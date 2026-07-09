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యూట్యూబర్కు టిడిపి రంగు పులిమేందుకు ప్రయత్నిస్తున్న నాని
ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ఎన్డిఎ ప్రభుత్వంపై వివాదాస్పద ప్రచారాన్ని సాగిస్తూ, ముఖ్యంగా ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ను లక్ష్యంగా చేసుకున్న తెలుగు యూట్యూబర్ రావణ్ను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. తన యూట్యూబ్ ఛానెల్లో మతపరమైన విద్వేషాన్ని రెచ్చగొట్టేలా వ్యాఖ్యలు చేయడం ఈ అరెస్టుకు ప్రధాన కారణం.
అయితే, మతపరమైన, జాతీయ ప్రయోజనాలకు భంగం కలిగించినందుకు అతన్ని అరెస్టు చేసిన వెంటనే, వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ నాయకులు ఈ వ్యవహారాన్ని రాజకీయ కోణంలోకి మళ్లించేందుకు ప్రయత్నించడం గమనార్హం.
మొదట అంబటి రాంబాబు స్పందిస్తూ, రావణ్ నిర్దోషి అని, రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం టిడిపి అతన్ని లక్ష్యంగా చేసుకుందని ఆరోపించారు. ఇప్పుడు కొడాలి నాని మరో అడుగు ముందుకేసి, రావణ్ను టిడిపి సానుభూతిపరుడిగా చిత్రీకరిస్తూ తనదైన శైలిలో ప్రచారం మొదలుపెట్టారు.
ఈ యూట్యూబర్కు బాలకృష్ణ, లోకేష్, చంద్రబాబు నాయుడుల పట్ల బలమైన సానుకూలత ఉందని, అందుకే అతను టిడిపి నాయకులపై ఒక్క మాట కూడా మాట్లాడడని కొడాలి నాని వ్యాఖ్యానించారు. ఎన్డిఎ ప్రభుత్వంపై తప్పుడు సమాచారాన్ని ప్రచారం చేస్తూ, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ను పదేపదే లక్ష్యంగా చేసుకుంటున్న ఈ యూట్యూబర్కు టిడిపి రంగు పులిమేందుకు నాని ప్రయత్నించడం విమర్శలకు దారితీసింది.
ఈ తెలుగు యూట్యూబర్ అరెస్టుతో మొత్తం వైసిపి వర్గాలు తీవ్ర ఆందోళనకు గురైనట్లు కనిపిస్తోంది. అందుకే వారు ఈ విషయంపై తమకు అనుకూలమైన కథనాలను సృష్టించే పనిలో పడ్డారు.
టాటా ప్లే బింజ్లోకి ఈటీవీ విన్: ఇక జాతీయ స్థాయిలో తెలుగు హిట్ చిత్రాలు
భారత దేశ వ్యాప్తంగా ప్రాంతీయ భాషా కంటెంట్ ఓటీటీ వినియోగాన్ని పెంచుతున్న నేపథ్యంలో, టాటా ప్లే బింజ్ తన ప్రాంతీయ వినోద పోర్ట్ఫోలియోను విస్తరించింది. ఇందులో భాగంగా ఈటీవీ నెట్వర్క్ నుంచి వచ్చిన తెలుగు-ప్రధాన స్ట్రీమింగ్ ప్లాట్ఫారమ్ 'ఈటీవీ విన్'ను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. ఈ భాగస్వామ్యం ద్వారా సబ్స్క్రైబర్లు దేశంలోని అత్యంత విస్తృతమైన తెలుగు వినోద లైబ్రరీలలో ఒకదానికి ఒకే చోట నుంచి సులభంగా యాక్సెస్ పొందవచ్చు. గత కొన్నేళ్లుగా ప్రేక్షకులు తమ భాష, సంస్కృతి మరియు అనుభవాలకు దగ్గరగా ఉన్న కథల వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. దీనివల్ల ప్రాంతీయ కంటెంట్ స్ట్రీమింగ్ రంగంలో కీలకమైన వృద్ధి కారకంగా మారింది.
విమానాశ్రయంలో ఈషా రెబ్బా, తరుణ్ భాస్కర్: వీళ్లిద్దరూ పెళ్లి చేస్కుంటారని పుకార్లు, వీడియో
టాలీవుడ్ హీరోయిన్ ఈషా రెబ్బా, దర్శకుడు తరుణ్ భాస్కర్ ఇద్దరూ ఈమధ్య తరచూ కలిసి కనబడుతున్నారు. తాజాగా ఈ ఇద్దరూ కలిసి హైదరాబాద్ విమానాశ్రయంలో కనిపించారు. గత కొంతకాలంగా వీళ్లిద్దరి మధ్య ప్రేమాయణం వున్నదనే పుకార్లు వినిపిస్తున్నాయి. దీనిగురించి ఉగ్గబట్టలేని కొందరు నేరుగా తరుణ్ భాస్కర్ ను ఓ ఇంటర్వ్యూలో అడిగేశారు కూడా. దాంతో తరణ్ సమాధానమిస్తూ... ఈషా తనకు బెస్ట్ ఫ్రెండ్ కంటే ఎక్కువని అన్నాడు. సరైన సమయంలో పూర్తి వివరాలు చెబుతానంటూ వెల్లడించడంతో వీళ్ల మధ్య ప్రేమాయణం నిజమేనేమోనని ఊహాగానానికి మరింత బలం చేకూర్చినట్లయ్యింది.
ప్రదీప్, మమిత లవ్వులో వున్నారా? పెళ్లి చేసుకోబోతున్నారట!
డూడ్ చిత్రం సాధించిన వాణిజ్య విజయంతో, ప్రదీప్ రంగనాథన్, మమితా బైజు పీఆర్ఎస్ఓ1 అనే తాత్కాలిక శీర్షికతో రూపొందుతున్న కొత్త చిత్రం కోసం మళ్లీ జతకడుతున్నారు. ఈసారి, ప్రదీప్ రంగనాథన్ నిర్మాతగా వ్యవహరిస్తుండగా, మహిళా ప్రధానాంశంతో సాగే ఈ చిత్రంలో మమితా బైజు ప్రధాన పాత్ర పోషించనున్నారు. ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ప్రకటన వీడియో ఇటీవల విడుదలై సోషల్ మీడియాలో వేగంగా వైరల్ అయ్యింది. డూడ్ తర్వాత వీరిద్దరూ వరుసగా కలిసి పనిచేస్తుండటంపై అభిమానుల మధ్య అనేక చర్చలు మొదలయ్యాయి.
Victory Venkatesh :అనిల్ రావిపూడి చిత్రం షూటింగ్లో జాయిన్ అయిన విక్టరీ వెంకటేష్
విక్టరీ వెంకటేష్, నందమూరి కల్యాణ్ రామ్, బ్లాక్బస్టర్ దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి కాంబినేషన్ లో రూపొందుతోన్న చిత్రం గురించి తెలిసిందే. 'షైన్ స్క్రీన్స్' బ్యానర్పై సాహు గారపాటి భారీ స్థాయిలో నిర్మిస్తున్న ఈ ప్రతిష్టాత్మక చిత్రాన్ని సురేష్ ప్రొడక్షన్స్, శ్రీమతి అర్చన, జీ స్టూడియోస్ సమర్పిస్తున్నాయి. కల్యాణ్ రామ్ పుట్టినరోజున విడుదలైన ఆయన 'ఫస్ట్-లుక్' పోస్టర్కు అద్భుతమైన స్పందన లభించింది.