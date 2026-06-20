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ప్రియుడితో రొమాన్స్కు అడ్డుగా వున్నాడని రెండేళ్ల కొడుకును చంపేసిన తల్లి
ప్రియుడి కోసం కన్నబిడ్డను కడతేర్చింది ఓ తల్లి. పరాయి వ్యక్తి వ్యామోహానికి లొంగిపోయిన ఒక కన్నతల్లి, తన ప్రియుడితో గడపడానికి అడ్డుగా వున్న రెండేళ్ల సొంత కొడుకును హతమార్చింది. వివరాల్లోకి వెళితే.. సిద్దిపేట జిల్లాకు చెందిన జ్యోతి, స్వామి దంపతులు ఉపాధి వెతుక్కుంటూ మేడ్చల్ జిల్లా కీసరకు వలసవచ్చి అక్కడే నివాసం ఉంటున్నారు.
అయితే జ్యోతికి వివాహానికి ముందే నవీన్ అనే వ్యక్తితో ప్రేమాయణం ఉంది. పెళ్లయి పిల్లలు ఉన్నప్పటికీ ఆమె తన పాత ప్రియుడితో వివాహేతర సంబంధాన్ని కొనసాగిస్తూ వచ్చింది. ఈ క్రమంలోనే గత నెల 29న భర్త ఇంట్లో లేని సమయంలో ప్రియుడు నవీన్ జ్యోతి ఇంటికి వచ్చాడు.
ఇద్దరూ ఏకాంతంగా గడుపుతున్న సమయంలో జ్యోతి రెండేళ్ల కుమారుడు గట్టిగా ఏడవడం ప్రారంభించాడు. బాలుడి ఏడుపునకు విసుగు చెందిన ప్రియుడు నవీన్.. వీడు మనకు అడ్డుగా వున్నాడని.. చంపేయమని ఉసిగొల్పాడు. దీంతో కన్నప్రేమను మర్చిపోయిన ఆ రాక్షస తల్లి, పసివాడని కూడా చూడకుండా ఆ బాలుడిని గాల్లోకి లేపి నేలకేసి బలంగా కొట్టింది. తీవ్ర గాయాలైన ఆ రెండేళ్ల పసికందు అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు విడిచాడు. బాబు చనిపోయిన తర్వాత జ్యోతి, నవీన్లు కలిసి ఒక కిరాతక ప్లాన్ వేశారు.
ఆ తర్వాత ఇంటికి వచ్చిన భర్త స్వామిని జ్యోతి నమ్మించింది. అంత్యక్రియలు పూర్తయినా... భార్య ప్రవర్తనపై అనుమానం వచ్చిన భర్త స్వామి.. బాబు మరణంపై గట్టిగా నిలదీసి విచారించగా జ్యోతి చేసిన పాపం బయటపడింది. ప్రియుడితో కలిసి తానే కొడుకును చంపేసినట్లు భర్త ముందు నిజం ఒప్పుకుంది.
భార్య చేసిన ఘోరాన్ని విన్న భర్త స్వామి తక్షణమే కీసర పోలీసులను ఆశ్రయించి ఫిర్యాదు చేశాడు. ఈ దారుణ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు నిందితురాలైన తల్లి జ్యోతిని, ఆమె ప్రియుడు నవీన్ను అదుపులోకి తీసుకుని విచారిస్తున్నారు.
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సినిమాలు తీసేవారు ముందుగా టైటిల్స్ ఫిక్స్ చేసుకుంటారు. కానీ ఆ టైటిల్ లో తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. ఇదివరకు టైటిల్స్ ను ముందుగానే ఓ బేనర్ నిర్మిస్తుందని తెలియగానే ఫిలింఛాంబర్ లో ఆ పేరుతో టైటిల్ రిజిష్టర్ అయ్యేది. ఇక సినిమా షూటింగ్ జరిగాక కొద్దికాలం గడిచాక టైటిల్ పెట్టేవారు. అప్పటికే ఏదో బేనర్ లో టైటిల్ రిజిస్టర్ కావడంతో అదే కావాలని ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థలు వుండడం గమనించి ముందుగా టైటిల్ పెట్టినవారు బేరసారాలు ఆడేవారు. ఇది కొంతకాలం నడిచింది.
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