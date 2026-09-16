  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. తెలుగు వార్తలు
  4. Visakhapatnam: Currency Notes Found Scattered Outside Central Park
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Wednesday, 16 September 2026 (11:31 IST)

విశాఖపట్నం సెంట్రల్ పార్క్ బయట కరెన్సీ నోట్లు

currency note
Written By: సెల్వి
Updated: Wed, 16 Sep 2026 (11:31 IST)
google-news
విశాఖపట్నంలోని సెంట్రల్ పార్క్ బయట బుధవారం ఉదయం కరెన్సీ నోట్లు చెల్లాచెదురుగా పడి ఉండటం కనిపించింది. వీటిలో రూ. 500, రూ. 100, రూ. 50, రూ. 10 విలువైన చిరిగిన నోట్లు ఉన్నాయి. ఈ నోట్లతో పాటు కొన్ని ఎల్‌ఐసీ పాలసీ రశీదులు, ఒక మహిళకు చెందిన పాన్ కార్డు కూడా లభించాయి. 
 
బుధవారం వాకింగ్ వచ్చిన వారు ఈ నోట్లను గమనించి ఆశ్చర్యపోయారు. అధికారులకు సమాచారం అందించారు. సమాచారం అందుకున్న వెంటనే పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని, ఆ కరెన్సీ నోట్లు, ఇతర వస్తువులను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. 
 
పోలీసులు సీసీటీవీ ఫుటేజీని పరిశీలిస్తున్నారు. అలాగే పాన్ కార్డులోని వివరాల ఆధారంగా సంబంధిత వ్యక్తిని గుర్తించేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు. ఈ ఘటనపై దర్యాప్తు ప్రారంభమైంది.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
తర్వాతి కథనం
ప్రధాని మోడీ స్కూల్‌మేట్ భూవివాదం పరిష్కారం...

Santosh Shoban: మల్టీవర్స్ కామెడీగా సంతోష్ శోభన్ చిత్రం సత్తిబాబు పరలోక యాత్ర లుక్

Santosh Shoban: మల్టీవర్స్ కామెడీగా సంతోష్ శోభన్ చిత్రం సత్తిబాబు పరలోక యాత్ర లుక్తెలుగులో మొట్టమొదటి మల్టీవర్స్ కామెడీగా 'సత్తిబాబు పరలోక యాత్ర' ఫస్ట్-లుక్ పోస్టర్లను విడుదల చేసింది యూవీ క్రియేషన్స్ నిర్మాణ సంస్థ. సంతోష్ శోభన్, ప్రీతి అశ్రాని, మానస చౌదరి ప్రధాన పాత్రలలో నటిస్తున్న మల్టీవర్స్ కామెడీ 'సతీబాబు పరలోక యాత్ర'ను డిసెంబర్‌లో థియేటర్లలో విడుదల చేయనున్నట్లు యూవీ క్రియేషన్స్ ప్రకటించింది.

బిగ్‌బాస్ తెలుగు సీజన్ 10‌: ఛాన్స్ వచ్చింది కానీ.. అమ్మ కోసం వెళ్లలేదు.. సుప్రిత

బిగ్‌బాస్ తెలుగు సీజన్ 10‌: ఛాన్స్ వచ్చింది కానీ.. అమ్మ కోసం వెళ్లలేదు.. సుప్రితబిగ్‌బాస్ తెలుగు సీజన్ 10‌ హౌస్‌లోకి వెళ్లేందుకు తనకు అవకాశం వచ్చిందని.. కానీ తాను వెళ్లలేదని.. సీనియర్ నటి సురేఖా వాణి కుమార్తె సుప్రిత స్పష్టం చేసింది. బిగ్‌బాస్ 10లో సుప్రిత వైల్డ్ కార్డ్ ఎంట్రీపై వస్తున్న ఊహాగానాలకు ఆమె స్వయంగా తెరదించింది. బిగ్‌బాస్ తెలుగు 10 ప్రారంభానికి ముందే తనను షోలో పాల్గొనాలని నిర్వాహకులు సంప్రదించారని వెల్లడించింది. అయితే హౌస్‌లోకి వెళ్లిన తర్వాత భావోద్వేగాలను ఎలా ఎదుర్కొంటాననే ఆందోళన తన తల్లి సురేఖా వాణికి ఉండటంతో ఆ ఆఫర్‌ను అంగీకరించలేదని తెలిపింది.

Sampoornesh Babu :నా కెరీర్ లో కొన్ని మిస్టేక్స్ జరిగాయి - .అయినా రెమ్యూనరేషన్ పరంగా హ్యాపీ : సంపూర్ణేష్ బాబు

Sampoornesh Babu :నా కెరీర్ లో కొన్ని మిస్టేక్స్ జరిగాయి - .అయినా రెమ్యూనరేషన్ పరంగా హ్యాపీ : సంపూర్ణేష్ బాబునాకు డిఫరెంట్ పాత్రలు చేయాలని ఉంది. త్వరలోనే ఒక ఆసక్తికరమైన ప్రాజెక్ట్ ప్రకటన ఉంటుందని నటుడు సంపూర్ణేష్ బాబు వెల్లడించారు. తాజాగా ఆయన ది ప్యారడైజ్’.సినిమాలో నటించారు. నాని హీరోగా శ్రీకాంత్ ఓదెల దర్శకత్వంలో ఈ చిత్రం సెప్టెంబర్ 24న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది. ఈ సందర్భంగా ఈ చిత్రంలో కీలక పాత్రలో నటించిన సంపూర్ణేష్ బాబు సినిమా విశేషాలు పంచుకున్నారు.

Kiran Abbavaram : కిరణ్ అబ్బవరం, దేవిక భట్ జంటగా KA13 స్పెషల్ పోస్టర్‌

Kiran Abbavaram : కిరణ్ అబ్బవరం, దేవిక భట్ జంటగా KA13 స్పెషల్ పోస్టర్‌కిరణ్ అబ్బవరం, దేవిక భట్ జంటగా తన 13వ సినిమాను.వినాయక చవితి సందర్భంగా కిరణ్ అబ్బవరం స్పెషల్ పోస్టర్‌ రిలీజ్ చేశారు. ఈ పోస్టర్‌లో అందంగా అలంకరించిన గణేశుడి విగ్రహం ముందు నిలబడి ప్రార్థనలు చేస్తున్నారు. వార్మ్ గోల్డెన్ లైటింగ్, పూల అలంకరణలు, సంప్రదాయ వాతావరణం, భారీ గణేశుడి విగ్రహం పోస్టర్‌కు పండుగ కళను తీసుకొచ్చాయి. అదే సమయంలో మన సంస్కృతి, సంప్రదాయాలను ప్రతిబింబించేలా పోస్టర్‌ను డిజైన్ చేశారు.

Eesha Rebba : తరుణ్ భాస్కర్, ఈషా రెబ్బా రిలేషన్ నిజమే అనేలా వినాయకుడి పూజ !

Eesha Rebba : తరుణ్ భాస్కర్, ఈషా రెబ్బా రిలేషన్ నిజమే అనేలా వినాయకుడి పూజ !డైరెక్టర్ తరుణ్ భాస్కర్, హీరోయిన్ ఈషా రెబ్బా ను ప్రేమిస్తున్నట్లు ఇటీవల పలు కథనాలు వచ్చాయి. ‘ఓం శాంతి శాంతి శాంతి’ సినిమా షూటింగ్ సమయంలో తరుణ్, ఈషా మధ్య ప్రేమ చిగురించిందనే వార్తలు గతంలోనే వినిపించాయి. అంతేకాదు, ఈషా తనకు కేవలం స్నేహితురాలు మాత్రమే కాదని తరుణ్ గతంలో చెప్పినట్లు సమాచారం.