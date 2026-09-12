  1. ఆధ్యాత్మికం
  2. భవిష్యవాణి
  3. దినఫలం
  4. Today 13-09-2026 Daily Astrology
Written By పి.ప్రసూనా రామన్

13-09-2026 ఆదివారం మీ రాశి ఫలితాలు.. ఆర్థిక నిర్ణయాల్లో తొందరపడకుండా...?

Daily Astrology
Written By: పి.ప్రసూనా రామన్
Updated: Sat, 12 Sep 2026 (23:42 IST)
google-news
Daily Astrology
మేషం: అశ్విని, భరణి 1,2,3,4 పాదాలు, కృత్తిక 1వ పాదం.
ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందుకు సాగి ముఖ్యమైన పనులను పూర్తి చేస్తారు. ఉద్యోగంలో మీ పనితీరు ఉన్నతాధికారుల దృష్టిని ఆకర్షించే అవకాశం ఉంది. 
 
వృషభం: కృత్తిక 2,3,4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1,2 పాదాలు
ధన సంబంధిత విషయాల్లో అనుకూల ఫలితాలు వస్తాయి. కుటుంబ సభ్యులతో సంతోషంగా గడిపే అవకాశం లభిస్తుంది. 
 
మిథునం: మృగశిర 3,4 పాదాలు, ఆరుద్ర, పునర్వసు 1,2,3 పాదాలు 
ఉద్యోగంలో మీ బాధ్యతలు పెరిగినా వాటిని సమర్థంగా నిర్వహిస్తారు. కొత్త అవకాశాలను స్వీకరించే ముందు వాటి దీర్ఘకాల ప్రయోజనాలను పరిశీలించాలి.
 
కర్కాటకం: పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి, ఆశ్లేష
వ్యాపారంలో పురోగతి కనిపిస్తుంది. ప్రయాణాల వల్ల ఉపయోగకరమైన సమాచారం లేదా కొత్త పరిచయం లభిస్తుంది. 
 
సింహం: మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1వ పాదం.
కొత్త అవకాశాలు మీ ముందుకు వస్తాయి. ఆర్థికంగా స్థిరత్వం పెరగడంతో భవిష్యత్ ప్రణాళికలను రూపొందించగలుగుతారు. 
 
కన్య: ఉత్తర 2,3,4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1,2 పాదాలు.
పెండింగ్ పనులు పూర్తవుతాయి. ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడానికి విశ్రాంతి, ఆహారం విషయంలో జాగ్రత్త అవసరం. 
 
తుల: చిత్త 3,4 పాదాలు, స్వాతి, విశాఖ 1,2,3 పాదాలు
కుటుంబ సభ్యుల సహకారంతో ముఖ్యమైన పని పూర్తవుతుంది. వ్యాపారంలో కొత్త పరిచయాలు లాభదాయకంగా మారవచ్చు.
 
వృశ్చికం: విశాఖ 4వ పాదం, అనురాధ, జ్యేష్ఠ 1,2,3,4 పాదాలు
ఆర్థిక నిర్ణయాల్లో తొందరపడకుండా పూర్తి వివరాలను తెలుసుకోవాలి. కుటుంబంలో చిన్నపాటి అపార్థాలను మాట్లాడి పరిష్కరించుకోవడం మంచిది. 
 
ధనుస్సు: మూల, పూర్వాషాఢ 1,2,3,4 పాదాలు, ఉత్తరాషాఢ 1వ పాదం
శుభవార్తలు అందే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగంలో కొత్త బాధ్యతలు మీ భవిష్యత్ పురోగతికి దోహదపడతాయి.
 
మకరం: ఉత్తరాషాఢ 2,3,4 పాదాలు, శ్రవణం, ధనిష్ఠ 1,2 పాదాలు
వ్యాపారంలో లాభాలు పెరుగుతాయి. కొత్త పెట్టుబడుల విషయంలో అనుభవజ్ఞుల సలహా తీసుకోవడం మంచిది.
 
కుంభం: ధనిష్ఠ 3,4 పాదాలు, శతభిషం, పూర్వాభాద్ర 1,2,3 పాదాలు
స్నేహితుల నుంచి సమాచారం లభిస్తుంది. ప్రయాణానికి సంబంధించిన పనులు సకాలంలో పూర్తవుతాయి.
 
మీనం: పూర్వాభాద్ర 4వ పాదం, ఉత్తరాభాద్ర, రేవతి
కుటుంబంలో శుభకార్యాల వాతావరణం ఉంటుంది. మానసిక ప్రశాంతత కోసం ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనడం అనుకూలంగా ఉంటుంది.
About Writer
పి.ప్రసూనా రామన్
తర్వాతి కథనం
13-09-2026 నుంచి 19-09-2026 వరకు వార ఫలితాలు.. ఏ రాశికి లాభం..

సెప్టెంబర్ 13న తెలుగు రాష్ట్రాల వాతావరణం ఎలా వుందో తెలుసా?

సెప్టెంబర్ 13న తెలుగు రాష్ట్రాల వాతావరణం ఎలా వుందో తెలుసా?బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడన ప్రభావంతో సెప్టెంబర్ 13న రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. ఉష్ణోగ్రతలు: ఉష్ణోగ్రతలు తగ్గుముఖం పట్టి దాదాపు 21°C - 28°C మధ్య నమోదు కావచ్చు. ప్రభావ ప్రాంతాలు: హైదరాబాద్, వరంగల్, ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్, నిజామాబాద్, కరీంనగర్ జిల్లాలలోని పలు ప్రాంతాలకు వర్ష హెచ్చరికలు జారీ చేయబడ్డాయి.

ఒక్కరోజు బిల్లు కట్టకపోయినా కట్ చేస్తున్నారుగా, కనెక్టివిటీ సరిగా లేదని జియో టెక్నీషియన్‌ని కట్టేసారు, వీడియో

ఒక్కరోజు బిల్లు కట్టకపోయినా కట్ చేస్తున్నారుగా, కనెక్టివిటీ సరిగా లేదని జియో టెక్నీషియన్‌ని కట్టేసారు, వీడియోఒక్క రోజు కాదు.. ఒక్క నిమిషం కూడా వ్యాలిడిటీ ముగిసిందంటే టప్ మని ఫోన్ కనెక్టివిటీ కట్ చేసేస్తారు టెలికం ఆపరేటర్లు. మరలాంటప్పుడు తాము కట్టిన డబ్బుకి తగు న్యాయం చేయాలి కదా. 5జి నెట్వర్క్ యమస్పీడుగా ఇస్తామంటూ బిల్లులు వసూలు చేసి తమకు వేగవంతమైన కనెక్టివిటీ ఎందుకివ్వలేదంటూ ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని ఫతేపూర్ జిల్లాలోని హర్దౌలి గ్రామస్తులు జియో టెక్నీషియన్‌ను నిలదీసారు. 5జి ప్లాన్లకు డబ్బులు చెల్లిస్తున్నప్పటికీ కాల్స్, ఇంటర్నెట్ సరిగా వుండటం లేదనీ, ఫలితంగా తాము ఆన్లైన్ క్లాసులు మిస్ అవుతున్నామంటూ అతడిని ప్రశ్నించారు.

ఏఐ డ్యాన్స్ వీడియో చూసి ఆశ్చర్యపోయిన కేరళ సీఎం .. విజయ్ కంటే నేనే బెస్ట్ డ్యాన్సరంటూ... (వీడియో)

ఏఐ డ్యాన్స్ వీడియో చూసి ఆశ్చర్యపోయిన కేరళ సీఎం .. విజయ్ కంటే నేనే బెస్ట్ డ్యాన్సరంటూ... (వీడియో)సోషల్ మీడియాలో ట్రెండ్ అవుతున్న తన ఏఐ డ్యాన్స్ వీడియోను కేరళ ముఖ్యమంత్రి సతీశన్ చూసి ఆశ్చర్యపోయారు. ఆ తర్వాత కడుపుబ్బ నవ్విన ఆయన... సినీ అగ్రహీరోలు మోహన్ లాల్, విజయ్ కంటే తానే బెస్ట్ డ్యాన్సర్ అంటూ సరదాగా వ్యాఖ్యానించారు.

లైంగికంగా వేధించాడని ఓ యువతి ఫిర్యాదు - 'ఢీ-10 డ్యాన్స్' షో విజేత అరెస్టు

లైంగికంగా వేధించాడని ఓ యువతి ఫిర్యాదు - 'ఢీ-10 డ్యాన్స్' షో విజేత అరెస్టుతెలుగు రాష్ట్రాల్లో గుర్తింపు పొంది 'ఢీ 10 డ్యాన్స్' షో విజేత రాజును హైదరాబాద్ మియాబూర్ పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. లైంగిక వేధింపులకు పాల్పడటమే కాకుండా, సినిమా అవకాశాలు ఇప్పిస్తాయని చెప్పి మోసం చేశాడని ఓ యువతి ఇచ్చిన ఫిర్యాదుతో పోలీసులు ఈ చర్యలు తీసుకున్నారు. నిందితుడిని అదుపులోకి తీసుకుని కోర్టులో హాజరుపరచగా, న్యాయస్థానం రిమాండ్ విధించింది.

9 కిలోల బరువుతో 45 ఏళ్లు బ్రతికే గరుడ పక్షి, వీడియో

9 కిలోల బరువుతో 45 ఏళ్లు బ్రతికే గరుడ పక్షి, వీడియోఅమెరికా ఖండంలో అత్యంత అరుదైన గరుడ పక్షి... అత్యంత భారీ గ్రద్ద ఒకటి సోషల్ మీడియాలో ట్రెండ్ అవుతోంది. ఈ భారీ గ్రద్ద అడవుల్లో కోతులతో పాటు చిన్నచిన్న జంతువులను వేటాడుతుంది. ప్రస్తుతం వీడియోలో కనిపిస్తున్న ఈ పక్షి 9 కిలలో బరువున్నది. 41 అంగుళాల పొడవుతో పాటు సుమారు 7 అడుగుల రెక్కల వ్యాప్తిని కలిగి వుంది. వీటి గురించి గ్రీకు పురాణాల్లో కూడా చెప్పబడింది. ఈ పక్షులు ఉష్ణమండల వర్షారణ్యాలలో జీవితాంతం జతగా కలిసి వుంటాయి. వీటి ఆయుర్దాయం సుమారు 45 ఏళ్లు.

13-09-2026 ఆదివారం మీ రాశి ఫలితాలు.. ఆర్థిక నిర్ణయాల్లో తొందరపడకుండా...?

13-09-2026 ఆదివారం మీ రాశి ఫలితాలు.. ఆర్థిక నిర్ణయాల్లో తొందరపడకుండా...?మేషం: అశ్విని, భరణి 1,2,3,4 పాదాలు, కృత్తిక 1వ పాదం. ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందుకు సాగి ముఖ్యమైన పనులను పూర్తి చేస్తారు. ఉద్యోగంలో మీ పనితీరు ఉన్నతాధికారుల దృష్టిని ఆకర్షించే అవకాశం ఉంది. వృషభం: కృత్తిక 2,3,4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1,2 పాదాలు ధన సంబంధిత విషయాల్లో అనుకూల ఫలితాలు వస్తాయి. కుటుంబ సభ్యులతో సంతోషంగా గడిపే అవకాశం లభిస్తుంది.

13-09-2026 నుంచి 19-09-2026 వరకు వార ఫలితాలు.. ఏ రాశికి లాభం..

13-09-2026 నుంచి 19-09-2026 వరకు వార ఫలితాలు.. ఏ రాశికి లాభం..మేషం: అశ్విని, భరణి 1,2,3,4 పాదాలు, కృత్తిక 1వ పాదం. కార్యక్రమాలు నిరాటంకంగా సాగుతాయి. అనుకున్న లక్ష్యాన్ని సాధిస్తారు. మీ సామర్థ్యంపై నమ్మకం కలుగుతుంది. కొత్త యత్నాలు చేపడతారు. ధనలాభం, వస్త్రప్రాప్తి ఉన్నాయి. వాహనం కొనుగోలు చేస్తారు. కీలక పత్రాలు జాగ్రత్త. శనివారం నాడు అందరితో మితంగా సంభాషించండి. ఎదుటివారు మీ వ్యాఖ్యలను తప్పుపట్టే అవకాశం ఉంది. పెద్దల జోక్యంతో సమస్య సద్దుమణుగుతుంది. పనులు, బాధ్యతలు స్వయంగా చూసుకోండి. కొందరి నిర్లక్ష్యం ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది. దంపతులకు కొత్త ఆలోచనలు స్ఫురిస్తాయి. ఇంటి విషయాల పట్ల శ్రద్ధ వహిస్తారు. ఉపాధి పథకాలు ప్రోత్సాహకరంగా సాగుతాయి. ఉద్యోగస్తులు అధికారులను ఆకట్టుకుంటారు. ఉపాధ్యాయులకు పదవీయోగం. వ్యాపారాలు పుంజుకుంటాయి. చిరువ్యాపారులకు సామాన్యం. అనుకున్న మొక్కులు తీర్చుకుంటారు.

12-09-2026 శనివారం మీ రాశి ఫలితాలు.. ఆర్థిక స్థిరత్వంపై దృష్టి పెట్టాలి

12-09-2026 శనివారం మీ రాశి ఫలితాలు.. ఆర్థిక స్థిరత్వంపై దృష్టి పెట్టాలిమేషం: అశ్విని, భరణి 1,2,3,4 పాదాలు, కృత్తిక 1వ పాదం. చేపట్టిన పనుల్లో విజయాన్ని సాధించడానికి అనుకూల పరిస్థితులు ఏర్పడతాయి. ఆర్థికంగా లాభం వచ్చినా దానిని సక్రమంగా నిర్వహించడం అవసరం. వృషభం: కృత్తిక 2,3,4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1,2 పాదాలు. కుటుంబ సమస్యలు పరస్పర చర్చల ద్వారా పరిష్కారమవుతాయి. వ్యాపారంలో కొత్త అవకాశాలు రావడంతో ఆదాయాన్ని పెంచుకునే మార్గం ఏర్పడుతుంది.

Brahmotsavams: సెప్టెంబర్ 15 నుండి 23 వరకు శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలు.. 10వ శతాబ్దం నుంచే ఆ చరిత్ర..?

Brahmotsavams: సెప్టెంబర్ 15 నుండి 23 వరకు శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలు.. 10వ శతాబ్దం నుంచే ఆ చరిత్ర..?సెప్టెంబర్ 15 నుండి 23 వరకు జరగనున్న వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలకు తిరుమల సిద్ధమవుతుండగా, వెయ్యేళ్లకు పైగా చరిత్ర కలిగిన ఈ ఉత్సవం తొమ్మిది రోజుల పాటు సాగుతుంది. నేడు మనం చూస్తున్న ఊరేగింపులు, వాహన సేవలు, ఆచారాలు, వివిధ కాలాల్లోని పాలకులు, ఆలయ నిర్వాహకులు, భక్తుల ద్వారా శతాబ్దాలుగా జరిగిన మార్పులు, చేర్పుల ఫలితమే. పురాణాల ప్రకారం, శ్రీనివాస స్వామి వెంకటాచలంపై ఆవిర్భవించిన తర్వాత బ్రహ్మదేవుడు ఈ ఉత్సవాన్ని మొదటిసారిగా నిర్వహించారు. అందుకే దీనికి బ్రహ్మోత్సవం అని పేరు వచ్చింది. అయితే, ఈ ఉత్సవం శతాబ్దాల కాలక్రమంలో పరిణామం చెందిందని చారిత్రక ఆధారాలు సూచిస్తున్నాయి.

జీవితంలో పైకి ఎదగటానికి, నాశనం కావడానికి ఆ రెండే మార్గాలు, శ్రీకృష్ణుడు చెప్పిన సత్యాలు

జీవితంలో పైకి ఎదగటానికి, నాశనం కావడానికి ఆ రెండే మార్గాలు, శ్రీకృష్ణుడు చెప్పిన సత్యాలుమనుషులకు మనసు వుంటుంది. ఆ మనసే తాము చేసేది ధర్మమో అధర్మమో చెబుతుంది. అంతేకాదు నిజం, అబద్ధం - నీతి, అవినీతి ఇలా ప్రతి విషయాన్ని మనిషి తెలుసుకోగలడు. భగవంతుడు ఇచ్చిన ఈ మానవ జన్మను ధర్మబద్ధంగా గడుపుతూ మంచి కర్మలు చేస్తూ వుంటే మోక్ష మార్గం కూడా దేదీప్యమానమై వుంటుంది. ఐతే మనిషి ఎదగటానికి, నాశనం కావడానికి రెండు మార్గాలున్నాయంటారు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ. ఈ రెండు మార్గాలకు మూలం మనిషిలో వున్న అహంకారం. కొందరికి డబ్బు అహంకారం, మరికొందరికి అధికారం అహంకారం... ఇలా చెప్పుకుంటే పోతే వారు చేసే ప్రతి విషయంలోనూ వారిని అహంకారులుగా సమాజంలో తిరుగుతుంటారు.