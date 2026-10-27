ఆ దుస్తులేంటి నజ్రియా.. భర్త ఫహద్ ఫాసిల్తో విడాకులు తీసుకుంటుందా?
సోషల్ మీడియా సినీ ప్రముఖులు, క్రికెట్ స్టార్ల పట్ల కఠినంగా వ్యవహరిస్తుంది. పుకార్లు, ఊహాగానాలు తరచుగా వేగంగా వ్యాపిస్తాయి. ప్రముఖ మలయాళ నటి నజ్రియా నజీమ్, ఇటీవల బహిరంగంగా కనిపించిన తీరు కారణంగా ఇప్పుడు అనవసరమైన ఆన్లైన్ చర్చను ఎదుర్కొంటున్నారు.
Nazriya Nazim
ఈ నటి ఇటీవల దుబాయ్లో తన రాబోయే చిత్రం సీన్ ప్రచార కార్యక్రమానికి హాజరయ్యారు, అక్కడ ఆమె ఆకర్షణీయమైన దుస్తులలో కనిపించారు. ఆమె రూపం అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది. కొంతమంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ఆమె ప్రమోట్ చేస్తున్న సినిమా కంటే ఆమె దుస్తులపైనే ఎక్కువ దృష్టి పెట్టారు.
ఆమె కనిపించిన తీరు వెంటనే ఆమె వ్యక్తిగత జీవితంపై పుకార్లకు దారితీసింది. కొంతమంది వినియోగదారులు, ఆమె దుస్తుల ఎంపికకు ముడిపెడుతూ, నజ్రియా తన భర్త ఫహద్ ఫాసిల్ నుండి విడాకులు తీసుకోబోతున్నారని ఊహాగానాలు చేయడం ప్రారంభించారు. అయితే, ఈ పుకార్లను సమర్థించడానికి ఎటువంటి ఆధారాలు లభించలేదు.
కొంతమంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు, మహిళలు ఒక బంధం నుండి బయటకు వచ్చినప్పుడు మరింత ఆకర్షణీయంగా లేదా ధైర్యంగా మారతారని నమ్ముతున్నట్లు కనిపిస్తోంది. కేవలం ఆమె రూపం ఆధారంగా ఈ అంచనాను నజ్రియాకు అన్వయించడం తొందరపాటు అని సినీ పండితులు అంటున్నారు.
Nazriya Nazim
స్పష్టమైన ఆధారం లేకపోయినా, వ్యక్తిగత పుకార్లు ఆన్లైన్లో ఎంత వేగంగా వ్యాప్తి చెందుతాయో ఈ సంఘటన తెలియజేస్తుంది. కేవలం ఒక నటి భిన్నమైన శైలి దుస్తులు ధరించిందన్న కారణంతో ఆమె వివాహం గురించి ఊహాగానాలు చేయడం, ఒకరి వ్యక్తిగత జీవితంలోకి చొరబడి తీర్పు చెప్పడమే. ఆన్లైన్ ఊహాగానాలకు, ధృవీకరించబడిన సమాచారానికి మధ్య తేడాను గుర్తించడం ముఖ్యమంటున్నారు సినీ పండితులు.