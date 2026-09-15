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  4. Woman Dies after Acid Attack in Kamareddy
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Tuesday, 15 September 2026 (13:25 IST)

కామారెడ్డి జిల్లా.. యాసిడ్ దాడి ఘటనలో మహిళ మృతి.. భర్తే ఆ పని చేశాడా?

crime
Written By: సెల్వి
Updated: Tue, 15 Sep 2026 (13:25 IST)
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కామారెడ్డి జిల్లాలో దారుణం చోటుచేసుకుంది. కామారెడ్డి, భిక్కనూర్ మండలం జంగంపల్లి గ్రామం శివార్లలో జరిగిన యాసిడ్ దాడి ఘటనలో దివ్యవాణి (32) అనే మహిళ మరణించింది. దివ్యవాణి తల్లి స్వస్థలం భిక్కనూర్ మండల కేంద్రం కాగా, ఆమె పదేళ్ల క్రితం నిజామాబాద్ పట్టణానికి చెందిన అరవింద్‌ను వివాహం చేసుకుంది. 
 
గత కొద్ది నెలలుగా కుటుంబ గొడవల కారణంగా, ఆమె తన ఇద్దరు పిల్లలతో కలిసి భిక్కనూర్‌లో నివసిస్తోంది. సెప్టెంబర్ 11న, దివ్యవాణి తన ఇద్దరు పిల్లలను ఇంట్లో వదిలి వెళ్లి తిరిగి రాకపోవడంతో, ఆమె తండ్రి మధు ఆందోళన చెంది స్థానిక భిక్కనూర్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. భిక్కనూర్ పోలీసులు అదృశ్యమైనట్లు కేసు నమోదు చేశారు. 
 
పోలీసుల విచారణలో యాసిడ్ దాడితో దివ్యవాణి మరణించినట్లు తేలింది. దివ్యవాణి తనపై తాను యాసిడ్ పోసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకుందా లేదా కుటుంబ కలహాల నేపథ్యంలో మరెవరైనా ఆమెపై యాసిడ్ పోసి దాడి చేశారా అనే దానిపై పోలీసులు అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. తన అల్లుడు అరవింద్ తన కుమార్తెపై యాసిడ్ పోసి దాడి చేశాడని మధు తెలిపారు. మధు ఫిర్యాదు మేరకు భిక్కనూరు పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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