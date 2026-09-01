నా భర్త నా మతాన్ని మార్చాడు... ఐదుగురు మహిళలతో ఏకకాలంలో సహజీవనం.. భార్య
కాకినాడ జగన్నాథపురానికి చెందిన ఒక వివాహిత మహిళ, తన భర్త తనను బలవంతంగా మత మార్పిడి చేశాడని, శారీరకంగా వేధించాడని ఆరోపిస్తూ కాకినాడ జిల్లా ఎస్పీ జి. బిందు మాధవ్కు ఫిర్యాదు చేశారు. వివరాల్లోకి వెళితే, సిరిపురి బాల రమ్య ఎనిమిది సంవత్సరాల క్రితం తన తల్లిదండ్రులకు వ్యతిరేకంగా వృత్తిరీత్యా మాంసం వ్యాపారి అయిన గౌస్ మొహియుద్దీన్ను వివాహం చేసుకున్నారు.
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వివాహం తర్వాత అతను తనను బలవంతంగా ఇస్లాం మతంలోకి మార్చి, షేక్ ఉమల్ ఖైర్గా పేరు మార్చాడని ఆమె ఆరోపించారు. ఎస్పీకి సమర్పించిన తన ఫిర్యాదులో, అతను తనను మోసం చేయడమే కాకుండా, మరో ఐదుగురు హిందూ మహిళలను కూడా వలలో వేసుకుని వారితో ఏకకాలంలో సహజీవనం చేస్తున్నాడని ఆమె ఆరోపించింది.
తమ కుమార్తె పుట్టిన తర్వాత కూడా వేధింపులు కొనసాగాయని, మత పెద్దలకు మొరపెట్టుకున్నప్పటికీ అతను తన ప్రవర్తనను మార్చుకోలేదని ఆమె పేర్కొంది. ఆమె తన పుట్టింటికి వెళ్లిపోయినప్పుడు, అతను అక్కడికి కూడా వచ్చి ఆమెను, ఆమె తల్లిదండ్రులను తీవ్ర పరిణామాలు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని హెచ్చరించాడని, అంతేకాకుండా ఆమె సోదరిని కూడా వేధిస్తానని బెదిరించాడని ఆమె ఆరోపించింది.
అతను గతంలో 20 రోజుల పాటు రిమాండ్లో ఉన్నాడని, తనకు సన్నిహితంగా ఉన్న ఒక యువతిని శారీరకంగా వేధించినందుకు స్థానిక పోలీసులు అతనిపై రౌడీ షీట్ నమోదు చేశారని ఆమె తెలిపారు. ఇటీవల అతను ఒక దళిత యువతిని వేధించాడని, ఆమె ఫిర్యాదు మేరకు ప్రస్తుతం రిమాండ్లో ఉన్నాడని ఆమె పేర్కొన్నారు.
అతను రిమాండ్కు వెళ్ళిన తర్వాత, తాను ధైర్యం కూడగట్టుకుని అతనిపై ఫిర్యాదు చేయడానికి వచ్చానని బాల రమ్య చెప్పారు. తనకు, తన కుటుంబానికి రక్షణ కల్పించాలని, అలాగే నిందితుడిపై కఠినమైన చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని ఆమె కోరారు.