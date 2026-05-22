జగన్మోహన్ రెడ్డి MAVIGUN ప్రతిపాదనను తప్పుబట్టిన రవి కుమార్
తన మూడు రాజధానుల ప్రతిపాదన తిరస్కరించబడిన తర్వాత, వైకాపా అధినేత వై.ఎస్. జగన్ మోహన్ రెడ్డి MAVIGUN రాజధాని కారిడార్ సిద్ధాంతాన్ని ప్రచారంలోకి తెస్తున్నారని ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇంధన శాఖ మంత్రి జి. రవి కుమార్ శుక్రవారం ఆరోపించారు. ఇటీవల, జగన్ మావిగాన్ (మచిలీపట్నం, విజయవాడ, గుంటూరుల కలయిక)ను రాష్ట్రానికి ఒక రాజధాని కారిడార్గా ప్రతిపాదించారు. అమరావతి అనే నూతన రాజధాని నగరంలో కేవలం ప్రాథమిక మౌలిక సదుపాయాల కల్పనకే అవసరమయ్యే భారీ మొత్తం రూ. 2 లక్షల కోట్లలో, కేవలం 10 శాతం ఖర్చుతోనే ఈ కారిడార్ను అభివృద్ధి చేయవచ్చని ఆయన వాదించారు.
అమరావతిలో జరుగుతున్న అభివృద్ధిని జీర్ణించుకోలేక, తన మూడు రాజధానుల ప్రతిపాదన తిరస్కరణకు గురైన తర్వాత, జగన్ మావిగాన్ అనే విచిత్రమైన ప్రతిపాదనను తెరపైకి తెచ్చారని కుమార్ ఒక పత్రికా ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు. ఇంధన శాఖ మంత్రి అభిప్రాయం ప్రకారం, రాష్ట్రం, ప్రజల ప్రయోజనాలకు హాని కలిగించే అవకాశం ఉన్న జగన్ పరస్పర విరుద్ధమైన ప్రకటనలను ఎవరూ విశ్వసించరు.
గురువారం జగన్ నిర్వహించిన విలేకరుల సమావేశం నేపథ్యంలో కుమార్ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఆ సమావేశంలో జగన్ తన తాత, తండ్రి, మామయ్య మరణాల ప్రస్తావనను కూడా తీసుకువచ్చారు. తన తండ్రి మరణించిన తీరుపై సందేహాలు ఇంకా మిగిలే ఉన్నాయని జగన్ పేర్కొనగా, జగన్ ఈ అంశాన్ని కేవలం "రాజకీయ లబ్ధి" కోసం వాడుకుంటున్నారని కుమార్ ఆరోపించారు.
2019 -2024 మధ్య ఐదేళ్ల పాటు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న సమయంలో, జగన్ ఈ సందేహాలను ఎందుకు నివృత్తి చేయలేకపోయారని కుమార్ ప్రశ్నించారు. రాష్ట్ర అభివృద్ధికి కృషి చేయాలని జగన్కు సూచిస్తూ, ప్రజల సానుభూతిని పొందే లక్ష్యంతో కూడిన ఆలోచనలను విడనాడాలని ఆయన హితవు పలికారు.
Purushah Review: భార్యాభర్తల కష్టాలను వినోదాత్మకంగా చెప్పిన పురుషః చిత్రం రివ్యూ-

కళ్యాణ్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్ మీద బత్తుల సరస్వతి సమర్పణలో బత్తుల కోటేశ్వరరావు నిర్మించిన చిత్రం 'పురుష:'. పవన్ కళ్యాణ్ బత్తుల హీరోగా పరిచయం అయ్యారు. ఇంకా, సప్తగిరి, కసిరెడ్డి రాజ్ కుమార్, రాయంచ కొక్కుర, విషిక, హాసిని సుధీర్ ముఖ్య పాత్రలను పోషించారు. ఈ సినిమాను మే 22 విడుదల. అయితే ఒక రోజు ముందే పురుషః స్పెషల్ ప్రీమియర్ షోలు పడ్డాయి. వీరు వులవల దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రానికి పురుష: అనే టైటిల్ తో ఆసక్తి కలిగించిన ఈ సినిమా ఎలా వుందో చూద్దాం.
కన్నడ చిత్రం సప్త సాగరదాచే ఎల్లో చిత్రానికి ఫిల్మ్ఫేర్ క్రిటిక్స్ అవార్డు అందుకుని, *కంతర: ఎ లెజెండ్ - చాప్టర్ 1* మరియు యశ్తో రాబోయే *టాక్సిక్* వంటి చిత్రాలలో నటించిన 28 ఏళ్ల బెంగళూరు నటి, గ్రే ట్యాంక్ టాప్, రిప్డ్ జీన్స్ మరియు స్నీకర్స్లో రిలాక్స్డ్గా కనిపిస్తోంది. ఆమె 'బాస్' తరహా హావభావాలు మరియు సహజమైన ఆకర్షణను అభిమానులు ఎంతగానో ఇష్టపడుతున్నారు.
మైథలాజికల్ యాక్షన్-అడ్వెంచర్ 'నాగబంధం: ది సీక్రెట్ ట్రెజర్. 'దర్శకుడు అభిషేక్ నామా, హీరో విరాట్ కర్ణ క్రేజీ కాంబినేషన్లో తెరకెక్కుతున్న ఈ భారీ చిత్రం భారతీయ పురాణాలు, అడ్వెంచర్, ప్రాచీన రహస్యాలు, దైవిక శక్తులు, హై-ఆక్టేన్ యాక్షన్ అంశాలతో చిత్రం ప్రేక్షకులకు ఇప్పటివరకు చూడని సినిమాటిక్ అనుభూతిని అందించనుంది.
వడ్డే క్రియేషన్స్ బ్యానర్ మీద వడ్డే నవీన్ హీరోగా, నిర్మాతగా రూపొందించిన చిత్రం 'ట్రాన్స్ఫర్ త్రిమూర్తులు'. కమల్ తేజ నార్ల ఈ మూవీతో దర్శకుడిగా పరిచయం కాబోతోన్నారు. ఈ సినిమాలో వడ్డే నవీన్, రాశి సింగ్, శిల్పా తులస్కర్, వివేక్ రఘువంశీ, రఘుబాబు, శివన్నారాయణ, వడ్లమాని శ్రీనివాస్, జ్వాలా కోటి, దేవి ప్రసాద్, సూర్య, బాబా బాస్కర్, ప్రమోదిని, సాథ్విక్ రాజు, అంజలి ప్రియ, గాయత్రి చాగంటి తదితరులు ముఖ్య పాత్రల్ని పోషించారు. ఈ మూవీని జూన్ 19న విడుదల చేయనున్నారు. ఈ క్రమంలో గురువారం నాడు మూవీ టీజర్ను రిలీజ్ చేశారు.