08-09-2026 మంగళవారం ఫలితాలు - అనవసరమైన ఖర్చులు చేయవద్దు..
మేషం: అశ్విని, భరణి 1,2,3,4 పాదాలు, కృత్తిక 1వ పాదం
Astrology
ఉద్యోగంలో కొత్త బాధ్యతలు స్వీకరించి మీ ప్రతిభను నిరూపించుకుంటారు. ఆర్థికంగా స్థిరత్వం పెరగడంతో భవిష్యత్ ప్రణాళికలపై దృష్టి పెట్టగలుగుతారు.
వృషభం: కృత్తిక 2,3,4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1,2 పాదాలు
వ్యాపారంలో అనుకూల ఒప్పందాలు కుదిరే అవకాశం ఉంది. కుటుంబ సభ్యుల సహకారంతో ముఖ్యమైన నిర్ణయాన్ని విజయవంతంగా అమలు చేస్తారు.
మిథునం: మృగశిర 3,4 పాదాలు, ఆరుద్ర, పునర్వసు 1,2,3 పాదాలు
పనుల్లో వేగం పెరిగి పెండింగ్ అంశాలు పూర్తవుతాయి. ప్రయాణాలకు సంబంధించిన ఖర్చులను ముందుగానే అంచనా వేసుకోవడం మంచిది.
కర్కాటకం: పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి, ఆశ్లేష
కుటుంబంలో సంతోషకరమైన పరిణామం చోటుచేసుకుంటుంది. ఉద్యోగంలో ఉన్నతాధికారులతో మాట్లాడేటప్పుడు స్పష్టతతో వ్యవహరించాలి
సింహం: మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1వ పాదం
వ్యాపారంలో లాభదాయకమైన అవకాశాలు కనిపిస్తాయి. మీ ఆత్మవిశ్వాసం పెరగడంతో కొత్త బాధ్యతలను స్వీకరించడానికి సిద్ధమవుతారు.
కన్య: ఉత్తర 2,3,4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1,2 పాదాలు
ఆర్థిక విషయాల్లో కొంత ఉపశమనం లభిస్తుంది. ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడానికి విశ్రాంతి, శ్రమ మధ్య సమతుల్యత అవసరం.
తుల: చిత్త 3,4 పాదాలు, స్వాతి, విశాఖ 1,2,3 పాదాలు
కొత్త పరిచయం వృత్తిపరమైన అభివృద్ధికి ఉపయోగపడుతుంది. కుటుంబంలో మీ మాటకు ప్రాధాన్యం పెరుగుతుంది
వృశ్చికం: విశాఖ 4వ పాదం, అనురాధ, జ్యేష్ఠ 1,2,3,4 పాదాలు
అనవసరమైన ఖర్చులు చేయకుండా జాగ్రత్త వహించాలి. ముఖ్యమైన ఆర్థిక నిర్ణయాలను మరికొంత సమయం తీసుకుని తీసుకోవడం మంచిది.
ధనుస్సు: మూల, పూర్వాషాఢ 1,2,3,4 పాదాలు, ఉత్తరాషాఢ 1వ పాదం
ప్రయాణం లేదా సమావేశం ద్వారా కొత్త అవకాశం లభిస్తుంది. ఉద్యోగంలో మీ కృషికి గుర్తింపు రావడంతో భవిష్యత్ పురోగతికి మార్గం ఏర్పడుతుంది.
మకరం: ఉత్తరాషాఢ 2,3,4 పాదాలు, శ్రవణం, ధనిష్ఠ 1,2 పాదాలు
గతంలో నిలిచిపోయిన పని మళ్లీ ప్రారంభమవుతుంది. ఆర్థికంగా వచ్చిన లాభాన్ని సక్రమంగా వినియోగిస్తే మంచి ఫలితాలు పొందుతారు
కుంభం: ధనిష్ఠ 3,4 పాదాలు, శతభిషం, పూర్వాభాద్ర 1,2,3 పాదాలు
వ్యాపారంలో కొత్త మార్గాలను అన్వేషిస్తారు. సహచరుల సహకారంతో క్లిష్టమైన పనులను కూడా విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తారు
మీనం: పూర్వాభాద్ర 4వ పాదం, ఉత్తరాభాద్ర, రేవతి
కుటుంబంలో శుభవార్తలు అందుతాయి. ఆధ్యాత్మిక లేదా సేవా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనడం ద్వారా మనశ్శాంతి లభిస్తుంది.