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NEET Issue: నీట్ పేపర్ లీక్ వ్యవహారం.. రంగంలోకి దిగిన వైసీపీ
ప్రస్తుతం దేశవ్యాప్తంగా నీట్ వివాదంపై చర్చ జరుగుతోంది. దీనికి సంబంధించి ఢిల్లీలో భారీ ప్రజా నిరసనలు కూడా మొదలయ్యాయి. నిరసనకారులు పార్లమెంటుకు చేరుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తుండగా, ఢిల్లీ పోలీసులు వారికి సహకరిస్తున్నారు. దేశవ్యాప్తంగా ఇదే ప్రధాన చర్చనీయాంశంగా మారిన తరుణంలో, వైసీపీ కూడా తన సొంత రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం ఈ చర్చలో భాగమైంది.
ఈ వివాదంపై స్పందిస్తూ, వైసీపీ ఏపీకి చెందిన డీఎస్సీ అంశాన్ని కూడా తెరపైకి తెచ్చింది. నీట్ పేపర్ లీక్ వ్యవహారం పరీక్షా విధానంపై విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులకు ఉన్న నమ్మకాన్ని దెబ్బతీసింది. కాబట్టి, పరీక్షల నిర్వహణలో పారదర్శకత, భద్రత, జవాబుదారీతనాన్ని పెంచే సమగ్ర సంస్కరణలను తీసుకురావడం అత్యవసరం.
ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా డీఎస్సీ పరీక్షలకు సంబంధించి పేపర్ లీక్లు, అక్రమాలు, అవకతవకలు జరిగినట్లు ఆధారాలు బయటపడ్డాయి. ఈ సమస్యను కేవలం రాజకీయ వివాదంగా చూడకుండా, ఒక స్వతంత్ర సంస్థ ద్వారా నిష్పాక్షపాత విచారణ జరపాల్సిన అవసరం ఉందని వైసీపీ తన ప్రకటనలో పేర్కొంది. వాస్తవానికి, ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం డీఎస్సీ పరీక్షలను విజయవంతంగా నిర్వహించి, ఉద్యోగ నియామకాలను కూడా పూర్తి చేసింది.
Imtiaz Ali :: మెయిన్ వాపస్ ఆవుంగా తో 59 దేశాల్లో విజయం సాధించిన మ్తియాజ్ అలీ
హిందీ చిత్రం 'మెయిన్ వాపస్ ఆవుంగా' దేశవ్యాప్తంగా ప్రేక్షకుల ఆదరణతో విజయవంతంగా ప్రదర్శితమవుతోంది. విడుదలై ఆరు వారాలు పూర్తయినా ఈ సినిమా ఇంకా మంచి వసూళ్లతో దూసుకెళ్తోంది. ప్రస్తుతం భారతదేశంలో 450కు పైగా షోలతో పాటు విదేశాల్లోని 10 దేశాల్లో కూడా విజయవంతంగా ప్రదర్శితమవుతోంది. బాలీవుడ్, హాలీవుడ్ చిత్రాల నుంచి గట్టి పోటీ ఉన్నప్పటికీ ఈ సినిమా తన ప్రస్థానాన్ని విజయవంతంగా కొనసాగిస్తోంది.
Ajay Bhupathi : ఆ కథను నా డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్ గా ఉంచుకోమని మహేష్ బాబు అన్నారు
అజయ్ భూపతి దర్శకత్వంలో రూపొందిన రొమాంటిక్ యాక్షన్ డ్రామా శ్రీనివాస మంగళపురం. మహేష్ బాబు మేనల్లుడు జయ కృష్ణ ఘట్టమనేని, రవీనా తాండన్ కుమార్తె రాషా తడాని వెండితెరకు పరిచయం అయ్యారు. సి. అశ్విని దత్, జెమిని కిరణ్ నిర్మించిన ఈ చిత్రానికి జి.వి. ప్రకాష్ కుమార్ సంగీతం అందించారు. మోహన్ బాబు కీలక పాత్ర పోషించారు. సంఘర్షణల మధ్య తీవ్రమైన మలుపులు తిరిగే ఒక ఆహ్లాదకరమైన ప్రేమకథగా ఈ చిత్రం సాగుతుంది.
Kajal Aggarwal: విడుదలకు ముందే చర్చకు తావిస్తున్న ది ఇండియా స్టోరీ
ఇండియాలో ఆహార భద్రత, ప్రజారోగ్యంకు గ్యారంటీ లేదు అనే పాయింట్ ను సరికొత్త కోనంలో చూపించే ప్రయత్నం చేస్తూ, ఇది ది ఇండియా స్టోరీ అనే చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. మరి జూలై 24న విడుదలకాబోతున్న ఈ సినిమా వర్తమాన సామాజిక అంశాలకు అద్దంపడుతోంది. ఓవైపు పంజాబ్ లో రైతుల ఉద్యమం, మరోవైపు విద్యార్థుల భవిష్యత్ నీట్ పేరుతో కాలరాయడం వంటివి జరుగుతున్న నేపథ్యం ఈ సినిమా విడుదల కావడం సినిమారంగంలో చర్చకు తావిస్తోంది.
ఆ పోస్ట్ను తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నారు.. ఆరోగ్యంగానే ఉన్నాను : అమితాబ్
జియోస్టార్, భారతదేశ వ్యాప్తంగా ఆరు బిగ్ బాస్ ఎడిషన్లు ఒకేచోట
భారతదేశం పండుగ సీజన్కు సిద్ధమవుతున్న తరుణంలో, హిందీ, తమిళ, తెలుగు, కన్నడ, మలయాళం, బంగ్లా భాషలలో బిగ్ బాస్ యొక్క ఆరు ఎడిషన్లను ప్రారంభించడానికి జియోస్టార్ సిద్ధమైంది. తద్వారా దేశంలోని అతిపెద్ద రియాలిటీ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఫ్రాంచైజీకి అపూర్వమైన వేడుకను సృష్టిస్తోంది. మొట్టమొదటిసారిగా, భారతదేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రేక్షకులు బిగ్ బాస్ యొక్క ఉత్సాహం, డ్రామా, అభిమానాన్ని ఏకకాలంలో అనుభవించబోతున్నారు. ఇది భారతదేశంలో రియాలిటీ ఎంటర్టైన్మెంట్ రంగంలో ఒక మైలురాయిగా నిలువనుంది. ఈ ఆరు ఎడిషన్లు సెప్టెంబర్ 2026 నుండి జియోస్టార్ టెలివిజన్ నెట్వర్క్, జియోహాట్స్టార్లో భారతదేశ వ్యాప్తంగా ప్రసారం కానున్నాయి.