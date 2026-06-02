వరి తెగుళ్లను తుదముట్టించే మావిలాన్ పరిచయం చేస్తోన్న కోర్టెవా
హైదరాబాద్: కోర్టెవా, ఈ రోజు మావిలాన్ను పరిచయం చేస్తున్నట్లు వెల్లడించింది. ఇది వరిలో చీడపీడల నివారణను కేవలం ప్రతిచర్యాత్మకం నుండి క్రియాశీలకానికి మార్చడానికి రూపొందించిన ఒక విప్లవాత్మకమైన రేణువుల రూపంలో ఉండే పురుగుమందు. కోర్టేవా హైదరాబాద్లో నిర్వహించిన ఒక ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమంలో ఈ ఉత్పత్తిని ఆవిష్కరించింది. ఈ సందర్భంగా సీఈఓ చక్ మ్యాగ్రో కస్టమర్లు, ఛానెల్ భాగస్వాములు, ఇతర ముఖ్య భాగస్వాములతో కలిసి ఈ సందర్భంగా పాల్గొన్నారు.
భారతదేశంలో వరి ఒక నిత్యవసర ఆహారం. ఇది వ్యవసాయ ఆర్థిక వ్యవస్థకు కేంద్ర బిందువు. అయినప్పటికీ, వరి పండించే ప్రాంతాలన్నింటిలో రైతులు ఒక నిరంతర, ఖరీదైన ముప్పును ఎదుర్కొంటున్నారు. బ్రౌన్ ప్లాంట్హాపర్(బిపీహెచ్- గోధుమ రంగు సుడి దోమ), కాండం తొలిచే పురుగు వంటివి పంట ఎదుగుదల, దిగుబడి నష్టానికి, ధాన్యం నాణ్యత తగ్గడానికి కారణమవుతాయి. చాలామంది రైతులు ఈ చీడపీడల వ్యాప్తిని కేవలం కనిపించిన తర్వాతే పిచికారీ చేస్తూ, ప్రతిచర్యాత్మకంగా నియంత్రిస్తారు. ఈ విధానానికి పరిమితులు ఉన్నాయి. పురుగులను ఆలస్యంగా గుర్తించడం వల్ల, చర్యలు తీసుకునేలోపే నష్టం మొదలైపోతుంది. పంట కాలంలో కార్మికుల కొరత, వర్షాలు లేని సమయాలపై ఆధారపడటం వంటివి పంట చక్రంలోని కీలక సమయాల్లో కార్యాచరణ అనిశ్చితిని మరింత పెంచుతాయి.
నాట్లు వేసిన 30-35 రోజుల తర్వాత ఒక్కసారి పిచికారీ చేసినప్పుడు, కంటికి కనిపించే నష్టం జరగక ముందే మావిలాన్ పంటను రక్షించడం ప్రారంభిస్తుంది. దీని వినూత్నమైన రేణువుల రూపం, బిపీహెచ్(బోర్ ఫ్లవర్ హ్యాష్) పై 60 రోజుల వరకు, కాండం తొలిచే పురుగుపై 15 రోజుల వరకు నియంత్రణను అందిస్తుంది. ఇది పంట దిగుబడి అత్యంత కీలకమైన దశలలో దానిని కాపాడుతుంది. ముందుగానే జోక్యం చేసుకోవడం ద్వారా, మావిలాన్ రైతులు చీడపీడల బెడదకు ప్రతిస్పందించే బదులు, దానిని అధిగమించి ముందుండటానికి సహాయపడుతుంది.
దీని ప్రయోజనాలు కేవలం రక్షణకు మాత్రమే పరిమితం కావు. పదేపదే ఆకులపై పిచికారీ చేయవలసిన అవసరాన్ని తగ్గించడం ద్వారా, మావిలాన్™ నిర్వహణ సంక్లిష్టతను మరియు చివరి నిమిషంలో జోక్యం చేసుకోవలసిన అవసరాన్ని తగ్గిస్తుంది. రైతులు తమ కార్యకలాపాలపై అధిక నియంత్రణను, ప్రతి సీజన్లో మరింత ఊహించదగిన ఫలితాలను పొందుతారు. భారతదేశం అంతటా పంట ఆరోగ్యాన్ని పరిరక్షించే, రైతుల లాభదాయకతను పెంపొందించే శాస్త్రీయ , సుస్థిరమైన పంట రక్షణ పరిష్కారాల పట్ల కోర్టెవా యొక్క నిబద్ధతను మావిలాన్ మరింత ముందుకు తీసుకువెళుతుంది.
తన వ్యక్తిత్వ హక్కులను పరిరక్షించుకోవాలని కోరుతూ దాఖలు చేసిన పిటిషన్లో నటుడు నాగ చైతన్య సోమవారం ఢిల్లీ హైకోర్టులో భారీ విజయం సాధించారు. అశ్లీల వెబ్సైట్లు, ఆన్లైన్ మర్చండైజ్ ప్లాట్ఫారమ్లు యూట్యూబ్ ఛానెళ్లలో అతని పేరు, చిత్రం, స్వరం, పోలిక మరియు ఇతర వ్యక్తిత్వ లక్షణాలను అనధికారికంగా ఉపయోగించకుండా నటుడికి కోర్టు మధ్యంతర రక్షణ కల్పించింది.
నా బిడ్డను కోల్పోయినందుకు సీఎం విజయే కారణం.. జూలీ షాకింగ్ కామెంట్స్
తమిళనాడు సీఎం విజయ్, ఆయన పార్టీ తమిళగ వెట్రి కళగం (టీవీకే) సపోర్టర్స్ వేధింపుల వల్లే తనకు గర్భస్రావం అయిందని బిగ్బాస్ కంటెస్టెంట్, మాజీ నర్సు, నటి మరియా జూలీ షాకింగ్ కామెంట్స్ చేశారు. టీవీకే సపోర్టర్స్ తనను సోషల్ మీడియాలో దారుణంగా ట్రోల్ చేస్తున్నారని నటి జూలీ అన్నారు. దీనివల్ల తాను మానసికంగా కుంగిపోయానని, గర్భవతిగా ఉన్నప్పుడు కూడా ఈ వేధింపులు కొనసాగడంతో తీవ్ర ఒత్తిడికి గురై గర్భస్రావం అయిందని ఆమె ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
టాలీవుడ్ నటి అపూర్వ కాస్టింగ్ కౌచ్పై కామెంట్లు చేశారు. స్టార్ డమ్ వచ్చే వరకే ఎవరైనా ఇండస్ట్రీ వెంట పడతారు.. ఒక్క సారి స్టార్డమ్ వచ్చిన తరువాత ఇండస్ట్రీనే వారి వెంట పడుతుందని కామెంట్స్ చేశారు. కాస్టీంగ్ కౌచ్ విషయంలో బాలీవుడ్ హీరోయిన్లు అయితే కమిట్ అవుతారని.. తెలుగు హీరోయిన్లు కమిట్ అవ్వరు అన్న మాట లేదు. అసలు ఎటువంటి కమిట్ మెంట్ లేకుండా స్టార్లుగా మారిన హీరోయిన్లను ఉన్నారని అపూర్వ చెప్పుకొచ్చారు.