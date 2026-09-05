06-09-2026 ఆదివారం దినఫలాలు - ఆర్థికంగా కొంత ఉపశమనం లభిస్తుంది
మేషం: అశ్విని, భరణి 1,2,3,4 పాదాలు, కృత్తిక 1వ పాదం
Daily Astrology
వృత్తిలో మీ ప్రతిభను నిరూపించుకునే అవకాశం లభిస్తుంది. ఆదాయ మార్గాలు మెరుగుపడినా ఖర్చులను ప్రణాళికాబద్ధంగా నిర్వహించాలి.
వృషభం: కృత్తిక 2,3,4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1,2 పాదాలు
కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి చేసే కార్యక్రమాలు ఆనందాన్ని కలిగిస్తాయి. వ్యాపారంలో కొత్త కస్టమర్లు లేదా అవకాశాలు లభించే సూచనలు ఉన్నాయి.
మిథునం: మృగశిర 3,4 పాదాలు, ఆరుద్ర, పునర్వసు 1,2,3 పాదాలు
ఉద్యోగంలో ఒక ముఖ్యమైన పని మీకు అప్పగించబడుతుంది. దానిని సమయానికి పూర్తి చేయడం ద్వారా మీపై నమ్మకం మరింత పెరుగుతుంది.
కర్కాటకం: పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి, ఆశ్లేష
ఆర్థికంగా కొంత ఉపశమనం లభిస్తుంది. ప్రయాణాల్లో చిన్నపాటి ఆటంకాలు ఎదురైనా పనులు చివరకు అనుకూలంగా పూర్తవుతాయి.
సింహం: మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1వ పాదం
అధికారుల నుంచి సహకారం లభించడంతో నిలిచిపోయిన పనులు ముందుకు సాగుతాయి. వ్యాపారంలో పెట్టుబడులకు సంబంధించిన నిర్ణయాలను పూర్తిగా పరిశీలించి తీసుకోవాలి.
కన్య: ఉత్తర 2,3,4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1,2 పాదాలు.
కుటుంబ బాధ్యతలు పెరిగినా వాటిని సమర్థంగా నిర్వహిస్తారు. ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచడానికి ఆహారం, నిద్ర విషయంలో క్రమశిక్షణ పాటించాలి.
తుల: చిత్త 3,4 పాదాలు, స్వాతి, విశాఖ 1,2,3 పాదాలు
ఉద్యోగంలో కొత్త బాధ్యతలు స్వీకరించే అవకాశం ఉంటుంది. కుటుంబ సభ్యుల నుంచి లభించే ప్రోత్సాహం మీలో ఉత్సాహాన్ని పెంచుతుంది.
వృశ్చికం: విశాఖ 4వ పాదం, అనురాధ, జ్యేష్ఠ 1,2,3,4 పాదాలు
ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో జాగ్రత్తగా వ్యవహరించడం అవసరం. కుటుంబంలో చిన్నపాటి అభిప్రాయ భేదాలను ప్రశాంతంగా పరిష్కరించాలి.
ధనుస్సు: మూల, పూర్వాషాఢ 1,2,3,4 పాదాలు, ఉత్తరాషాఢ 1వ పాదం
ప్రయాణాలు, వృత్తిపరమైన పరిచయాలు మీకు ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయి. కొత్త అవకాశాలను వెంటనే స్వీకరించకుండా వాటి పూర్తి వివరాలను తెలుసుకోవడం మంచిది.
మకరం: ఉత్తరాషాఢ 2,3,4 పాదాలు, శ్రవణం, ధనిష్ఠ 1,2 పాదాలు
ఉద్యోగంలో మీ కృషికి మంచి గుర్తింపు లభిస్తుంది. కుటుంబ అవసరాలకు సంబంధించిన ఖర్చులు ఉన్నప్పటికీ ఆర్థిక పరిస్థితి నియంత్రణలో ఉంటుంది
కుంభం: ధనిష్ఠ 3,4 పాదాలు, శతభిషం, పూర్వాభాద్ర 1,2,3 పాదాలు
వ్యాపారంలో కొత్త మార్గాలు కనిపిస్తాయి. సహచరులతో సమన్వయం పెంచుకుంటే పనులు మరింత వేగంగా పూర్తవుతాయి.
మీనం: పూర్వాభాద్ర 4వ పాదం, ఉత్తరాభాద్ర, రేవతి
కుటుంబంలో ఆనందకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనడం ద్వారా మానసిక ప్రశాంతత పొందుతారు.