కుమారుడుని తప్పించబోయి ఇరుక్కున్న మాజీ మంత్రి సీదిరి అరెస్టు?
వైకాపా నేత, మాజీ మంత్రి సీదిరి అప్పలరాజును శ్రీకాకుళం జిల్లా కాశీబుగ్గలోని నివాసంలో పోలీసులు అరెస్టు చేసినట్టు సమాచారం. ఈ క్రమంలో ఆయన ఇంటి వద్దకు కార్యకర్తలు పెద్దఎత్తున చేరుకోవడంతో ఉద్రిక్తత నెలకొంది. ఇటీవల అప్పలరాజు కుమారుడు ఆరవ్ వర్మ బైక్తో ఢీకొట్టడంతో గొర్రెల కాపరి దానయ్య మృతిచెందిన విషయం తెలిసిందే.
ఈ కేసు నుంచి కుమారుడిని తప్పించేందుకు అప్పలరాజు భారీ కుట్రకు పాల్పడ్డారు. తన కుమారుడు స్థానంలో అతని స్నేహితుడు సిద్ధార్థ త్యాడిని బలిచేసి, అతడిని జైలుకు పంపాలని చూశారు. పైగా, పెద్దల సమక్షంలో మృతుడి కుటుంబానికి తూతూ మంత్రంగా లక్ష రూపాయల ఆర్థిక సాయం చేసి మృతుని కుటుంబ సభ్యులు నోరు మెదపకుండా చేశారు.
అలాగే, ప్రమాదానికి కారణమైన బైకును తప్పించి నేరం కప్పిపుచ్చేందుకు చూశారని అప్పలరాజుపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. ఈ కేసులో అరెస్టు కాకుండా తప్పించుకునేందుకు ఈ వైకాపా నేత గత రెండు మూడు రోజులుగా పోలీసులకు చిక్కకుండా ఉన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో బుధవారం ఆయనను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు.