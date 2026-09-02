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Written By పి.ప్రసూనా రామన్

03-09-2026 గురువారం రాశి ఫలితాలు... కొత్త ప్రాజెక్ట్‌కు అనుకూలమైన రోజు

Daily Astrology
Written By: పి.ప్రసూనా రామన్
Updated: Wed, 2 Sep 2026 (22:43 IST)
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Daily Astrology
మేషం: అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదాలు, కృత్తిక 1వ పాదం 
చేపట్టిన పనుల్లో పురోగతి కనిపిస్తుంది. మీ కృషికి తగిన ప్రతిఫలం లభిస్తుంది. ఆర్థికంగా కొత్త అవకాశాలు వచ్చినా వాటిని జాగ్రత్తగా పరిశీలించి ముందుకు సాగాలి.
 
వృషభం: కృత్తిక 2,3,4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1,2 పాదాలు
వ్యాపారంలో అనుకూలమైన చర్చలు జరిగి కొత్త మార్గాలు తెరుచుకుంటాయి. కుటుంబ సభ్యులతో సఖ్యత పెరిగి ముఖ్యమైన విషయాల్లో వారి మద్దతు లభిస్తుంది. 
 
మిథునం: మృగశిర 3,4 పాదాలు, ఆరుద్ర, పునర్వసు 1,2,3 పాదాలు
ఉద్యోగంలో కొత్త బాధ్యతలు స్వీకరించే అవకాశం ఉంటుంది. సమయాన్ని సరిగ్గా నిర్వహిస్తే పనిభారం ఉన్నప్పటికీ విజయవంతంగా పూర్తి చేయగలుగుతారు.
 
కర్కాటకం: పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి, ఆశ్లేష
ఆర్థికంగా కొంత ప్రయోజనం కలిగే సూచనలు ఉన్నాయి. ప్రయాణాల్లో అవసరమైన జాగ్రత్తలు పాటించడం వల్ల ఇబ్బందులను నివారించవచ్చు.
 
సింహం: మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1వ పాదం
ఉన్నతాధికారుల నుంచి ప్రశంసలు లేదా ప్రోత్సాహం లభించే అవకాశం ఉంది. వ్యాపారంలో కీలక ఒప్పందాలకు సంబంధించిన చర్చలు ముందుకు సాగుతాయి.
 
కన్య: ఉత్తర 2,3,4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1,2 పాదాలు
కుటుంబానికి సంబంధించిన కొన్ని బాధ్యతలు పెరుగుతాయి. ఆరోగ్యాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయకుండా రోజువారీ అలవాట్లలో క్రమశిక్షణ పాటించాలి.
 
తుల: చిత్త 3,4 పాదాలు, స్వాతి, విశాఖ 1,2,3 పాదాలు
కొత్త పరిచయాలు వృత్తిపరమైన అవకాశాలకు దారితీయవచ్చు. కుటుంబంలో ఒక ముఖ్యమైన విషయం అనుకూలంగా పరిష్కారమవుతుంది.
 
వృశ్చికం: విశాఖ 4వ పాదం, అనురాధ, జ్యేష్ఠ 1,2,3,4 పాదాలు
ఆర్థిక లావాదేవీల్లో ఏకాగ్రతతో వ్యవహరించడం అవసరం. తొందరపాటు నిర్ణయాల వల్ల సమస్యలు రాకుండా ప్రతి అంశాన్ని పరిశీలించాలి.
 
ధనుస్సు: మూల, పూర్వాషాఢ 1,2,3,4 పాదాలు, ఉత్తరాషాఢ 1వ పాదం
ఉద్యోగంలో పురోగతి సాధించే అవకాశం ఉంది. దూర ప్రయాణం లేదా కొత్త ప్రదేశానికి సంబంధించిన పని మీకు అనుకూలంగా మారవచ్చు.
 
మకరం: ఉత్తరాషాఢ 2,3,4 పాదాలు, శ్రవణం, ధనిష్ఠ 1,2 పాదాలు
ఆదాయానికి సంబంధించిన ఒక మంచి అవకాశం ఎదురవుతుంది. కుటుంబంలో మీ నిర్ణయాలకు మద్దతు లభించి పనులు సులభంగా పూర్తవుతాయి.
 
కుంభం: ధనిష్ఠ 3,4 పాదాలు, శతభిషం, పూర్వాభాద్ర 1,2,3 పాదాలు
కొత్త ప్రాజెక్ట్ లేదా పని ప్రారంభించడానికి అనుకూలమైన రోజు. సహచరుల సహకారంతో మీరు ఊహించిన దానికంటే మెరుగైన ఫలితాలు పొందవచ్చు.
 
మీనం: పూర్వాభాద్ర 4వ పాదం, ఉత్తరాభాద్ర, రేవతి 
కుటుంబంలో శుభవార్త వినే అవకాశం ఉంది. మానసికంగా ప్రశాంతంగా ఉండటం వల్ల ముఖ్యమైన నిర్ణయాలను స్పష్టంగా తీసుకోగలుగుతారు.
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పి.ప్రసూనా రామన్
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