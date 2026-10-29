250 మంది ఉద్యోగులను తొలగించిన అమేజాన్.. ఉదయం అందిన ఈ-మెయిల్స్
కిండిల్ ఈ-రీడర్లు, టాబ్లెట్ కంప్యూటర్లతో సహా పలు ఉత్పత్తులను మార్కెట్లోకి విడుదల చేసిన కొన్ని వారాల తర్వాత, అమెజాన్ తన డివైసెస్ అండ్ సర్వీసెస్ విభాగంలో సుమారు 250 ఉద్యోగాలను తొలగించింది. తాము కొన్ని ఉద్యోగాలను తొలగించాలనే కఠినమైన నిర్ణయం తీసుకున్నామని అమేజాన్ తెలిపింది.
ఈ తొలగింపుల వల్ల కంపెనీ మరింత సమర్థవంతంగా పనిచేయడానికి, తమ ఉత్పత్తి ప్రణాళికలకు అనుగుణంగా వ్యవహరించడానికి వీలు కలుగుతుందని సంస్థ ప్రతినిధి తెలిపారు. బుధవారమే అమెజాన్, అలెక్సా ఆధారిత కొత్త అలారం క్లాక్, ఫోటో ఫ్రేమ్ను కూడా ప్రకటించింది.
కంపెనీ పద్ధతి ప్రకారం, బుధవారం తెల్లవారుజామునే ఉద్యోగులకు టెక్స్ట్ మెసేజ్లు, ఈమెయిల్లు పంపబడ్డాయి. డివైసెస్ అండ్ సర్వీసెస్ విభాగంలో హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ అయిన చెరీ రాబిన్సన్ పంపిన ఒక సందేశంలో, కంపెనీ తన నిర్మాణాన్ని సమగ్రంగా సమీక్షించుకున్న తర్వాత ఈ ఉద్యోగాల తొలగింపు నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు పేర్కొన్నారు.
ఈ నెల ప్రారంభంలోనే, అమెజాన్ తన ప్రధాన రిటైల్ విభాగంలో సుమారు 1,000 ఉద్యోగాలను తగ్గించింది. గురువారం మార్కెట్ ముగిసిన తర్వాత, కంపెనీ తన మూడవ త్రైమాసిక ఆదాయ వివరాలను వెల్లడించనుంది.