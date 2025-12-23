Nara Lokesh: చంద్రబాబు తర్వాత నారా లోకేష్ మా రెండో నాయకుడు.. పార్థసారథి
ఏపీ మంత్రి నారా లోకేష్ త్వరలోనే ముఖ్యమంత్రి కాబోతున్నారని చర్చ జరుగుతోంది. 2026 ఉగాది తర్వాత లోకేష్ను తదుపరి ముఖ్యమంత్రిగా ప్రకటిస్తారని ఒక పుకారు కూడా ప్రచారంలో ఉంది. ఈ వాదనలు రాజకీయ వర్గాల్లో తీవ్ర చర్చకు దారితీశాయి.
ఈ పుకార్ల మధ్య, గృహనిర్మాణ శాఖ మంత్రి పార్థసారథి మీడియాతో మాట్లాడారు. లోకేష్ ఒక దార్శనికత ఉన్న నాయకుడిగా తనను తాను నిరూపించుకున్నారన్నారు. లోకేష్ పనితీరు తన తండ్రి పనితీరుకు సరిపోలుతుందని ఆయన అన్నారు. చంద్రబాబు తర్వాత లోకేష్ తమ రెండో నాయకుడని పార్థసారథి పేర్కొన్నారు.
ఈ విషయంపై చంద్రబాబు, కూటమి భాగస్వాములు సామూహిక నిర్ణయం తీసుకోవాలని కూడా పార్థసారథి అన్నారు. ఇప్పుడు ఆయన వ్యాఖ్యలు చర్చనీయాంశంగా మారాయి. ఈ వ్యాఖ్యలు రాజకీయ వర్గాల్లో, టీడీపీలో తీవ్ర చర్చకు దారితీశాయి. చాలామంది లోకేష్ను చంద్రబాబు నాయుడు వారసుడిగా చూస్తున్నారు.
మంత్రి ప్రకటన ఈ అభిప్రాయాన్ని మరింత బలపరిచింది. గతంలో, పలువురు యువ నాయకులు లోకేష్ను ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్థిగా బహిరంగంగా సమర్థించారు. ఇప్పుడు అందరి దృష్టి చంద్రబాబు, నారా లోకేష్ల పైనే ఉంది. ఈ పెరుగుతున్న పుకార్లపై వారిద్దరిలో ఎవరైనా స్పందిస్తారా అని రాజకీయ పరిశీలకులు ఎదురుచూస్తున్నారు.