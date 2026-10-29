స్పెయిన్ రైలు ప్రమాదం.. 68కి పెరిగిన మృతుల సంఖ్య... వందమందికి గాయాలు
మాడ్రిడ్కు దక్షిణంగా బుధవారం జరిగిన ఒక వేగవంతమైన రైలు ప్రమాదంలో 68 మంది మరణించగా, వందలాది మంది గాయపడ్డారని అధికారులు తెలిపారు. ఈ శతాబ్దంలో ఐరోపాలో జరిగిన అత్యంత ఘోరమైన విపత్తులలో ఇది ఒకటి. ఈ ఏడాది స్పెయిన్లో జరిగిన రెండవ ఇటువంటి ప్రమాదం, దేశ రైలు భద్రతపై కొత్త ప్రశ్నలను లేవనెత్తుతోంది.
Spain High Speed Train Crash
ఈ ప్రమాదానికి దారితీసిన లోపం, వివరించలేని పరిస్థితుల గురించి రవాణా శాఖ మంత్రి మాట్లాడారు. కాస్టిల్లా-లా మాంచా మధ్య ప్రాంతంలోని సంఘటనా స్థలంలో ఉన్న ఏఎఫ్పీ విలేకరులు, ఒక రైలు మరొక రైలులోకి చొచ్చుకుపోవడాన్ని, శిథిలాలతో నిండిన కట్ట అడుగున కొన్ని బోగీలు పక్కకు ఒరిగి పడి ఉండటాన్ని చూశారు.
రాత్రిపూట కూడా అత్యవసర సేవల వాహనాలు నిరంతరం రాకపోకలు కొనసాగించాయి. సహాయక సిబ్బంది చలిలో నుజ్జునుజ్జు అయిన లోహాన్ని పైకి లేపడానికి, ఇతర బాధితుల కోసం వెతకడానికి డ్రోన్, లైట్లు, క్రేన్లను ఉపయోగించారు.
కాస్టిల్లా-లా మాంచా నాయకుడు ఎమిలియానో గార్సియా-పేజ్ సంఘటనా స్థలంలో విలేకరులతో మాట్లాడుతూ, మృతుల సంఖ్య 68కి పెరిగిందని తెలిపారు.