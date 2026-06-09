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బ్లెండర్స్ ప్రైడ్ ప్యాకేజ్డ్ డ్రింకింగ్ వాటర్ ద్వారా బ్లెండర్స్ ప్రైడ్ రిజర్వ్డ్ ఎక్స్పీరియెన్సెస్ ఆవిష్కరణ
రుచి ఇంద్రియాల్లో ఏ విధంగా అనుభవించబడుతుంది పునః ఊహించడానికి రూపొందించబడిన ఒక కొత్త సాంస్కృతిక ప్లాట్ ఫాం బ్లెండర్స్ ప్రైడ్ రిజర్వ్డ్ ఎక్స్పీరియెన్సెస్ను ప్రారంభించిన బ్లెండర్స్ ప్రైడ్ ప్యాకేజ్డ్ డ్రింకింగ్ వాటర్. వినియోగదారులు తమ సొంత అభివృద్ధి చెందుతున్న రుచులు, ఎంపికలను చూపించే మరింత అర్థవంతమైన, మెరుగైన అనుభవాల వైపు ఆసక్తి చూపిస్తున్న సమయంలో, బ్లెండర్స్ ప్రైడ్ రిజర్వ్డ్ ఎక్స్పీరియెన్సెస్ రుచిని మరింత ఏదో వ్యక్తీకరణగా మార్చడం ద్వారా ఈ మార్పుకు ప్రతిస్పందించింది.
ప్రతి కోణంలోను ప్రత్యేకమైనది అనే భావన ఆధారంగా, ప్లాట్ఫాం రుచిని బహు కోణీయ ప్రయాణంగా అందిస్తోంది- దీనిని కేవలం రుచి చూడటమే కాకుండా దీనిని చూడవచ్చు, వినవచ్చు, అనుభూతికి గురి కావచ్చు మరియు అనుభవించవచ్చు. ఛెఫ్ కూనల్ కపూర్తో కూర్చబడిన, ఈ అనుభవం ఈ కలను సన్నిహితమైన, ప్రత్యేకమైన ప్రదర్శన ద్వారా నిజం చేసింది. ఆ సాయంత్రం యొక్క ప్రధాన ఆకర్షణ ఒక లైవ్ గ్యాస్ట్రో-ప్రదర్శనగా నిలిచింది. దీనిలో వాస్తవిక సమయంలో మ్యూజిక్ తో పాటు రుచి కూడా జోడించి ఆకృతి, సువాసన మరియు లయలను నిరంతరమైన ఇంద్రియ అనుభూతిగా తయారు చేయబడింది.
ఈ అనుభవాన్ని ప్రత్యేకంగా చేసింది కేవలం నాలుకతో రుచి చూడటానికి పరిమితం కాకుండా, దానికి మించిన విధంగా రుచిని వ్యాఖ్యానించడం. చైతన్యవంతమైన దృశ్య వాతావరణాలు, సువాసన ఆధారిత ఇన్ స్టలేషన్స్ నుండి స్పర్శానుభూతి మరియు విభిన్నంగా రూపొందించిన రుచి చూసే అనుభవం వరకు, ప్రతి ఒక్కటి రుచిని ఒక విభిన్న కోణంలో వ్యాఖ్యానించేలా ఎన్నో లీనమయ్యే ప్రదేశాలను ఇది అందించింది.
నిరంతరం అభివృద్ధి చెందుతున్న సాంస్కృతిక వేదికగా, బ్లెండర్స్ ప్రైడ్ రిజర్వ్ డ్ ఎక్స్ పీరియెన్సెస్ ఛంఢీఘర్, గురుగ్రామ్, జైపూర్ ల తరువాత తమ ప్రయాణానాన్ని కొల్ కత్తాలో కొనసాగించింది. కీలకమైన మార్కెట్లలో 10కి పైగా కార్యక్రమాలు జరగనున్నాయి- ఇవి వినియోగదారుల అంచనాలకు మించిన రుచితో కలిసిపోయేందుకు కొత్త మార్గాలను సృష్టిస్తున్నాయి.
ఈ అనుభవం గురించి మాట్లాడుతూ, ఛెఫ్ కూనల్ కపూర్ ఇలా అన్నారు, తన నిజమైన రూపంలో రుచి, పొరలుగా ఉంటూ అభివృద్ధి చెందుతోంది. రిజర్వ్ డ్ ఎక్స్ పీరియెన్సెస్ తో, మేము రుచిని కేవలం ప్లేటుకు మాత్రమే పరిమితం చేయకుండా దానికి వివిధ రూపాల్లో జీవం తెచ్చి, దానిని మరింత లీనమయ్యే మరియు ఊహించని విధంగా ఆస్వాదించేలా వర్తింపచేసాము.
దేబాశ్రీ దాస్ గుప్తా, CMO,పెర్నాడ్ రికార్డ్ ఇండియా, ఇలా అన్నారు, నేటి వినియోగదారులు కేవలం పని చేయడానికి మాత్రమే కాకుండా, నిజంగా విభిన్నమైన అనుభూతిని అందించే మరింత ఉద్దేశ్యపూర్వకమైన మరియు మెరుగైన అనుభవాలు కోరుకుంటున్నారు. బ్లెండర్స్ ప్రైడ్ రిజర్వ్ డ్ ఎక్స్ ఫీరియెన్సెస్ తో, మేము ఈ మార్పుకు ప్రతిస్పందించే సాంస్కృతిక వేదికను రూపొందిస్తున్నాం, రుచి యొక్క లోతు మరియు సంక్లిష్టతను లీనమయ్యే, బహుళ-ఇంద్రియ అనుభూతులుగా అనువదిస్తున్నాము.
కుక్కను చంపేసారని గుక్కలు పెట్టి ఏడుస్తున్న నటి, వీడియో
తన పెంపుడు కుక్క మైకీని కొట్టి చంపేసారంటూ బాలీవుడ్ నటి మంజరి ఫడ్నవిస్ కన్నీటి పర్యంతమయ్యారు. సోషల్ మీడియా ద్వారా తన ఆవేదనను వెళ్లబుచ్చారు. తమ సొసైటీలో తన పెంపుడు కుక్క మైకీని అత్యంత దారుణంగా కొట్టి చంపేసారంటూ ఆమె విలపించారు. 2019 నుంచి ఆ కుక్క తమతోనే వున్నదనీ, ఆ కుక్క వాళ్లని ఏం చేసిందని చంపారంటూ ఆమె ఆవేదన వ్యక్తం చేసారు. కుక్కను చంపినవారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలంటూ ఆమె విజ్ఞప్తి చేసారు. మంజరి ఆవేదన పట్ల జంతు ప్రేమికులు సైతం బాధను వ్యక్తం చేసారు. ఖచ్చితంగా కుక్కని చంపిన వారిపై చర్యలు తీసుకోవాల్సిందేనని వారు కూడా మద్దతు పలికారు.
స్నేహితురాలి అంత్యక్రియల్లో బోరున విలపించిన సల్మాన్ ఖాన్
బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో సల్మాన్ ఖాన్ బోరున విలపించారు. తమ కుటుంబానికి చెందిన చిరకాల మిత్రురాలు, అత్యంత ఆత్మీయురాలైన కుముద్ రాణే తుదిశ్వాస విడవగా ఆమె అంత్యక్రియల్లో ఆయన కన్నీటి పర్యంతమయ్యారు. మంగళవారం ముంబైలో నిర్వహించిన ఈ కార్యక్రమంలో సల్మాన్ తన కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి పాల్గొని, స్నేహితురాలికి వీడ్కోలు పలికారు.
బ్యూటీఫుల్ యూత్ ఫుల్ లవ్ స్టోరీగా సిద్ధుగాడి లవ్ స్టోరీ
మనోజ్ కుమార్, మోహన సిద్ధి, శృతి శంకర్ హీరోహీరోయిన్లుగా నటించిన చిత్రం సిద్ధుగాడి లవ్ స్టోరీ. రమేష్ చెరుకూరు దర్శకుడు. ట్రైలర్ విడుదల జరిగింది. దర్శకులు ఎ. కోదండరామిరెడ్డి, బి. గోపాల్, దామోదర ప్రసాద్, వి.ఎన్. ఆదిత్య, దర్శకులు వి. సముద్ర, రామ్ ప్రసాద్, నటుడు-నిర్మాత అశోక్ కుమార్, నిర్మాతల మండలి కార్యదర్శి ప్రసన్న కుమార్, రాజేందర్ ప్రసాద్ తదితరులు ముఖ్య అతిథులుగా పాల్గొని చిత్ర యూనిట్కు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.
Niharika Konidela: వంద దేవుళ్ళు ట్రైలర్ చూశాక బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ కొట్టేలా వుంది : నిహారిక కొణిదెల
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Sundeep Kishan: 5 మిలియన్+ వ్యూస్ క్రాస్ చేసిన సందీప్ కిషన్.. సిగ్మా ఫస్ట్ సింగిల్
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