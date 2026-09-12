13-09-2026 ఆదివారం మీ రాశి ఫలితాలు.. ఆర్థిక నిర్ణయాల్లో తొందరపడకుండా...?
మేషం: అశ్విని, భరణి 1,2,3,4 పాదాలు, కృత్తిక 1వ పాదం.
Daily Astrology
ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందుకు సాగి ముఖ్యమైన పనులను పూర్తి చేస్తారు. ఉద్యోగంలో మీ పనితీరు ఉన్నతాధికారుల దృష్టిని ఆకర్షించే అవకాశం ఉంది.
వృషభం: కృత్తిక 2,3,4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1,2 పాదాలు
ధన సంబంధిత విషయాల్లో అనుకూల ఫలితాలు వస్తాయి. కుటుంబ సభ్యులతో సంతోషంగా గడిపే అవకాశం లభిస్తుంది.
మిథునం: మృగశిర 3,4 పాదాలు, ఆరుద్ర, పునర్వసు 1,2,3 పాదాలు
ఉద్యోగంలో మీ బాధ్యతలు పెరిగినా వాటిని సమర్థంగా నిర్వహిస్తారు. కొత్త అవకాశాలను స్వీకరించే ముందు వాటి దీర్ఘకాల ప్రయోజనాలను పరిశీలించాలి.
కర్కాటకం: పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి, ఆశ్లేష
వ్యాపారంలో పురోగతి కనిపిస్తుంది. ప్రయాణాల వల్ల ఉపయోగకరమైన సమాచారం లేదా కొత్త పరిచయం లభిస్తుంది.
సింహం: మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1వ పాదం.
కొత్త అవకాశాలు మీ ముందుకు వస్తాయి. ఆర్థికంగా స్థిరత్వం పెరగడంతో భవిష్యత్ ప్రణాళికలను రూపొందించగలుగుతారు.
కన్య: ఉత్తర 2,3,4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1,2 పాదాలు.
పెండింగ్ పనులు పూర్తవుతాయి. ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడానికి విశ్రాంతి, ఆహారం విషయంలో జాగ్రత్త అవసరం.
తుల: చిత్త 3,4 పాదాలు, స్వాతి, విశాఖ 1,2,3 పాదాలు
కుటుంబ సభ్యుల సహకారంతో ముఖ్యమైన పని పూర్తవుతుంది. వ్యాపారంలో కొత్త పరిచయాలు లాభదాయకంగా మారవచ్చు.
వృశ్చికం: విశాఖ 4వ పాదం, అనురాధ, జ్యేష్ఠ 1,2,3,4 పాదాలు
ఆర్థిక నిర్ణయాల్లో తొందరపడకుండా పూర్తి వివరాలను తెలుసుకోవాలి. కుటుంబంలో చిన్నపాటి అపార్థాలను మాట్లాడి పరిష్కరించుకోవడం మంచిది.
ధనుస్సు: మూల, పూర్వాషాఢ 1,2,3,4 పాదాలు, ఉత్తరాషాఢ 1వ పాదం
శుభవార్తలు అందే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగంలో కొత్త బాధ్యతలు మీ భవిష్యత్ పురోగతికి దోహదపడతాయి.
మకరం: ఉత్తరాషాఢ 2,3,4 పాదాలు, శ్రవణం, ధనిష్ఠ 1,2 పాదాలు
వ్యాపారంలో లాభాలు పెరుగుతాయి. కొత్త పెట్టుబడుల విషయంలో అనుభవజ్ఞుల సలహా తీసుకోవడం మంచిది.
కుంభం: ధనిష్ఠ 3,4 పాదాలు, శతభిషం, పూర్వాభాద్ర 1,2,3 పాదాలు
స్నేహితుల నుంచి సమాచారం లభిస్తుంది. ప్రయాణానికి సంబంధించిన పనులు సకాలంలో పూర్తవుతాయి.
మీనం: పూర్వాభాద్ర 4వ పాదం, ఉత్తరాభాద్ర, రేవతి
కుటుంబంలో శుభకార్యాల వాతావరణం ఉంటుంది. మానసిక ప్రశాంతత కోసం ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనడం అనుకూలంగా ఉంటుంది.