ఏపీలో స్కైరూట్ ఏరోస్పేస్కు 300 ఎకరాల భూమి కేటాయింపు.. నారా లోకేష్ హర్షం
భారతదేశ ప్రైవేట్ అంతరిక్ష రంగానికి, ఏరోస్పేస్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆశయాలకు గణనీయమైన ఊతమిస్తూ, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం స్కైరూట్ ఏరోస్పేస్కు 300 ఎకరాల భూమిని కేటాయించింది. ఈ ప్రకటనను ఐటీ, విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ ప్రముఖంగా ప్రస్తావించారు. చారిత్రాత్మక విజయాలు సాధించిన తర్వాత ఆ సంస్థ ప్రాధాన్యతను పునరుద్ఘాటిస్తోంది. మాజీ ఇస్రో శాస్త్రవేత్తలైన పవన్ కుమార్ చందన, నాగ భరత్ డాకా స్థాపించిన స్కైరూట్ ఏరోస్పేస్, భారతదేశ ప్రైవేట్ అంతరిక్ష పరిశ్రమలో ఇప్పటికే అనేక మైలురాళ్లను నెలకొల్పింది.
Sky Root Aero space
హైదరాబాద్కు చెందిన ఈ స్టార్టప్, 2022లో తన విక్రమ్-ఎస్ మిషన్తో అంతరిక్షంలోకి రాకెట్ను ప్రయోగించిన మొట్టమొదటి భారతీయ ప్రైవేట్ కంపెనీగా నిలిచింది. ఇటీవలే, జూలై 2026లో విక్రమ్-1 రాకెట్తో ఒక పేలోడ్ను విజయవంతంగా కక్ష్యలోకి ప్రవేశపెట్టింది. తద్వారా, ప్రైవేట్ ఆర్బిటల్ ప్రయోగాన్ని సాధించిన అమెరికా, చైనాల తర్వాత భారతదేశం మూడవ దేశంగా నిలిచింది.
ఈ 300 ఎకరాల భూమిని ప్రధానంగా రాకెట్ తయారీ, అసెంబ్లీ కోసం ఉపయోగించనున్నారు. స్కైరూట్ను ఒక కీలక యాంకర్ ఇన్వెస్టర్గా నిలబెట్టి, ప్రత్యేక స్పేస్ సిటీని అభివృద్ధి చేయాలన్న ఆంధ్రప్రదేశ్ బృహత్ ప్రణాళికలో ఇది ఒక భాగం. ఈ సదుపాయం రాష్ట్ర ఏరోస్పేస్, రక్షణ తయారీ పర్యావరణ వ్యవస్థను బలోపేతం చేస్తుందని, మరిన్ని పెట్టుబడులను ఆకర్షిస్తుందని, నైపుణ్యం కలిగిన ఉద్యోగాలను సృష్టిస్తుందని భావిస్తున్నారు.
ఈ కేటాయింపును స్వాగతిస్తూ నారా లోకేష్ చేసిన పోస్ట్, అత్యాధునిక సాంకేతిక పరిశ్రమలకు ఆంధ్రప్రదేశ్ను ఒక పోటీ కేంద్రంగా నిలపడంపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఉన్న దృష్టిని ప్రతిబింబిస్తుంది. స్కైరూట్ ఇప్పటికే భారతదేశపు మొట్టమొదటి స్పేస్-టెక్ యూనికార్న్గా గుర్తింపు పొంది, తన ప్రయోగ సామర్థ్యాలను విస్తరిస్తున్న నేపథ్యంలో, రాష్ట్రంలోని ఈ కొత్త స్థావరం, కంపెనీ వృద్ధి ప్రణాళికలకు, ప్రాంత ఆర్థికాభివృద్ధికి ప్రయోజనం చేకూర్చే ఒక వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యంగా పరిగణించబడుతోంది.
భారతదేశం తన అంతరిక్ష రంగాన్ని ప్రైవేట్ సంస్థలకు వైపు మళ్లుతున్న తరుణంలో, ఆంధ్రప్రదేశ్లోని స్కైరూట్ ప్రాజెక్ట్, పటిష్టమైన దేశీయ ప్రయోగ, తయారీ సామర్థ్యాన్ని నిర్మించే దిశగా మరో పటిష్టమైన అడుగుగా నిలుస్తుంది.