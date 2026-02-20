కొణిదెల గ్రామంలో తాగునీటి కొరతకు సొంత డబ్బుతో పవన్ కల్యాణ్ సాయం
కర్నూలు జిల్లాలోని కొణిదెల గ్రామంలోని నీట సమస్య పరిష్కారమైంది. కర్నూలు జిల్లాలోని కొణిదెల గ్రామం తీవ్ర తాగునీటి కొరతతో ఏళ్ల తరబడి ఇబ్బంది పడుతోంది. చాలా కాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న ఈ సమస్యను ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ పరిష్కరించారు. అది కూడా స్వయంగా తన సొంత నిధులను ఉపయోగించి పరిష్కరించారు.
చాలా సంవత్సరాలుగా, గ్రామస్తులు, ముఖ్యంగా మహిళలు, వృద్ధులు తాగునీటి కోసం ప్రతిరోజూ చాలా దూరం నడవాల్సి వచ్చింది. వేసవిలో, పరిస్థితి మరింత క్లిష్టంగా మారింది. ప్రజల బాధను అర్థం చేసుకున్న పవన్ కల్యాణ్.. ఈ సమస్యను పరిష్కరిస్తారని హామీ ఇచ్చారు. ఈ మేరకు ఇచ్చిన వాగ్ధానాన్ని పవన్ నిలబెట్టుకున్నారు.
కేవలం 11 నెలల తర్వాత ఈ తాగునీటి సమస్యను పరిష్కరిస్తున్నారు. తన శాఖ ద్వారా అదే నిధులను కేటాయించే అధికారం ఉన్నప్పటికీ, ప్రజా సంక్షేమం కోసం సొంత డబ్బుతో పరిష్కరించారు.
తన వ్యక్తిగత నిధుల నుండి రూ.50 లక్షలు విరాళంగా ఇచ్చిన డిసిఎం, కొణిదెల గ్రామంలో 90,000 లీటర్ల రక్షిత తాగునీటి ఓవర్హెడ్ ట్యాంక్ నిర్మాణాన్ని చేపట్టారు. ఈ ప్రాజెక్ట్ ఇప్పుడు పూర్తయింది. దాదాపు 2,000 మంది గ్రామస్తులకు సురక్షితమైన, స్వచ్ఛమైన తాగునీటిని సరఫరా చేస్తుంది.