Keerthy Suresh: అక్కా ప్రమోషన్లో కీర్తి సురేష్.. కథలు రాస్తుందట.. ఇక డైరక్షనే తరువాయి..
టాలీవుడ్ హీరోయిన్ కీర్తి సురేష్ చాలా సంవత్సరాలుగా నటీమణిగా అందరికీ పరిచయం. ప్రస్తుతం ఆమె నిశ్శబ్దంగా తన సొంత కథలపై పనిచేస్తోంది. తన రాబోయే నెట్ఫ్లిక్స్ ప్రాజెక్ట్ అక్కా ప్రమోషన్ సందర్భంగా, తాను గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా కథలు రాస్తున్నానని, వాటి నుండి ఏదైనా ఒక స్పష్టమైన ఫలితం వస్తుందని ఆశిస్తున్నానని ఆ నటి వెల్లడించింది.
కీర్తి ఇప్పుడప్పుడే తన దర్శకత్వ రంగ ప్రవేశాన్ని ప్రకటించడానికి సిద్ధంగా లేదు. తాజాగా ఓ ఇంటర్వ్యూలో, తాను అభివృద్ధి చేస్తున్న కథలతో ఏమి చేయాలో ఇంకా ఆలోచిస్తున్నానని ఆమె అంగీకరించింది. అవి ఆమె సొంత ప్రాజెక్ట్లుగా మారవచ్చు.
కానీ కెమెరా వెనుకకు వెళ్లడానికి ఆమెకు తక్షణ ప్రణాళికలు ఏమీ లేవు. ఇందులో ఆసక్తికరమైన విషయం ఏమిటంటే, కీర్తి తన ఆసక్తిని ఒక పెద్ద ప్రకటనగా మార్చడానికి తొందరపడలేదు. కేవలం దర్శకురాలు కావాలనే ఉద్దేశంతో సినిమా తీయడం కంటే, ఆ పని సహజంగానే ఒక దారికి రావాలని ఆమె కోరుకుంటుంది. ఆమె కథల జానర్ కూడా రహస్యంగానే ఉంది. ఇది అనేక అవకాశాలకు తలుపు తెరిచి ఉంచింది.
నిర్మాణం అనేది ఆమె ఎప్పటికైనా అన్వేషించగల మరో మార్గం, కానీ ఆమె సమాధానం నిజాయితీతో కూడి ఉంది. అంత డబ్బును నష్టపోయే స్థోమత తనకు ఉన్నప్పుడు మాత్రమే సినిమాలలో పెట్టుబడి పెట్టడాన్ని పరిగణిస్తానని కీర్తి సురేష్ సరదాగా అన్నారు.
ప్రస్తుతానికి, నటనపైనే ఆమె దృష్టి ఉంది. కానీ ఆమెలోని మరో సృజనాత్మక కోణం కూడా వెలుగులోకి రావడానికి సిద్ధంగా ఉందని స్పష్టంగా తెలుస్తోంది. కీర్తి ఇంకా ప్రకటించడానికి ఏ సినిమా లేనప్పటికీ, ఆమెతో ముడిపడి ఉన్న తదుపరి కథ ఆమె స్వయంగా రాసినది కావచ్చు.