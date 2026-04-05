Refrigerator: రిఫ్రిజిరేటర్లో మంటలు.. ఇద్దరు మృతి.. ఎక్కడంటే?
నిర్మల్ జిల్లా కేంద్రంలోని మహాలక్ష్మి వాడ ప్రాంతంలో ఒక ఇంట్లో ఉన్న రిఫ్రిజిరేటర్ మంటలకు ఆహుతి కావడంతో ఆదివారం నాడు ఒక విషాద సంఘటన చోటుచేసుకుంది. షార్ట్ సర్క్యూట్ కారణంగానే ఈ అగ్నిప్రమాదం సంభవించిందని భావిస్తున్నారు. ఈ ఘటనలో విజయ్ అనే వ్యక్తితో పాటు, వివరాలు ఇంకా పూర్తిగా నిర్ధారించబడని ఒక మహిళ తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. వారిని వెంటనే చికిత్స నిమిత్తం సమీపంలోని ఆసుపత్రికి తరలించారు.
అయితే, ఆసుపత్రికి చేరుకునే సమయానికే బాధితులు ఇద్దరూ మృతి చెందినట్లు వైద్యులు నిర్ధారించారు. పోలీసులు ఘటనా స్థలాన్ని సందర్శించి, అగ్నిప్రమాదానికి గల కచ్చితమైన కారణాలను తెలుసుకునేందుకు దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. రిఫ్రిజిరేటర్లో తలెత్తిన విద్యుత్ లోపం వల్లే మంటలు చెలరేగి ఉండవచ్చని ప్రాథమిక విచారణలో తేలింది.