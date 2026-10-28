Nivetha Pethuraj: ఆ కథ తెలియదు.. తెలియకుండానే నటించాను.. నివేదా పేతురాజ్
ఆదర్శ కుటుంబం సినిమా ప్రీ-రిలీజ్ ఈవెంట్లో నివేదా పేతురాజ్ చేసిన ఒక సాధారణ వ్యాఖ్య చర్చనీయాంశమైంది. తనకు సినిమా పూర్తి కథ తెలియదని, ప్రేక్షకులందరితో పాటే మొదటి రోజు సినిమా చూస్తానని ఆమె పేర్కొన్నారు.
Nivetha Pethuraj
దీనిపై కొందరు, కథ తెలియకుండా ఒక నటి ఎలా సినిమాలో నటించగలదని ప్రశ్నించారు. అయితే, నివేదా చెప్పిన అసలు ఉద్దేశాన్ని వారు సరిగ్గా అర్థం చేసుకోలేదనిపిస్తోంది. ఆమె మొత్తం సినిమా కథ గురించి మాట్లాడుతున్నారు. తన పాత్ర గురించి కాదు. నటీనటులకు స్క్రీన్ప్లేలోని ప్రతి పేజీని ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉండదు. అనేక పాత్రలు, సమాంతర కథాంశాలు ఉన్న చిత్రాల్లో, నటులకు తమ పాత్రలకు అవసరమైన భాగాలను మాత్రమే ఇచ్చి, వాటికి అనుగుణంగా పని చేయమని చెబుతుంటారు.
కాబట్టి, ఆదర్శ కుటుంబంలో తాను ఏమి చేస్తున్నానో నివేదాకు తెలియదని దీని అర్థం కాదు. ఆమెకు తన పాత్ర గురించి స్పష్టత ఉంది. అయితే, మిగిలిన పాత్రల కథలు ఎలా ముడిపడి ఉన్నాయనే విషయం, సినిమా పూర్తయ్యాక చూసినప్పుడే ఆమెకు తెలిసే అవకాశం ఉంది.
ఒక నటి తన సొంత సినిమాను ప్రేక్షకుల మధ్య చూడటానికి ఆసక్తిగా ఉన్నానని స్వయంగా ఒప్పుకోవడం ఒక మంచి విషయం. దీన్ని వివాదంగా మార్చడానికి బదులుగా, ప్రీ-రిలీజ్ ఈవెంట్లో ఆమె వ్యక్తం చేసిన ఒక సహజమైన అభిప్రాయంగా మాత్రమే చూడవచ్చు.
వెంకటేష్ ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తున్న ఈ చిత్రంలో శ్రీనిధి శెట్టి, రాజా ప్రజ్వల్, యువిన పార్థవి, సత్య, రావు రమేష్ వంటి వారు కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు.
నాకు #AadarshaKutumbam Script & Story తెలీదు నేను కూడా First Day మీతో కలిసి చూడాలి