11-09-2026 శుక్రవారం మీ రాశి ఫలితాలు.. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ.. విశ్రాంతి అవసరం..
మేషం: అశ్విని, భరణి 1,2,3,4 పాదాలు, కృత్తిక 1వ పాదం
Daily Astrology
ఉద్యోగంలో అనుకూల పరిస్థితులు ఏర్పడి మీ పనితీరుకు మంచి గుర్తింపు లభిస్తుంది. ఆర్థికంగా ఆదాయం మెరుగుపడే అవకాశం ఉన్నందున భవిష్యత్ అవసరాలకు ప్రణాళిక చేసుకోవాలి.
వృషభం: కృత్తిక 2,3,4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1,2 పాదాలు
వ్యాపారంలో కొత్త అవకాశాలు లభించి కార్యకలాపాలను విస్తరించే ఆలోచన చేస్తారు. కుటుంబ సభ్యుల సహకారంతో ఒక ముఖ్యమైన నిర్ణయం విజయవంతంగా అమలవుతుంది.
వ్యాపారంలో కొత్త అవకాశాలు లభించి కార్యకలాపాలను విస్తరించే ఆలోచన చేస్తారు. కుటుంబ సభ్యుల సహకారంతో ఒక ముఖ్యమైన నిర్ణయం విజయవంతంగా అమలవుతుంది.
మిథునం: మృగశిర 3,4 పాదాలు, ఆరుద్ర, పునర్వసు 1,2,3 పాదాలు
ముఖ్యమైన పనులు సకాలంలో పూర్తవుతాయి. ప్రయాణం లేదా సమావేశం ద్వారా మీకు ఉపయోగపడే కొత్త పరిచయం ఏర్పడుతుంది.
కర్కాటకం: పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి, ఆశ్లేష
ఆర్థిక సమస్యలు క్రమంగా తగ్గుతాయి. ఉద్యోగంలో కొత్త బాధ్యతలను స్వీకరించాల్సి వచ్చినా వాటిని సమర్థంగా నిర్వహిస్తారు.
సింహం: మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1వ పాదం
అధికారుల ప్రశంసలు లభించడంతో వ్యక్తిగత ఉత్సాహం పెరుగుతుంది. కొత్త పనిని ప్రారంభించడానికి అనుకూలమైన అవకాశం మీకు లభిస్తుంది.
కన్య: ఉత్తర 2,3,4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1,2 పాదాలు
ఆర్థికంగా లాభదాయకమైన పరిణామాలు చోటుచేసుకుంటాయి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టి విశ్రాంతికి తగిన సమయం కేటాయించాలి.
తుల: చిత్త 3,4 పాదాలు, స్వాతి, విశాఖ 1,2,3 పాదాలు
వ్యాపారంలో పురోగతి కనిపిస్తుంది. స్నేహితులు లేదా భాగస్వాముల సహకారం మీ పనులకు బలాన్నిస్తుంది.
వృశ్చికం: విశాఖ 4వ పాదం, అనురాధ, జ్యేష్ఠ 1,2,3,4 పాదాలు
కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఖర్చులు పెరగకుండా ముందస్తు ఆర్థిక ప్రణాళిక చేసుకోవడం మంచిది.
ధనుస్సు: మూల, పూర్వాషాఢ 1,2,3,4 పాదాలు, ఉత్తరాషాఢ 1వ పాదం
వృత్తిలో అభివృద్ధికి సంబంధించిన అవకాశం వస్తుంది. దూర ప్రయాణం ద్వారా కొత్త సమాచారాన్ని పొందే అవకాశం ఉంది.
మకరం: ఉత్తరాషాఢ 2,3,4 పాదాలు, శ్రవణం, ధనిష్ఠ 1,2 పాదాలు
పెండింగ్ పనులు పూర్తవడంతో మానసిక ఒత్తిడి తగ్గుతుంది. ఆర్థికంగా స్థిరత్వం పెరిగే సూచనలు ఉన్నాయి.
కుంభం: ధనిష్ఠ 3,4 పాదాలు, శతభిషం, పూర్వాభాద్ర 1,2,3 పాదాలు
కొత్త పరిచయాలు వృత్తిపరంగా ప్రయోజనకరంగా మారతాయి. ఉద్యోగంలో మీ ప్రతిభను చూపించడానికి మంచి అవకాశం లభిస్తుంది.
మీనం: పూర్వాభాద్ర 4వ పాదం, ఉత్తరాభాద్ర, రేవతి
కుటుంబంలో శుభవార్తలు అందుతాయి. కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి చేసే కార్యక్రమం మీకు ఆనందాన్ని కలిగిస్తుంది.