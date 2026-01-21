ఏపీలో పెరిగిన భూముల ధరలు.. ఫిబ్రవరి 1 నుంచి అమలు
ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యాప్తంగా రియల్టీ ధరలు పెరిగాయి. రెవెన్యూ శాఖ ప్రత్యేక కార్యదర్శి జారీ చేసిన మెమో ప్రకారం, సవరించిన ధరలు ఫిబ్రవరి 1 నుండి అమల్లోకి వస్తాయి. ఏపీలోని చంద్రబాబు ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత భూముల విలువలను సవరించడం ఇది రెండోసారి.
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కొత్త జిల్లాలు, వాణిజ్య కేంద్రాలు, వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న పట్టణ ప్రాంతాలలో ప్రభుత్వం మార్కెట్ విలువలను 15 శాతం పెంచింది. సవరించిన ధరల వల్ల రెవెన్యూ వసూళ్లు గణనీయంగా పెరుగుతాయని అధికారులు భావిస్తున్నారు.
పెరిగిన మార్కెట్ విలువల కారణంగా ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరంలో స్టాంపులు, రిజిస్ట్రేషన్ల శాఖ సుమారు రూ. 13150 కోట్లు రాబట్టవచ్చని అంచనాలు సూచిస్తున్నాయి. ఈ చర్యను రాష్ట్ర ఖజానాకు స్థిరమైన, ముఖ్యమైన ఆదాయ వనరుగా విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
ఈ ప్రభావం ప్రధానంగా పట్టణ నగరాలు, అభివృద్ధి కారిడార్లు, కీలక వాణిజ్య జోన్లలో కనిపించే అవకాశం ఉంది. అయితే, ఈ పెంపు రిజిస్ట్రేషన్, స్టాంప్ డ్యూటీ ఛార్జీలను పెంచే అవకాశం ఉంది. ఇది మొత్తం లావాదేవీల వ్యయాన్ని పెంచి, రియల్ ఎస్టేట్ మార్కెట్లోని కొనుగోలుదారులు, అమ్మకందారులు ఇద్దరినీ ప్రభావితం చేయవచ్చు.
మొత్తంగా, మార్కెట్ విలువ పెంపు, అమరావతి చట్టబద్ధతపై స్పష్టతతో పాటు, ప్రజల సెంటిమెంట్ను పెంచింది. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని చాలామంది పౌరులు ఇప్పుడు రియల్ ఎస్టేట్ వృద్ధి, దీర్ఘకాలిక స్థిరత్వంపై ఆశాభావంతో ఉన్నారు.