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Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Wednesday, 28 October 2026 (23:00 IST)

వైఎస్ షర్మిలకు వైఎస్ జగన్ సతీమణి వైఎస్ భారతి రాసిన లేఖలో ఏముంది?

Sharmila Daughter
Written By: సెల్వి
Updated: Wed, 28 Oct 2026 (23:00 IST)
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వైఎస్ కుటుంబంలో విభేదాలు రోజురోజుకూ ముదురుతున్నాయి. తాజాగా ఇందులో మరో మలుపు చోటుచేసుకుంది. మొదట, వైఎస్ జగన్ తన సోదరి వైఎస్ షర్మిలకు లేఖ రాస్తూ, ఆమె కుమార్తె వివాహం కోసం తన బెంగళూరు నివాసాన్ని ఉపయోగించుకోవడానికి అనుమతి నిరాకరించారు. ఇప్పుడు, జగన్ భార్య వైఎస్ భారతి రాసినట్లుగా చెబుతున్న ఒక లేఖ సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతోంది. 
 
అయితే, వైఎస్సార్సీపీ దీనిని అవాస్తవమని కొట్టిపారేసింది. కుటుంబానికి మాత్రమే పరిమితం కావాల్సిన ఈ వివాదం, ఇప్పుడు బహిరంగ చర్చకు దారితీసింది. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు జరుగుతున్న తరుణంలో, ఈ వివాదం కుటుంబ పరిధిని దాటి అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. 
 
వైరల్ అవుతున్న ఆ లేఖలో ఆస్తుల యాజమాన్యానికి సంబంధించిన అంశాలు ఉన్నట్లు సమాచారం. కొన్ని ఆస్తులు భారతి పుట్టింటికి చెందినవని లేదా ఆమె సొంత సంపాదనతో కొనుగోలు చేసినవని అందులో పేర్కొన్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే, వైఎస్సార్సీపీ ఈ లేఖ నిజమైనది కాదని ఖండించడంతో, అందులోని విషయాల ప్రామాణికతపై స్పష్టత లేదు.
 
ఈ మొత్తం వ్యవహారం ఒక సహజమైన ప్రశ్నను లేవనెత్తుతోంది. మొదట సోదరుడి నుంచి లేఖ, ఇప్పుడు మరదలి (సోదరి) తరపు నుంచి మరొక లేఖ... అసలు ఈ తాజా లేఖ వెనుక ఎవరున్నారు? కుటుంబానికి సంబంధించిన ప్రతి విషయం ఎందుకు బహిరంగమవుతోంది? 
 
వైఎస్ జగన్ రాసిన లేఖపై షర్మిల ఎటువంటి ప్రతిస్పందన ఇవ్వలేదు. ఆమె మౌనంగా ఉండటానికే మొగ్గు చూపారు. పరిస్థితి ఇలాగే కొనసాగితే, తదుపరి లేఖ ఎవరి నుంచి వస్తుందోనని ప్రజలు ఆలోచించే అవకాశం ఉంది.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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