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Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Wednesday, 22 July 2026 (14:05 IST)

NEET Issue: నీట్ పేపర్ లీక్ వ్యవహారం.. రంగంలోకి దిగిన వైసీపీ

Jagan
Written By: సెల్వి
Updated: Wed, 22 Jul 2026 (14:05 IST)
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ప్రస్తుతం దేశవ్యాప్తంగా నీట్ వివాదంపై చర్చ జరుగుతోంది. దీనికి సంబంధించి ఢిల్లీలో భారీ ప్రజా నిరసనలు కూడా మొదలయ్యాయి. నిరసనకారులు పార్లమెంటుకు చేరుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తుండగా, ఢిల్లీ పోలీసులు వారికి సహకరిస్తున్నారు. దేశవ్యాప్తంగా ఇదే ప్రధాన చర్చనీయాంశంగా మారిన తరుణంలో, వైసీపీ కూడా తన సొంత రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం ఈ చర్చలో భాగమైంది. 
 
ఈ వివాదంపై స్పందిస్తూ, వైసీపీ ఏపీకి చెందిన డీఎస్సీ అంశాన్ని కూడా తెరపైకి తెచ్చింది. నీట్ పేపర్ లీక్ వ్యవహారం పరీక్షా విధానంపై విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులకు ఉన్న నమ్మకాన్ని దెబ్బతీసింది. కాబట్టి, పరీక్షల నిర్వహణలో పారదర్శకత, భద్రత, జవాబుదారీతనాన్ని పెంచే సమగ్ర సంస్కరణలను తీసుకురావడం అత్యవసరం. 
 
ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో కూడా డీఎస్సీ పరీక్షలకు సంబంధించి పేపర్ లీక్‌లు, అక్రమాలు, అవకతవకలు జరిగినట్లు ఆధారాలు బయటపడ్డాయి. ఈ సమస్యను కేవలం రాజకీయ వివాదంగా చూడకుండా, ఒక స్వతంత్ర సంస్థ ద్వారా నిష్పాక్షపాత విచారణ జరపాల్సిన అవసరం ఉందని వైసీపీ తన ప్రకటనలో పేర్కొంది. వాస్తవానికి, ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం డీఎస్సీ పరీక్షలను విజయవంతంగా నిర్వహించి, ఉద్యోగ నియామకాలను కూడా పూర్తి చేసింది.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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