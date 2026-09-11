12-09-2026 శనివారం మీ రాశి ఫలితాలు.. ఆర్థిక స్థిరత్వంపై దృష్టి పెట్టాలి
మేషం: అశ్విని, భరణి 1,2,3,4 పాదాలు, కృత్తిక 1వ పాదం.
Daily Astrology
చేపట్టిన పనుల్లో విజయాన్ని సాధించడానికి అనుకూల పరిస్థితులు ఏర్పడతాయి. ఆర్థికంగా లాభం వచ్చినా దానిని సక్రమంగా నిర్వహించడం అవసరం.
వృషభం: కృత్తిక 2,3,4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1,2 పాదాలు.
కుటుంబ సమస్యలు పరస్పర చర్చల ద్వారా పరిష్కారమవుతాయి. వ్యాపారంలో కొత్త అవకాశాలు రావడంతో ఆదాయాన్ని పెంచుకునే మార్గం ఏర్పడుతుంది.
మిథునం: మృగశిర 3,4 పాదాలు, ఆరుద్ర, పునర్వసు 1,2,3 పాదాలు.
ఉద్యోగంలో కొత్త అవకాశాలు మీ ముందుకు వస్తాయి. మాటల్లో సంయమనం పాటిస్తే సహచరులతో సంబంధాలు మరింత మెరుగుపడతాయి.
కర్కాటకం: పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి, ఆశ్లేష.
ప్రయాణాలు అనుకూల ఫలితాలను అందిస్తాయి. ముఖ్యమైన నిర్ణయం తీసుకునే ముందు కుటుంబ సభ్యుల అభిప్రాయాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకోవడం మంచిది.
సింహం: మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1వ పాదం
ఆర్థికంగా మంచి ఫలితాలు పొందుతారు. అధికారుల సహకారంతో చాలాకాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న పని పూర్తవుతుంది.
కన్య: ఉత్తర 2,3,4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1,2 పాదాలు.
కొత్త బాధ్యతలను స్వీకరించి వాటిని సమర్థంగా నిర్వహిస్తారు. పనిభారం పెరిగినా ఆరోగ్యాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు.
తుల: చిత్త 3,4 పాదాలు, స్వాతి, విశాఖ 1,2,3 పాదాలు.
వ్యాపారంలో అనుకూల ఒప్పందాలు కుదిరే అవకాశం ఉంది. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన కార్యక్రమం జరిగే సూచనలు ఉన్నాయి.
వృశ్చికం: విశాఖ 4వ పాదం, అనురాధ, జ్యేష్ఠ 1,2,3,4 పాదాలు
కుటుంబ సభ్యులతో సఖ్యత పెరుగుతుంది. అనవసరమైన ఖర్చులను తగ్గించి ఆర్థిక స్థిరత్వంపై దృష్టి పెట్టాలి.
ధనుస్సు: మూల, పూర్వాషాఢ 1,2,3,4 పాదాలు, ఉత్తరాషాఢ 1వ పాదం.
ఉద్యోగంలో పురోగతి సాధిస్తారు. కొత్త పరిచయాలు భవిష్యత్తులో మీకు ఉపయోగపడే అవకాశం ఉంది.
మకరం: ఉత్తరాషాఢ 2,3,4 పాదాలు, శ్రవణం, ధనిష్ఠ 1,2 పాదాలు.
ఆర్థిక లాభాలు కలుగుతాయి. శుభకార్యానికి సంబంధించిన ఏర్పాట్లలో చురుకుగా పాల్గొంటారు.
కుంభం: ధనిష్ఠ 3,4 పాదాలు, శతభిషం, పూర్వాభాద్ర 1,2,3 పాదాలు.
మీ కృషికి తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది. ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచడానికి రోజువారీ అలవాట్లలో క్రమశిక్షణ పాటించాలి.
మీనం: పూర్వాభాద్ర 4వ పాదం, ఉత్తరాభాద్ర, రేవతి
వృత్తిలో మార్పులకు సంబంధించిన సమాచారం అందుతుంది. కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి తీసుకునే నిర్ణయం అనుకూలంగా ఉంటుంది.