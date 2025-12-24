Jagan Unwell: జ్వరంతో బాధపడుతున్న జగన్మోహన్ రెడ్డి.. పులివెందుల కార్యక్రమం రద్దు
వైఎస్సార్సీపీ అధినేత జగన్కు జ్వరంతో బాధపడుతున్నట్లు సమాచారం. దీని కారణంగా, ఆయన బుధవారం పులివెందులలో జరగాల్సిన తన కార్యక్రమాన్ని రద్దు చేసుకున్నారు. ఈ విషయాన్ని వైఎస్సార్సీపీ అధికారికంగా ఎక్స్ ద్వారా వెల్లడించింది. వరుసగా పలు కార్యక్రమాలు రద్దు కావడంతో పార్టీ సభ్యులు తమ నాయకుడి ఆరోగ్యం పట్ల ఆందోళన చెందుతున్నారు.
జగన్ ప్రస్తుతం మూడు రోజుల పర్యటనలో భాగంగా కడప జిల్లాలోని పులివెందుల నియోజకవర్గంలో ఉన్నారు. క్రిస్మస్ వేడుకల సందర్భంగా బుధవారం ఆయన ఇడుపులపాయలో ఉండాల్సి ఉంది. పులివెందులలో ఉన్న సమయంలో, ఆయన ప్రజా దర్బార్ నిర్వహించి చాలా మంది ప్రజలతో ముచ్చటించారు.
బుధవారం జగన్ ప్రార్థనా సమావేశంలో పాల్గొని వైఎస్సార్ ఘాట్ వద్ద నివాళులర్పించాల్సి ఉంది. ఆయన బక్రపురానికి వెళ్లి అక్కడ మరో ప్రజా దర్బార్ నిర్వహించాల్సి ఉంది.
అయితే, ఇప్పుడు ఆ రోజుకు సంబంధించిన ఆయన పూర్తి షెడ్యూల్ రద్దు చేయబడింది. తాజా సమాచారం ప్రకారం, జగన్ ఉదయం 8.30 గంటలకు పులివెందులలోని సీఎస్ఐ చర్చిలో జరిగే ప్రార్థనలకు హాజరవుతారు. ఆయన ఉదయం 10.30 గంటలకు పులివెందుల నుండి బయలుదేరే అవకాశం ఉంది.
ఇదిలా ఉండగా, ఇటీవల పులివెందులలో వైఎస్సార్సీపీకి ఎదురుదెబ్బలు తగిలాయి, పలువురు స్థానిక నాయకులు పార్టీని వీడారు. దివంగత వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి కాలం నుండి పులివెందుల జగన్కు కంచుకోటగా ఉంది. అయితే, జెడ్పీటీసీ ఎన్నికల తర్వాత, పార్టీ నుండి వలసల పర్వం స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది.