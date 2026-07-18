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గుంటూరులో మహిళపై దాడి.. టీడీపీ కార్యకర్త సస్పెండ్.. బాబు,లోకేష్ ఫైర్
గుంటూరులో ఒక మహిళపై జరిగినట్లు ఆరోపించబడుతున్న దాడిని ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు తీవ్రంగా ఖండించారు. దీనికి బాధ్యులైన వారిపై తక్షణమే కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించారు. రాజకీయ అనుబంధం ఎవరినీ చట్టం నుండి రక్షించదని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
ఈ ఘటనపై క్రిమినల్ కేసు నమోదు చేయబడిందని, నిందితుడిని అరెస్టు చేశామని, ఇందులో ప్రమేయం ఉన్న పార్టీ కార్యకర్తను సస్పెండ్ చేస్తున్నామని ఆయన తెలిపారు. తన ప్రభుత్వం నిబద్ధతతో వుందని.. చట్టం ఎటువంటి భయం లేదా పక్షపాతం లేకుండా న్యాయంగా, కఠినంగా అమలు చేయబడుతుందని తెలిపారు.
రాజకీయ అనుబంధం కారణంగా ఏ వ్యక్తికీ రక్షణ లభించదని పేర్కొన్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ప్రతి మహిళకు తమ గౌరవం, భద్రత ఎల్లప్పుడూ రక్షించబడతాయనే నమ్మకం ఉండాలని ఆయన పేర్కొన్నారు. తాగునీటి మోటార్ కనెక్షన్కు సంబంధించిన వివాదం కారణంగా జూలై 15 రాత్రి కృష్ణబాబు కాలనీలో ఈ దిగ్భ్రాంతికరమైన ఘటన చోటుచేసుకున్నట్లు సమాచారం.
పోలీసుల వివరాల ప్రకారం, తన ఇంటి ముందు ఏర్పాటు చేసిన మోటార్కు అనుసంధానించబడిన కుళాయి నుండి నీరు తీసుకుంటున్నప్పుడు ఆ మహిళకు, ఇతరులకు మధ్య వాగ్వాదం జరిగింది. 21వ డివిజన్ టీడీపీ కార్యదర్శి మల్లెల వెంకటరమణ మూర్తి, అతని కుటుంబ సభ్యులు ఆ మహిళపై దాడి చేశారని పోలీసులు తెలిపారు.
ఆమె తన ఇంట్లోకి పారిపోవడానికి ప్రయత్నిస్తుండగా, మాధవి అనే ట్రాన్స్జెండర్ వ్యక్తి ఆమె దుస్తులు తొలగించి, తన్నుతూ దాడి చేశారని ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఈ ఘటనను మంత్రి నారా లోకేష్ ఖండించారు. ఇటువంటి ప్రవర్తనను ఏమాత్రం సహించేది లేదని స్పష్టమైన హెచ్చరిక జారీ చేశారు.
"మీరు ఒక మహిళను అవమానిస్తే, మనం పాటించే విలువలను అవమానించినట్లే. మీరు ఎవరైనప్పటికీ చట్టం తన పూర్తి శక్తితో మీపై చర్య తీసుకుంటుంది" అని ఆయన సోషల్ మీడియాలో నారాలోకేష్ పేర్కొన్నారు. బాధితురాలు జూలై 16న పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. దీనిపై స్పందించిన నగరపాలెం సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ సత్యనారాయణ, మూర్తితో సహా తొమ్మిది మందిపై కేసు నమోదు చేశామని, దర్యాప్తు కొనసాగుతోందని తెలిపారు.
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ఈ సందర్భంగా విడుదల చేసిన ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ సినిమాపై ఆసక్తిని మరింత పెంచుతోంది. తెలుగు సంస్కృతి, ప్రాంతీయతను ప్రతిబింబించే ఈ చిత్రం వినోదభరితమైన కామెడీ-డ్రామాగా ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఇందులో సుధాకర్ రెడ్డి, మురళీధర్ గౌడ్ తండ్రీకొడుకులుగా ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తుండగా, ప్రజ్వల్ , గోమతి రెడ్డి, కిరణ్ మాచా కీలక పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు.