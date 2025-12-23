మంగళవారం, 23 డిశెంబరు 2025
సెల్వి
మంగళవారం, 23 డిశెంబరు 2025 (16:36 IST)

Nara Lokesh: చంద్రబాబు తర్వాత నారా లోకేష్ మా రెండో నాయకుడు.. పార్థసారథి

Nara lokesh
ఏపీ మంత్రి నారా లోకేష్ త్వరలోనే ముఖ్యమంత్రి కాబోతున్నారని చర్చ జరుగుతోంది. 2026 ఉగాది తర్వాత లోకేష్‌ను తదుపరి ముఖ్యమంత్రిగా ప్రకటిస్తారని ఒక పుకారు కూడా ప్రచారంలో ఉంది. ఈ వాదనలు రాజకీయ వర్గాల్లో తీవ్ర చర్చకు దారితీశాయి. 
 
ఈ పుకార్ల మధ్య, గృహనిర్మాణ శాఖ మంత్రి పార్థసారథి మీడియాతో మాట్లాడారు. లోకేష్ ఒక దార్శనికత ఉన్న నాయకుడిగా తనను తాను నిరూపించుకున్నారన్నారు. లోకేష్ పనితీరు తన తండ్రి పనితీరుకు సరిపోలుతుందని ఆయన అన్నారు. చంద్రబాబు తర్వాత లోకేష్ తమ రెండో నాయకుడని పార్థసారథి పేర్కొన్నారు. 
 
ఈ విషయంపై చంద్రబాబు, కూటమి భాగస్వాములు సామూహిక నిర్ణయం తీసుకోవాలని కూడా పార్థసారథి అన్నారు. ఇప్పుడు ఆయన వ్యాఖ్యలు చర్చనీయాంశంగా మారాయి. ఈ వ్యాఖ్యలు రాజకీయ వర్గాల్లో, టీడీపీలో తీవ్ర చర్చకు దారితీశాయి. చాలామంది లోకేష్‌ను చంద్రబాబు నాయుడు వారసుడిగా చూస్తున్నారు. 
 
మంత్రి ప్రకటన ఈ అభిప్రాయాన్ని మరింత బలపరిచింది. గతంలో, పలువురు యువ నాయకులు లోకేష్‌ను ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్థిగా బహిరంగంగా సమర్థించారు. ఇప్పుడు అందరి దృష్టి చంద్రబాబు, నారా లోకేష్‌ల పైనే ఉంది. ఈ పెరుగుతున్న పుకార్లపై వారిద్దరిలో ఎవరైనా స్పందిస్తారా అని రాజకీయ పరిశీలకులు ఎదురుచూస్తున్నారు.

హీరో శివాజీపై మహిళా కమిషన్ సీరియస్ - లీగల్ నోటీసులుటాలీవుడ్ హీరో శివాజీ చిక్కుల్లోపడ్డారు. హైదరాబాద్ నగరంలో జరిగిన దండోరా సినిమా ప్రమోషన్ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ఆయన హీరోయిన్ల (మహిళల) వస్త్రధారణపై కామెంట్స్ చేశారు. మహిళలు చీరకట్టులోనే అందంగా ఉంటారని, అందువల్ల చీరలనే ధరించాలంటూ వ్యాఖ్యానించారు. ఈ వ్యాఖ్యలు వివాదాస్పదమయ్యాయి.

Sai kumar: ఆది కి క్లాస్ పీకిన సాయికుమార్.. ఏమన్నాడంటే....సీనియర్ నటుడు డబ్బింగ్ కళాకారుడు సాయికుమార్ తన వారసుడు ఆది సాయికుమార్ ను కథానాయకుడిగా పరిచయం చేస్తూ లవ్ లీ సినిమాతో ఎంట్రీ ఇప్పించాడు. క్రమేణా ఎత్తుపల్లాలు చవిచూశాడు. కానీ బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ అనేది రాలేదు. తాజాగా ఆది నటించిన శంబాలా సినిమాకు ఆ ఛాయలు కనిపిస్తున్నాయి. ఇప్పటికే ఆ సినిమా బిజినెస్ పూర్తయి నిర్మాతలకు బాగా సేఫ్ ఫ్రాజెక్ట్ గా నిలచింది.

మహిళలంతా చీరే కట్టుకోవాలా? పురుషులు కూడా మెట్టెలు, కడియాలు ధరించండి.. : చిన్మయి చిందులుదండోరా చిత్ర ప్రమోషన్ కార్యక్రమాల్లో భాగంగా, టాలీవుడ్ నటుడు శివాజీ మహిళల వస్త్రాధారణపై చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇపుడు వివాదాస్పదమయ్యాయి. మహిళలు చీర కట్టులోనే అందంగా ఉంటారని, అందువల్లు చీరలే ధరించాలంటూ కామెంట్స్ చేశారు. ఈ వ్యాఖ్యలు చర్చనీయాంశంగా మారాయి. వీటిపై ప్రముఖ సింగర్ చిన్నయి శ్రీపాద ఘాటుగా స్పందించారు.

హీరోయిన్ల అందం ఎక్కడ ఉంటుందో తెలుసా? హీరో శివాజీ కామెంట్స్హీరోయిన్ల డ్రెస్సింగ్ సెన్స్‌పై హీరో శివాజీ తాజాగా చేసిన వ్యాఖ్యలు వివాదాస్పదమయ్యాయి. హీరోయిన్ల అందం చీరలోనే, నిండుగా కప్పుకునే బట్టల్లోనే ఉంటుందన్నారు. బహిరంగంగా అతిగా కనిపించే దుస్తులు వేసుకుంటే గౌరవం తగ్గుతుందంటూ వ్యాఖ్యానించారు.

Chiranjeevi: బిజినెస్ భారీగా జరిగేంతగా మన శంకర్ వర ప్రసాద్ చిత్ర నిడివి వుందిమెగాస్టార్ చిరంజీవి నటిస్తున్న లేటెస్ట్ చిత్రం ‘మన శంకర వరప్రసాద్ గారు. ఈ సినిమా నిడివి రెండు గంటల 38 నిముషాలుగా వుందని ట్విట్టర్ లో పేర్కొంటూ పోస్టర్ విడుదల చేశారు. అనిల్ రావిపూడి డైరెక్ట్ లో రూపొందిన ఈ సినిమా 2026 సంక్రాంతికి విడుదల కాబోతోంది. కాగా, ఈ సినిమా బిజినెస్ పరంగా భారీగా జరిగినట్లు సమాచారం. నయనతార కూడా నటించడంతో క్రేజ్ ఏర్పడిందని ట్రేడ్ వర్గాలు తెలియజేస్తున్నాయి.

కిడ్నీలు జాగ్రత్త... షుగర్ ట్యాబ్లెట్స్ వేస్కుంటున్నాంగా, ఏమవుతుందిలే అనుకోవద్దు

కిడ్నీలు జాగ్రత్త... షుగర్ ట్యాబ్లెట్స్ వేస్కుంటున్నాంగా, ఏమవుతుందిలే అనుకోవద్దుమధుమేహం వ్యాధి కారణంగా కిడ్నీలు దెబ్బతినే స్థితిని డయాబెటిక్ నెఫ్రోపతి అంటారు. రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు ఎక్కువ కాలం పాటు నియంత్రణలో లేనప్పుడు, అవి కిడ్నీలోని వడపోత వ్యవస్థను దెబ్బతీస్తాయి. ఫలితంగా మూత్రపిండాలు దెబ్బతింటాయి. ఈ స్థితిని డయాబెటిక్ నెఫ్రోపతి అంటారు. డయాబెటిక్ నెఫ్రోపతి లక్షణాలు ఎలా వుంటాయో తెలుసుకుందాము. ప్రారంభ దశలో ఈ వ్యాధి లక్షణాలు బయటికి కనిపించవు. వ్యాధి ముదిరే కొద్దీ ఈ లక్షణాలు కనిపిస్తాయి. కాళ్ళు, పాదాలు, చీలమండలు లేదా చేతుల్లో ద్రవం పేరుకుపోవడం వల్ల వాపు వస్తుంది. మూత్రంలో నురుగు రావడం... అంటే ప్రోటీన్ పోవడం వల్ల అలా నురుగు వస్తుంది.

ఫ్యాషన్‌లో కొత్త విప్లవాన్ని సృష్టిస్తున్న బ్లెండర్స్ ప్రైడ్ ఫ్యాషన్ టూర్

ఫ్యాషన్‌లో కొత్త విప్లవాన్ని సృష్టిస్తున్న బ్లెండర్స్ ప్రైడ్ ఫ్యాషన్ టూర్ఫ్యాషన్ కళకు తెలిసిన పద్ధతులను అధిగమించి ఒక కొత్త అమోఘమైన కథను సమర్పిస్తూ బ్లెండర్స్ ప్రైడ్ ఫ్యాషన్ టూర్ ఈ సంవత్సరం ఎడిషన్‌ను ముగించింది. దిగ్గజపు హౌరా బ్రిడ్జి యొక్క నాటకీయమైన నేపధ్యంలో, నగరం యొక్క చారిత్రాత్మక హుగ్లీ నదిని అద్భుతమైన రన్ వేగా మార్చే ఈ ముగింపు ఎడిషన్ డిజైనర్ అనామిక ఖన్నాచే ప్రయోగాత్మకమైన కలక్షన్‌ను ప్రదర్శించింది. ఆకర్షణీయమైన ఇషాన్ ఖట్టర్ ప్రదర్శనలో ప్రధాన ఆకర్షణతో ఇది సంప్రదాయాన్ని అధిగమించి డిజైన్‌ను ముందుకు తీసుకువెళ్లింది, ఫ్యాషన్‌ను తదుపరి యుగంలోకి తీసుకువెళ్లింది.

తిరుపతిలో రోబోటిక్ సర్జరీపై సదస్సు: భారీ ఫైబ్రాయిడ్ తొలగింపుతో ప్రపంచ రికార్డు దిశగా గ్లీనీ ఈగల్స్ హాస్పిటల్ చెన్నై

తిరుపతిలో రోబోటిక్ సర్జరీపై సదస్సు: భారీ ఫైబ్రాయిడ్ తొలగింపుతో ప్రపంచ రికార్డు దిశగా గ్లీనీ ఈగల్స్ హాస్పిటల్ చెన్నైతిరుపతి: ఫోర్టిస్ నెట్‌వర్క్‌కు చెందిన ప్రముఖ వైద్య సంస్థ గ్లీనీఈగల్స్ హాస్పిటల్ చెన్నై, గైనకాలజీ రంగంలో మరో చారిత్రాత్మక విజయాన్ని సాధించింది. రోబోటిక్స్‌ ఇన్‌ గైనకాలజీ: ది న్యూ స్టాండర్డ్ పేరుతో నిర్వహించిన కంటిన్యూయింగ్‌ మెడికల్‌ ఎడ్యుకేషన్‌ (CME) కార్యక్రమం డిసెంబర్ 14న తిరుపతిలోని హోటల్ రెనెస్ట్‌లో విజయవంతంగా జరిగింది. ఈ శాస్త్రీయ సమావేశాన్ని తిరుపతి ఆబ్స్టెట్రిక్‌ అండ్‌ గైనకాలజికల్‌ సొసైటీ, శ్రీ వెంకటేశ్వర మెడికల్‌ కాలేజ్ (SVMC) ప్రసూతి విభాగం కలిసి నిర్వహించాయి. దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాల నుండి 40 మందికి పైగా గైనకాలజిస్టులు పాల్గొన్నారు.

కోడిగుడ్డుతో కేన్సర్ రాదు, నిర్భయంగా తినేయండి అంటున్న FSSAI

కోడిగుడ్డుతో కేన్సర్ రాదు, నిర్భయంగా తినేయండి అంటున్న FSSAIకోడిగుడ్డు తింటే కేన్సర్ వస్తుందంటూ ఇటీవల సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా ఓ వార్త హల్చల్ చేసింది. దీనిని ఉటంకిస్తూ పలు మీడియా ఛానళ్లు కూడా కోడిగుడ్డు ఆరోగ్యానికి హానికరం అంటూ వార్తలు ప్రసారం చేసాయి. ఈ వార్తలు తప్పుదోవ పట్టించేవనీ, అశాస్త్రీయమైనవని, ప్రజలను భయాందోళనలకు గురిచేవిగా వున్నాయని భారత ఆహార భద్రత మరియు ప్రమాణాల సంస్థ (FSSAI) తెలిపింది. మన దేశంలో లభించే కోడిగుడ్లు అన్నీ ఎంతో సురక్షితమైనవనీ, ఎలాంటి భయం లేకుండా కోడిగుడ్లు తినవచ్చని తెలియజేసింది.

కమలా పండ్లు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు

కమలా పండ్లు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలుశీతాకాలం సీజన్‌లో మార్కెట్లోకి కమలా పండ్లు వచ్చేస్తాయి. వీటిని తినడం వల్ల ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు జరుగుతుంది. వీటి గురించి తెలిస్తే కమలా పండ్లు తినకుండా వుండరు. కమలాలను తింటే కలిగే ముఖ్యమైన ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. కమలా పండ్లు తింటే బరువు తగ్గడానికి సహాయపడవచ్చు. కమలా పండ్లలో వున్న విటమిన్లు వృద్ధాప్య లక్షణాలను త్వరగా రానీయవు. రక్తపోటు స్థాయిలను నియంత్రించే గుణం వీటిలో వుంది. కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను తగ్గించే శక్తి కమలా పండ్లకు వుంది. గుండె ఆరోగ్యాన్ని పెంపొందించడంలో మేలు చేస్తాయి. మధుమేహం నియంత్రణకు తోడ్పాటునిస్తాయి.
