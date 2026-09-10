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Written By పి.ప్రసూనా రామన్

11-09-2026 శుక్రవారం మీ రాశి ఫలితాలు.. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ.. విశ్రాంతి అవసరం..

Daily Astrology
Written By: పి.ప్రసూనా రామన్
Updated: Thu, 10 Sep 2026 (19:32 IST)
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Daily Astrology
మేషం: అశ్విని, భరణి 1,2,3,4 పాదాలు, కృత్తిక 1వ పాదం
ఉద్యోగంలో అనుకూల పరిస్థితులు ఏర్పడి మీ పనితీరుకు మంచి గుర్తింపు లభిస్తుంది. ఆర్థికంగా ఆదాయం మెరుగుపడే అవకాశం ఉన్నందున భవిష్యత్ అవసరాలకు ప్రణాళిక చేసుకోవాలి.
 
వృషభం: కృత్తిక 2,3,4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1,2 పాదాలు
వ్యాపారంలో కొత్త అవకాశాలు లభించి కార్యకలాపాలను విస్తరించే ఆలోచన చేస్తారు. కుటుంబ సభ్యుల సహకారంతో ఒక ముఖ్యమైన నిర్ణయం విజయవంతంగా అమలవుతుంది.
 
మిథునం: మృగశిర 3,4 పాదాలు, ఆరుద్ర, పునర్వసు 1,2,3 పాదాలు
ముఖ్యమైన పనులు సకాలంలో పూర్తవుతాయి. ప్రయాణం లేదా సమావేశం ద్వారా మీకు ఉపయోగపడే కొత్త పరిచయం ఏర్పడుతుంది.
 
కర్కాటకం: పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి, ఆశ్లేష
ఆర్థిక సమస్యలు క్రమంగా తగ్గుతాయి. ఉద్యోగంలో కొత్త బాధ్యతలను స్వీకరించాల్సి వచ్చినా వాటిని సమర్థంగా నిర్వహిస్తారు. 
 
సింహం: మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1వ పాదం
అధికారుల ప్రశంసలు లభించడంతో వ్యక్తిగత ఉత్సాహం పెరుగుతుంది. కొత్త పనిని ప్రారంభించడానికి అనుకూలమైన అవకాశం మీకు లభిస్తుంది.
 
కన్య: ఉత్తర 2,3,4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1,2 పాదాలు
ఆర్థికంగా లాభదాయకమైన పరిణామాలు చోటుచేసుకుంటాయి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టి విశ్రాంతికి తగిన సమయం కేటాయించాలి.
 
తుల: చిత్త 3,4 పాదాలు, స్వాతి, విశాఖ 1,2,3 పాదాలు
వ్యాపారంలో పురోగతి కనిపిస్తుంది. స్నేహితులు లేదా భాగస్వాముల సహకారం మీ పనులకు బలాన్నిస్తుంది.
 
వృశ్చికం: విశాఖ 4వ పాదం, అనురాధ, జ్యేష్ఠ 1,2,3,4 పాదాలు
కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఖర్చులు పెరగకుండా ముందస్తు ఆర్థిక ప్రణాళిక చేసుకోవడం మంచిది.
 
ధనుస్సు: మూల, పూర్వాషాఢ 1,2,3,4 పాదాలు, ఉత్తరాషాఢ 1వ పాదం
వృత్తిలో అభివృద్ధికి సంబంధించిన అవకాశం వస్తుంది. దూర ప్రయాణం ద్వారా కొత్త సమాచారాన్ని పొందే అవకాశం ఉంది.
 
మకరం: ఉత్తరాషాఢ 2,3,4 పాదాలు, శ్రవణం, ధనిష్ఠ 1,2 పాదాలు
పెండింగ్ పనులు పూర్తవడంతో మానసిక ఒత్తిడి తగ్గుతుంది. ఆర్థికంగా స్థిరత్వం పెరిగే సూచనలు ఉన్నాయి.
 
కుంభం: ధనిష్ఠ 3,4 పాదాలు, శతభిషం, పూర్వాభాద్ర 1,2,3 పాదాలు
కొత్త పరిచయాలు వృత్తిపరంగా ప్రయోజనకరంగా మారతాయి. ఉద్యోగంలో మీ ప్రతిభను చూపించడానికి మంచి అవకాశం లభిస్తుంది.
 
మీనం: పూర్వాభాద్ర 4వ పాదం, ఉత్తరాభాద్ర, రేవతి
కుటుంబంలో శుభవార్తలు అందుతాయి. కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి చేసే కార్యక్రమం మీకు ఆనందాన్ని కలిగిస్తుంది.
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పి.ప్రసూనా రామన్
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