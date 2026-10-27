Sita Controversy: నయనతారకున్న అంకితభావం.. సాయిపల్లవికి ఎక్కడ?
పాత తరం సంగీత దర్శకుడు సాలూరి వాసు రావు, రామాయణంలో సీత పాత్రకు సాయి పల్లవిని ఎంపిక చేయడాన్ని తీవ్రంగా విమర్శించారు. దేవుడిపై పరిమిత విశ్వాసం మాత్రమే ఉందని ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న ఒక నటి దైవిక పాత్రను పోషించడం సరైనదేనా అని ఆయన ప్రశ్నించారు.
Nayanthara_Sai Pallavi
సినిమాలు, మీడియాలో హిందూ దేవతల చిత్రణ గురించి మాట్లాడుతూ, విశ్వాసాన్ని గుడ్డిగా నమ్మనప్పుడు సాయి పల్లవి ఆ పాత్రను ఎందుకు అంగీకరించిందని వాసు రావు ప్రశ్నించారు.
గతంలో వచ్చిన పౌరాణిక చిత్రాల గురించి చర్చిస్తూ, శ్రీ రామ రాజ్యంలో సీతాదేవి పాత్రను పోషించడంలో నయనతార చూపిన అంకితభావాన్ని వాసు రావు ప్రశంసించారు. షూటింగ్ సమయంలో ఆమె కఠినమైన శాకాహారాన్ని పాటిస్తూ, ప్రార్థనల ద్వారా పాత్రతో మమేకమై ఉన్నారని, ఆమె క్రమశిక్షణతో వ్యవహరించారని ఆయన ప్రత్యేకంగా పేర్కొన్నారు.
ఆమె నిబద్ధతకు, ప్రముఖ గాయకుడు ఎస్.పి. బాలసుబ్రహ్మణ్యంతో సహా చిత్ర పరిశ్రమలోని దిగ్గజాల నుండి గౌరవం లభించిందని సమాచారం. పూజ్యమైన పౌరాణిక పాత్రలను పోషించేటప్పుడు నటీనటులు చూపించాల్సిన క్రమశిక్షణ, అంకితభావం గురించి ప్రస్తావిస్తూ వాసు రావు ఈ ఉదాహరణను పేర్కొన్నారు.
కార్గిల్ యుద్ధంపై సాయి పల్లవి గతంలో చేసిన వ్యాఖ్యలు అనుచితమైనవని పేర్కొంటూ, ఆయన ఆ విషయాన్ని కూడా ప్రస్తావించారు. ఆధునిక, ఏఐ రూపొందించిన హిందూ దేవతా చిత్రాలపై వాసు రావు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఇలాంటి చిత్రణలు సాంప్రదాయ చిత్రణలకు దూరంగా ఉన్నాయని ఆయన వాదించారు. యువతరం అసాధారణమైన చిత్రణలను ప్రశ్నించకుండా అంగీకరించేలా ప్రోత్సహించకూడదన్నారు.
తప్పుదోవ పట్టించే శీర్షికలు పెడుతున్నందుకు, ప్రముఖులపై అగౌరవకరమైన వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నందుకు ఆ సంగీత దర్శకుడు కొన్ని యూట్యూబ్ ఛానెళ్లను కూడా తీవ్రంగా విమర్శించారు. జర్నలిస్టులు సంచలనాత్మక కంటెంట్ కోసం వెంపలాడకుండా, అనుభవజ్ఞులైన సినీ ప్రముఖులను ఇంటర్వ్యూ చేసేటప్పుడు సంబంధిత ప్రశ్నలు అడిగి, బాధ్యతాయుతంగా వ్యవహరించాలని ఆయన అన్నారు.
నటీనటుల ఎంపిక, మత విశ్వాసాలు, పూజ్య పురుషులను తెరపైకి తీసుకురావడంలో ఉన్న బాధ్యత వంటి అంశాలపై జరుగుతున్న చర్చకు వాసు రావు వ్యాఖ్యలు మరింత ఆజ్యం పోశాయి. అయితే, సాయి పల్లవి తనకు దేవుడిపై నమ్మకం లేదని ఎప్పుడూ చెప్పినట్లు ఎటువంటి ఆధారాలు లేనందున, ఆమెపై ఆయన చేసిన ఆరోపణలను నిర్ధారిత వాస్తవాలుగా పరిగణించకూడదని నెటిజన్లు అంటున్నారు.