  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. తెలుగు వార్తలు
  4. Kakinada: Woman Alleges Forced Conversion, Harassment by Husband
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Tuesday, 1 September 2026 (17:46 IST)

నా భర్త నా మతాన్ని మార్చాడు... ఐదుగురు మహిళలతో ఏకకాలంలో సహజీవనం.. భార్య

Crime News
Written By: సెల్వి
Updated: Tue, 1 Sep 2026 (17:46 IST)
google-news
Crime News
కాకినాడ జగన్నాథపురానికి చెందిన ఒక వివాహిత మహిళ, తన భర్త తనను బలవంతంగా మత మార్పిడి చేశాడని, శారీరకంగా వేధించాడని ఆరోపిస్తూ కాకినాడ జిల్లా ఎస్పీ జి. బిందు మాధవ్‌కు ఫిర్యాదు చేశారు. వివరాల్లోకి వెళితే, సిరిపురి బాల రమ్య ఎనిమిది సంవత్సరాల క్రితం తన తల్లిదండ్రులకు వ్యతిరేకంగా వృత్తిరీత్యా మాంసం వ్యాపారి అయిన గౌస్ మొహియుద్దీన్‌ను వివాహం చేసుకున్నారు. 
 
వివాహం తర్వాత అతను తనను బలవంతంగా ఇస్లాం మతంలోకి మార్చి, షేక్ ఉమల్ ఖైర్‌గా పేరు మార్చాడని ఆమె ఆరోపించారు. ఎస్పీకి సమర్పించిన తన ఫిర్యాదులో, అతను తనను మోసం చేయడమే కాకుండా, మరో ఐదుగురు హిందూ మహిళలను కూడా వలలో వేసుకుని వారితో ఏకకాలంలో సహజీవనం చేస్తున్నాడని ఆమె ఆరోపించింది. 
 
తమ కుమార్తె పుట్టిన తర్వాత కూడా వేధింపులు కొనసాగాయని, మత పెద్దలకు మొరపెట్టుకున్నప్పటికీ అతను తన ప్రవర్తనను మార్చుకోలేదని ఆమె పేర్కొంది. ఆమె తన పుట్టింటికి వెళ్లిపోయినప్పుడు, అతను అక్కడికి కూడా వచ్చి ఆమెను, ఆమె తల్లిదండ్రులను తీవ్ర పరిణామాలు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని హెచ్చరించాడని, అంతేకాకుండా ఆమె సోదరిని కూడా వేధిస్తానని బెదిరించాడని ఆమె ఆరోపించింది. 
 
అతను గతంలో 20 రోజుల పాటు రిమాండ్‌లో ఉన్నాడని, తనకు సన్నిహితంగా ఉన్న ఒక యువతిని శారీరకంగా వేధించినందుకు స్థానిక పోలీసులు అతనిపై రౌడీ షీట్ నమోదు చేశారని ఆమె తెలిపారు. ఇటీవల అతను ఒక దళిత యువతిని వేధించాడని, ఆమె ఫిర్యాదు మేరకు ప్రస్తుతం రిమాండ్‌లో ఉన్నాడని ఆమె పేర్కొన్నారు. 
 
అతను రిమాండ్‌కు వెళ్ళిన తర్వాత, తాను ధైర్యం కూడగట్టుకుని అతనిపై ఫిర్యాదు చేయడానికి వచ్చానని బాల రమ్య చెప్పారు. తనకు, తన కుటుంబానికి రక్షణ కల్పించాలని, అలాగే నిందితుడిపై కఠినమైన చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని ఆమె కోరారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
తర్వాతి కథనం
ఛీఛీ.. దిగజారిపోతున్న కంటెంట్ క్రియేటర్లు, రైలులోని టాయిలెట్స్‌లో రీల్స్, వీడియో

చిరంజీవి గారి వల్లే డాన్సర్స్ సమస్యలకు పరిష్కారం: సుమలత

చిరంజీవి గారి వల్లే డాన్సర్స్ సమస్యలకు పరిష్కారం: సుమలత“చిరంజీవి గారంటే మాకు ఎంతో ఇష్టం. డ్యాన్స్‌ అంటే ముందుగా మాకు ఆయనే గుర్తొస్తారు. ఆయన మా సమస్యను పరిష్కరించాలి. తప్పులు చేసిన మా సభ్యుల్లో కొందరిని నిలదీసి ప్రశ్నించినందుకే ఈ స్థాయిలో వివాదం చేస్తున్నారు” అయితే, యూనియన్‌ను చీల్చేందుకు లేదా సభ్యులను ఇబ్బంది పెట్టేందుకు ఎవరైనా ప్రయత్నిస్తే సహించేది లేదంటూ సుమలత తీవ్ర హెచ్చరిక చేశారు.

Karthi: ఏజెంట్ బోస్ గా కార్తీ నటించిన సర్దార్ 2 అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ ద్వారా విడుదల

Karthi: ఏజెంట్ బోస్ గా కార్తీ నటించిన సర్దార్ 2 అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ ద్వారా విడుదలఊరిలో డాన్స్ లేస్తూ, సుబ్రమణ్యస్వామికి పాలబిందెలు మోసే దేవుడు.గా పిలువబడే వాడు దేశం క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో వుంటే ఏజెంట్ బోస్ గా ఎలా మారాడు? అన్న పాయింట్ తో సర్దార్ 2 చిత్రం రూపొందిందని విడుదలైన ట్రైలర్ చూస్తే గోచరమవుతోంది. కార్తీ హీరోగా పి.ఎస్. మిత్రన్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన బ్లాక్‌బస్టర్ స్పై థ్రిల్లర్ ‘సర్దార్’. దీనికి సీక్వెల్ గా రూపొందిన 'సర్దార్ 2' మూవీ ఇది. సెప్టెంబర్ 10న ఈ చిత్రాన్ని అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ తెలుగులో విడుదల చేయనుంది.

హీరో కిరణ్ అబ్బవరం నిర్మిస్తున్న మూవీ హతః టైటిల్ ప్రకటన

హీరో కిరణ్ అబ్బవరం నిర్మిస్తున్న మూవీ హతః టైటిల్ ప్రకటనహీరో కిరణ్ అబ్బవరం కేఏ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్ స్థాపించారు. బ్యానర్ పై ఇటీవల తిమ్మరాజుపల్లి టీవీ సినిమాను నిర్మించి విజయాన్ని అందుకున్నారు. ఇప్పుడు పౌర్ణమి ఎంటర్ టైన్ మెంట్స్ బ్యానర్ తో కలిసి మరో ఇంట్రెస్టింగ్ ప్రాజెక్ట్ అనౌన్స్ చేశారు. ఈ చిత్రాన్ని కిరణ్ అబ్బవరం సమర్పణలో అనుష్ గోరక్ డైరెక్ట్ చేస్తున్నారు. శివశంకర నాయుడు. వై నిర్మిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంలో కుష్లు, రెహమాన్, నమ్రిత ఎంవీ, తనూజ పుట్టుస్వామి కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు.

NBK111 ఫ నందమూరి బాలకృష్ణ, గోపీచంద్ మలినేని టైటిల్ & రిలీజ్ డేట్ అనౌన్స్‌మెంట్

NBK111 ఫ నందమూరి బాలకృష్ణ, గోపీచంద్ మలినేని టైటిల్ & రిలీజ్ డేట్ అనౌన్స్‌మెంట్#NBK111 నుంచి మరో పెద్ద అప్‌డేట్ రాబోతోంది. చిత్ర నిర్మాతలు సెప్టెంబర్ 6వ తేదీన టైటిల్, విడుదల తేదీని ప్రకటించనున్నారు. గ్లింప్స్ విడుదలైనప్పటి నుండి ప్రేక్షకులు ఈ సినిమా నుండి వచ్చే ప్రతి అప్‌డేట్ కోసం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. 'వీర సింహారెడ్డి' వంటి బ్లాక్‌బస్టర్‌ను అందించిన బాలకృష్ణ, గోపీచంద్ మలినేని కాంబినేషన్ కావడంతో మరిన్ని అంచనాలని పెంచుతోంది.

Kaala Bhairava: కావ్య కళ్యాణ్‌రామ్, కాల భైరవ ఇస్టపడ్డారు త్వరలో పెండ్లి

Kaala Bhairava: కావ్య కళ్యాణ్‌రామ్, కాల భైరవ ఇస్టపడ్డారు త్వరలో పెండ్లిటాలీవుడ్ నటి కావ్య కళ్యాణ్‌రామ్ మరియు సంగీత దర్శకుడు కాల భైరవ, 2026 ప్రారంభం నుండి నెలల తరబడి సాగుతున్న తమ బంధంపై ఊహాగానాలకు రొమాంటిక్ ఫోటోలు మరియు ప్రేమపూర్వక సందేశాలను పంచుకోవడం ద్వారా తెరదించారు. ఈ చిత్రాలలో క్రిస్మస్ చెట్టు వద్ద ఆత్మీయ ఆలింగనాలు, ఆకాశహర్మ్యాల నేపథ్యంలో సాంప్రదాయ దుస్తులలో, మరియు ఇంట్లో ప్రశాంతంగా గడిపిన క్షణాలు కనిపిస్తున్నాయి.