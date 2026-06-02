సంబంధిత వార్తలు
- Colors Swathi: పెళ్ళి చేసుకోవడం కంటే కుక్కను పెంచుకోవడం బెటర్.. స్వాతి
- అవి నా ఫోటోలు కాదు.. ఏఐ సృష్టించిన చిత్రాలు.. రుక్మిణి వసంత్
- 'కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ' ట్విట్టర్ ఖాతా బ్లాక్ ... ఎందుకో తెలుసా?
- ఒకవేళ మీరు ఆఫీసులో ఉంటే.. తట్టాబుట్టా సర్దుకుని ఇంటికి వెళ్లండి : ఉద్యోగులకు మెటా ఈమెయిల్
- కాక్రోచ్ జనతా పార్టీకి విశేష స్పందన... ఇన్స్టాలో 66 లక్షల పైగా ఫాలోవర్లు
రూ.700ల కరెన్సీ నోటును ప్రవేశపెట్టనున్న ఆర్బీఐ? ప్లాస్టిక్ కరెన్సీ కూడా?
రూ.100, రూ.200, రూ.500 రూపాయల నోట్ల మాదిరిగానే రూ.700ల నోటు వైరల్ అవుతోంది. ఇంటర్నెట్లో వైరల్ అవుతున్న ఈ ఫోటోలో 100, 200, 500 రూపాయల నోట్ల తరహాలోనే గాంధీ చిత్రం ఉంది. నోటుకు వెనుకభాగం, కర్ణాటక మైసూరు సమీపంలో హోసా కన్నంపాటిలో ఉన్న శ్రీ వేణుగోపాల్ స్వామి ఆలయంలో చిత్రం ఉంది.
RBI
విజేంద్ర పటేల్ అనే వ్యక్తి తన ఎక్స్ పేజీలో ఈ చిత్రాన్ని పంచుకున్నారు. ఇంకా 100, 200, 500 రూపాయల నోట్లను కొనసాగిస్తూనే రిజర్వ్ బ్యాంకు 700 రూపాయల నోట్లను ప్రవేశపెట్టనున్నట్లు సామాజిక వెబ్సైట్లలో ఒక వార్త వేగంగా వ్యాప్తి చెందుతుంది. ఆర్థిక స్థితిని సమతుల్యం చేయడం ద్వారా ఈ చర్యను కొనసాగించాలని ఆర్బీఐ భావిస్తోంది.
అలాగే ప్లాస్టిక్ రూపాయల నోట్లను పరిచయం చేసే పథకాన్ని కూడా ఆర్బీఐ అమలు చేసే దిశగా రంగం సిద్ధం చేస్తుంది. రూపాయలు నోట్ల ముద్రణకు అయ్యే ఖర్చునే తగ్గించే దిశగా ఆర్బీఐ రిజర్వ్ బ్యాంకు ప్లాస్టిక్ రూపాయి నోట్లను పరిచయం చేయాలనుకుంటోంది. ఈ నోట్లు కాగితపు నొట్లను కంటే మూడు రెట్లు ఎక్కువ కాలం పాటు పాడవకుండా కొనసాగుతాయి.
ఇండోనేషియా, ఆస్ట్రేలియా, మలేషియా వంటి అనేక దేశాల్లో ప్లాస్టిక్ నోట్లు ఆచరణలో వున్నాయి. భారత్లో కూడా ఈ ఇలాంటి ప్లాస్టిక్ నోట్లను పరిచయం చేసే దిశగా ఆర్బీఐ సన్నాహాలు చేస్తున్న తరుణంలో రూ.700 రూపాయల నోట్లు రానున్నాయనే వార్త వైరల్ అవుతోంది. అయితే 700 రూపాయిల నోటు విడుదలవుతుందని సమాచారం పూర్తిగా అసత్యమని తెలుస్తోంది. దీనిపై రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఎలాంటి ప్రకటన వెలువరించలేదు.
సుస్మితా సేన్ ఓ డైమండ్ డిగ్గర్.. కెప్ట్ బాయ్ఫ్రెండ్లా ఉండేవాడిని: లలిత్ మోదీ
బాలీవుడ్ స్టార్ నటి, మాజీ మిస్ యూనివర్స్ సుస్మితా సేన్ తన జీవితంలో ఎప్పటికీ వెరీ స్పెషల్ అంటూ ఐపీఎల్ మాజీ చైర్మన్, వ్యాపారవేత్త లలిత్ మోదీ అన్నారు. వీరిద్దరి రిలేషన్షిప్ 2022లో సంచలనానికి దారి తీసిన సంగతి తెలిసిందే. అప్పట్లో వీరిద్దరి ఫోటోలు ఇంటర్నెట్లో వైరల్ అయ్యాయి. వీరిద్దరూ ఎప్పుడో విడిపోయారు. తాజాగా లలిత్ మోదీ ఈ రిలేషన్షిప్పై ఓ ఇంటర్వ్యూలో ఓపెన్ అయ్యారు. లలిత్ మోదీ డబ్బు చూసే ఆమె ప్రేమించిందంటూ గోల్డ్ డిగ్గర్ అని కామెంట్స్ చేశారు. ఈ ఆరోపణలపై లలిత్ మోదీ తీవ్రంగా స్పందించారు.
విజయ్ తర్వాత ధనుష్ రాజకీయాల్లోకి వస్తారా? కస్తూరి రాజా ఏమంటున్నారు?
కోలీవుడ్ హీరో విజయ్ రెండేళ్ల క్రితం తమిళగ వెట్రి కళకం (టీవీకే)ను స్థాపించి, 2026 జరిగిన అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో విజయభేరీ మోగించి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా పగ్గాలు చేపట్టారు. చిత్రపరిశ్రమకు చెందిన దివంగత నేతలైన ఎంజీఆర్, జయలలిత, కరుణానిధి తర్వాత రాజకీయాల్లోకి వచ్చి ముఖ్యమంత్రులు అయిన వారి జాబితాలో విజయ్ చోటు దక్కించుకున్నారు.
ఫ్లాట్ బెల్లీ కోసం అష్టకష్టాలు పడ్డాను.. చివరికి పొట్ట కింది కొవ్వు వుంటే మంచిది గ్రహించాను
నటి తాప్సీ పన్ను, ఫ్లాట్ బెల్లీ సాధించాలనే తన గత వ్యామోహం గురించి మనసు విప్పి మాట్లాడారు. దాన్ని సాధనలో తాను తనను తాను చాలా హింసించుకున్నానని ఆమె అంగీకరించారు. ఇన్స్టాగ్రామ్లో తాప్సీ పంచుకున్న వివరాల ప్రకారం, ఒకప్పుడు ఫ్లాట్ బెల్లీతో పాటు సౌందర్యం కోసం తాను విపరీతంగా కష్టపడ్డానని తెలిపింది. అయితే, కాలక్రమేణా, పొట్ట కింది భాగంలో కొద్దిగా కొవ్వు ఉండటం పూర్తిగా సాధారణమైన, ఆరోగ్యకరమైన విషయం అని గమనించానని తెలిపింది. ఈ పోస్ట్ చాలా మంది మహిళలను కదిలించింది. తాను ఇప్పుడు తన సహజ శరీరాకృతిని అంగీకరించానని, ఇకపై అవాస్తవ ప్రమాణాల వెంట పడటం లేదని తాప్సీ చెప్పింది.
Nikhil: వియత్నాంలో యుద్ధ విన్యాసాలు నేర్చుకుని స్వయంభూ తో సిద్ధంగా వున్న నిఖిల్
నిఖిల్ సిద్ధార్థ, సంయుక్త, నభా నటేష్ కాంబినేషన్ లో రూపొందుతోన్న చిత్రం స్వయంభూ. ఈ చిత్రం విఎఫ్.ఎక్స్ పనులను ఇటీవలే నిఖిల్, చిత్ర దర్శకుడు భరత్ కృష్ణమాచారి పర్యవేక్షించారు. ఈ సినిమా పురాణాలకు సంబంధించిన కథగా రూపొందుతోంది. పిక్సెల్ స్టూడియోస్ భువన్, శ్రీకర్ల నిర్మాణంలో, టాగోర్ మధు సమర్పణలో భారీ పీరియడ్ యాక్షన్ గా నిర్మిస్తున్నారు. ఇటీవల విడుదలైన ‘రా రా ధీవరా’ పాట సినిమాపై అంచనాలను మరింత పెంచింది.
Mahesh Babu : తెలుగు రాష్ట్రాలలో ఏకైక ఐమాక్స్ స్క్రీన్ను లాంచ్ చేయనున్న ఏఎంబీ సినిమాస్
ప్రపంచ స్థాయి సినిమా అనుభూతిని ప్రేక్షకులకు అందించడంలో ఎప్పుడూ ముందుండే ఏఎంబీ సినిమాస్, సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు, ఏషియన్ గ్రూప్ అధినేతలు సునీల్ నారంగ్, భరత్ నారంగ్ల భాగస్వామ్యంతో ఏర్పడిన సంస్థ, దక్షిణ భారతదేశంలో తొలి డాల్బీ సినిమాను ప్రారంభించడం నుంచి, హైదరాబాద్లో తొలి HDR by Barco స్క్రీన్లలో ఒకదాన్ని అందించడం వరకు థియేట్రికల్ ఎగ్జిబిషన్ రంగంలో కొత్త ప్రమాణాలను నెలకొల్పింది.