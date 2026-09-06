07-09-2026 సోమవారం ఫలితాలు - పని, విశ్రాంతి మధ్య సమతుల్యత అవసరం...
మేషం : అశ్వని, భరణి 1,2,3,4 పాదాలు, కృత్తిక 1వ పాదం.
ఉద్యోగంలో కొత్త బాధ్యతలు స్వీకరించి మీ ప్రతిభను నిరూపించుకుంటారు. ఆర్థికంగా స్థిరత్వం పెరగడంతో భవిష్యత్ ప్రణాళికలపై దృష్టి పెట్టగలుగుతారు.
వృషభం : కృత్తిక 2,3,4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1,2 పాదాలు.
వ్యాపారంలో అనుకూల ఒప్పందాలు కుదిరే అవకాశం ఉంది. కుటుంబ సభ్యుల సహకారంతో ముఖ్యమైన నిర్ణయాన్ని విజయవంతంగా అమలు చేస్తారు.
మిథునం : మృగశిర 3,4 పాదాలు, ఆరుద్ర, పునర్వసు 1,2,3 పాదాలు.
పనుల్లో వేగం పెరిగి పెండింగ్ అంశాలు పూర్తవుతాయి. ప్రయాణాలకు సంబంధించిన ఖర్చులను ముందుగానే అంచనా వేసుకోవడం మంచిది.
కర్కాటకం : పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి, ఆశ్లేష
కుటుంబంలో సంతోషకరమైన పరిణామం చోటుచేసుకుంటుంది. ఉద్యోగంలో ఉన్నతాధికారులతో మాట్లాడేటప్పుడు స్పష్టతతో వ్యవహరించాలి.
సింహం : మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1వ పాదం.
వ్యాపారంలో లాభదాయకమైన అవకాశాలు కనిపిస్తాయి. మీ ఆత్మవిశ్వాసం పెరగడంతో కొత్త బాధ్యతలను స్వీకరించడానికి సిద్ధమవుతారు.
కన్య : ఉత్తర 2,3,4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1,2 పాదాలు.
ఆర్థిక విషయాల్లో కొంత ఉపశమనం లభిస్తుంది. ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడానికి పని, విశ్రాంతి మధ్య సమతుల్యత అవసరం.
తుల : చిత్త 3,4 పాదాలు స్వాతి విశాఖ 1,2,3 పాదాలు.
కొత్త పరిచయం వృత్తిపరమైన అభివృద్ధికి ఉపయోగపడుతుంది. కుటుంబంలో మీ మాటకు ప్రాధాన్యం పెరుగుతుంది.
వృశ్చికం : విశాఖ 4వ పాదం, అనురాధా, జ్యేష్ట 1,2,3,4 పాదాలు.
అనవసరమైన ఖర్చులు చేయకుండా జాగ్రత్త వహించాలి. ముఖ్యమైన ఆర్థిక నిర్ణయాలను మరికొంత సమయం తీసుకుని తీసుకోవడం మంచిది.
ధనుస్సు : మూల, పూర్వాషాఢ 1,2,3,4 పాదాలు, ఉత్తరషాడ 1వ పాదం.
ప్రయాణం లేదా సమావేశం ద్వారా మంచి అవకాశం లభిస్తుంది. ఉద్యోగంలో మీ కృషికి గుర్తింపు రావడంతో భవిష్యత్ పురోగతికి మార్గం ఏర్పడుతుంది.
మకరం : ఉత్తరషాడ 2,3,4 పాదాలు, శ్రవణం, ధనిష్ట 1,2 పాదాలు.
గతంలో నిలిచిపోయిన పని మళ్లీ ప్రారంభమవుతుంది. ఆర్థికంగా వచ్చిన లాభాన్ని సక్రమంగా వినియోగిస్తే మంచి ఫలితాలు పొందుతారు.
కుంభం : ధనిష్ట 3,4 పాదాలు, శతభిషం, పూర్వభాద్ర 1,2,3 పాదాలు.
వ్యాపారంలో కొత్త మార్గాలను అన్వేషిస్తారు. సహచరుల సహకారంతో క్లిష్టమైన పనులను కూడా విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తారు.
మీనం : పూర్వభాద్ర 4వ పాదం, ఉత్తరాభాద్ర, రేవతి.
కుటుంబంలో శుభవార్తలు అందుతాయి. ఆధ్యాత్మిక లేదా సేవా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనడం ద్వారా మనశ్శాంతి లభిస్తుంది.