04-09-2026 శుక్రవారం నాటి రాశి ఫలితాలు... ధన వ్యవహారాల్లో జాగ్రత్త అవసరం..
మేషం: అశ్విని, భరణి 1,2,3,4 పాదాలు, కృత్తిక 1వ పాదం
Daily Astrology
ఉద్యోగంలో మీ బాధ్యతలు పెరిగినా వాటిని సమర్థంగా నిర్వహిస్తారు. ఆర్థికంగా చిన్నపాటి లాభం కలిగే అవకాశం ఉంది. అయితే ఖర్చులను నియంత్రించాలి.
వృషభం: కృత్తిక 2,3,4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1,2 పాదాలు
వ్యాపారంలో కొత్త అవకాశాలు కనిపిస్తాయి. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన కార్యక్రమానికి సంబంధించిన చర్చలు జరిగే అవకాశం ఉంది.
మిథునం: మృగశిర 3,4 పాదాలు, ఆరుద్ర, పునర్వసు 1,2,3 పాదాలు
పనుల్లో జాప్యం తగ్గి వేగం పెరుగుతుంది. సహచరులతో సమన్వయం పెంచుకుంటే ఉన్నతాధికారుల నుంచి మంచి గుర్తింపు పొందవచ్చు.
కర్కాటకం: పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి, ఆశ్లేష
కుటుంబానికి సంబంధించిన సమస్య ఒకటి పరిష్కారమవుతుంది. ప్రయాణం చేయాల్సి వస్తే అవసరమైన ఏర్పాట్లను ముందుగానే పూర్తి చేసుకోవాలి.
సింహం: మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1వ పాదం
వృత్తిలో మీ ప్రతిభను ప్రదర్శించే అవకాశం వస్తుంది. ఆర్థికంగా అనుకూల పరిస్థితులు ఉన్నప్పటికీ పెద్ద నిర్ణయాల్లో సలహా తీసుకోవడం మంచిది.
కన్య: ఉత్తర 2,3,4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1,2 పాదాలు
వ్యాపారంలో కొత్త లాభదాయక మార్గాలు కనిపిస్తాయి. ఆరోగ్యపరంగా అలసటకు అవకాశం ఉన్నందున తగిన విశ్రాంతి తీసుకోవాలి.
తుల: చిత్త 3,4 పాదాలు, స్వాతి, విశాఖ 1,2,3 పాదాలు
కుటుంబ సభ్యుల సహకారంతో ముఖ్యమైన పని పూర్తవుతుంది. కొత్త పరిచయాలు మీకు భవిష్యత్ అవకాశాలను అందించే అవకాశం ఉంది.
వృశ్చికం: విశాఖ 4వ పాదం, అనురాధ, జ్యేష్ఠ 1,2,3,4 పాదాలు
ధన వ్యవహారాల్లో జాగ్రత్త అవసరం. అనవసరమైన వాదనలకు దూరంగా ఉండటం వల్ల కుటుంబ ప్రశాంతతను కాపాడుకోవచ్చు.
ధనుస్సు: మూల, పూర్వాషాఢ 1,2,3,4 పాదాలు, ఉత్తరాషాఢ 1వ పాదం
వృత్తిలో పురోగతికి సంబంధించిన సమాచారం అందుతుంది. ప్రయాణం లేదా సమావేశం ద్వారా ఒక కొత్త అవకాశం మీ ముందుకు రావచ్చు.
మకరం: ఉత్తరాషాఢ 2,3,4 పాదాలు, శ్రవణం, ధనిష్ఠ 1,2 పాదాలు.
ఆర్థికంగా స్థిరత్వం ఏర్పడుతుంది. కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి తీసుకునే నిర్ణయం భవిష్యత్తులో ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది.
కుంభం: ధనిష్ఠ 3,4 పాదాలు, శతభిషం, పూర్వాభాద్ర 1,2,3 పాదాలు
స్నేహితులు లేదా సహచరుల నుంచి సహకారం లభిస్తుంది. కొత్త పనిని ప్రారంభించే ముందు దాని పూర్తి ప్రణాళిక సిద్ధం చేసుకోవడం మంచిది.
మీనం: పూర్వాభాద్ర 4వ పాదం, ఉత్తరాభాద్ర, రేవతి
కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. శుభవార్తతో పాటు ఒక ముఖ్యమైన పని కూడా విజయవంతంగా పూర్తవుతుంది.