అయితే ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏమిటంటే, జగన్, కేటీఆర్ తమ రాజకీయ జీవితాలకు సంబంధించి కూడా దాదాపు ఒకే రకమైన సవాలును ఎదుర్కొంటున్నారు.
జగన్ విషయానికి వస్తే, 2024 ఎన్నికల సమయంలో ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఆయనకు వ్యతిరేకంగా విస్తృతంగా ప్రచారం చేసిన ఆయన సోదరి షర్మిల రూపంలో ఆ సవాలు ఎదురైంది. వివేకా హత్య కేసు అంశాన్ని ఆమె కడప ప్రజల ముందుకు బలంగా తీసుకెళ్లారు. ఇది జగన్కు కేవలం ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యాప్తంగానే కాకుండా, ఆయనకు కంచుకోట వంటి కడపలో కూడా తీవ్రమైన దెబ్బ కొట్టింది.
ప్రస్తుతం కేటీఆర్ విషయంలో కూడా దాదాపు ఇలాంటి పరిస్థితే పునరావృతమవుతోంది, ఎందుకంటే ఆయన సోదరి కవిత కూడా షర్మిల మాదిరిగానే ఒకే రకమైన రాజకీయ మార్గంలో పయనిస్తున్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వానికి బీఆర్ఎస్ పార్టీ పూర్తిగా లొంగిపోయిందనే వాదనను కవిత బలంగా వినిపిస్తున్నారు.
అంతేకాకుండా, తనను పార్టీ నుండి తొలగించారంటూ దానికి ఒక వ్యక్తిగత కోణాన్ని కూడా జోడిస్తున్నారు. బీఆర్ఎస్ పార్టీని కించపరిచేందుకు, అలాగే తన సొంత రాజకీయ ఎదుగుదల కోసం మహిళా కార్డును, సానుభూతి అస్త్రాన్ని ప్రయోగించే సమయం ఎంతో దూరంలో లేదనిపిస్తోంది.
తన సోదరుడు కేటీఆర్ లాగే, కవిత కూడా అద్భుతమైన వాగ్ధాటి కలిగిన వక్త. తన పాత పార్టీపై, బహుశా తన సోదరుడు కేటీఆర్పై కూడా తీవ్రస్థాయిలో విమర్శనాస్త్రాలు సంధించడానికి ఆమె తన వాక్చాతుర్యాన్ని పూర్తిగా వినియోగించుకోనున్నారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎన్నికల్లో తన సోదరి షర్మిల ప్రభావం ఏ స్థాయిలో ఉన్నప్పటికీ, దాని పర్యవసానాలను జగన్ ఇప్పటికే చవిచూశారు. ఇప్పుడు కవిత రూపంలో కేటీఆర్ కూడా ఇలాంటి అనుభవాన్నే ఎదుర్కొనే సమయం త్వరలోనే రావచ్చు. అయితే కవిత సంధించే విమర్శలు షర్మిల విమర్శలంతటి ఫలితాన్ని ఇస్తాయా లేదా అన్నది కాలమే సమాధానం చెప్పాలి.