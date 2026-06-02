సంబంధిత వార్తలు
- రూ.700ల కరెన్సీ నోటును ప్రవేశపెట్టనున్న ఆర్బీఐ? ప్లాస్టిక్ కరెన్సీ కూడా?
- శ్రీకాళహస్తిలో పంచాయతీలకు ఈవీ చెత్త సేకరణ వాహనాలు, ఆర్ఓ వాటర్ ప్లాంట్ ఏర్పాటు చేసిన హెచ్సీసీబీ
- సిలిండర్ ధరను పెంచిన ఆయిల్ కంపెనీలు.. ఎంత పెంచారంటే...
- జెమిని అనుభవాలతో కోక్ బ్రేక్కు కొత్త అనుభూతిని అందిస్తున్న కోకాకోలా, గూగుల్
- ఆకాశ్ ఎడ్యుకేషనల్ సర్వీసెస్ లిమిటెడ్ భారత సైన్యం, పారామిలిటరీ దళాలతో అవగాహన ఒప్పందం
స్మాల్ క్యాప్లలో మళ్లీ అవకాశాలు: బజాజ్ ఫిన్సర్వ్ అసెట్ మేనేజ్మెంట్ కంపెనీ ఎఎంసి అధ్యయనం
బజాజ్ ఫిన్సర్వ్ అసెట్ మేనేజ్మెంట్ లిమిటెడ్ నిర్వహించిన అధ్యయనం ప్రకారం, స్మాల్ క్యాప్ షేర్లలో పెట్టుబడులకు మళ్లీ అనుకూల పరిస్థితులు ఏర్పడుతున్నాయని తెలుస్తోంది. మెరుగైన ఫండమెంటల్స్, లాభాల్లో పునరుద్ధరణ అవకాశాలు, సరిచేసుకున్న విలువలు, గతంలో కనిపించిన బలమైన రికవరీ ధోరణులు దీనికి మద్దతు ఇస్తున్నాయి.
ఈ అధ్యయనం స్మాల్ క్యాప్లలో పెట్టుబడులకు క్రమశిక్షణాత్మక దృక్పథాన్ని సూచిస్తోంది. బలమైన ఆర్థిక స్థితి, స్థిరమైన లాభదాయకత, దీర్ఘకాలిక పోటీ సామర్థ్యం ఉన్న కంపెనీలను గుర్తించడం దీనిలో ప్రధాన లక్ష్యం. అదే సమయంలో, బలమైన వ్యాపార నమూనాలు, భవిష్యత్ విస్తరణ అవకాశాలున్న సంస్థల ద్వారా వృద్ధి అవకాశాలను అందిపుచ్చుకోవడంపైనా దృష్టి పెట్టింది.
ఆర్థిక సంవత్సరం 2026లో ఫండమెంటల్స్ మెరుగుదల
గత కొన్ని సంవత్సరాల్లో స్మాల్ క్యాప్ విభాగంలో గణనీయమైన నిర్మాణాత్మక మార్పులు చోటుచేసుకున్నాయి. కంపెనీలు విస్తరణ కోసం అప్పుల కంటే అంతర్గత నగదు ప్రవాహాలపై ఎక్కువగా ఆధారపడుతున్నాయి. దీంతో బ్యాలెన్స్ షీట్లు మరింత బలపడటంతో పాటు లాభదాయకత సూచికలు కూడా మెరుగుపడ్డాయి. నాణ్య ఆర్థిక సంవత్సరాలు 2018-19 నుంచి 2021-22 మధ్య సుమారు ₹2.2 ట్రిలియన్గా ఉన్న మొత్తం క్యాపెక్స్, 2022-23 నుంచి 2025-26 మధ్య దాదాపు ₹3.4 ట్రిలియన్కు పెరిగింది. అదేసమయంలో నెట్ డెట్-టు-ఈక్విటీ స్థాయులు ఆర్థిక సంవత్సరం 2018-19లో లోని 0.52x నుంచి ఆర్థిక సంవత్సరం 2025-26లో నాటికి దాదాపు శూన్య స్థాయికి తగ్గాయి. రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ(ROE) కూడా 9% నుంచి 12%కి పెరగడం కంపెనీల ఆర్థిక క్రమశిక్షణను, స్థిరమైన వ్యాపార నమూనాలను ప్రతిబింబిస్తోంది.
డొమెస్టిక్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్లు దేశీయ సంస్థాగత పెట్టుబడిదారులు(DIIs) కూడా SIPల ద్వారా స్మాల్ క్యాప్ విభాగంలో తమ పెట్టుబడులను క్రమంగా పెంచుతున్నారు. సిస్టమాటిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్(SIP) ఆధారిత ప్రవాహాలు సాధారణంగా దీర్ఘకాలికంగా, స్థిరంగా ఉండటంతో, భవిష్యత్తులో స్మాల్ క్యాప్ మార్కెట్లో ఒడిదుడుకులను తగ్గించడంలో ఇవి సహాయపడవచ్చని అధ్యయనం పేర్కొంది. మరోవైపు, రిటైల్ పెట్టుబడిదారుల వాటాలో స్వల్ప తగ్గుదల కనిపించడం అధిక ఊహాగానాలను తగ్గించవచ్చని సూచించింది.
మార్కెట్ కరెక్షన్తో ఏర్పడిన అవకాశాలు
ఆస్తి నిర్వహణ సంస్థ ప్రకారం, ఇటీవలి మార్కెట్ కరెక్షన్ కారణంగా స్మాల్ క్యాప్ విభాగంలో విలువైన పెట్టుబడి అవకాశాలు వెలుగుచూస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం దాదాపు 50% స్మాల్ క్యాప్ షేర్లు తమ 10 ఏళ్ల సగటు విలువల కంటే తక్కువ స్థాయిలో ట్రేడవుతున్నాయి. ఇది గత కొన్ని సంవత్సరాల్లో అత్యధిక స్థాయిల్లో ఒకటిగా పేర్కొంది. విస్తృత మార్కెట్ కరెక్షన్ కారణంగా అధిక విలువల ఒత్తిడి తగ్గి, బలమైన ఫండమెంటల్స్ ఉన్న కంపెనీల్లో ఎంపిక చేసిన పెట్టుబడులకు అవకాశాలు ఏర్పడ్డాయని అధ్యయనం తెలిపింది.
అలాగే, గతంలో మార్కెట్ పతనాల తర్వాత రికవరీ దశల్లో స్మాల్ క్యాప్లు మెరుగైన ప్రదర్శన కనబరిచినట్టు ఆస్తి నిర్వహణ సంస్థ గుర్తుచేసింది. మార్చి 2020 నుంచి జనవరి 2022 వరకు జరిగిన పోస్ట్-కోవిడ్ రికవరీ సమయంలో నిఫ్టీ స్మాల్ క్యాప్ ఇండెక్స్ 247% పెరిగింది. ఇదే సమయంలో నిఫ్టీ 50 మాత్రం 138% మాత్రమే పెరిగింది. ఇది దీర్ఘకాలిక మార్కెట్ చక్రాల్లో స్మాల్ క్యాప్ విభాగం వేగవంతమైన రికవరీ సామర్థ్యాన్ని సూచిస్తోంది.
ఔత్సాహిక నటీనటులను ఆహ్వానిస్తున్న రాజు వెడ్స్ రాంబాయి మేకర్స్
బాక్సాఫీస్ సక్సెస్ అందుకున్న "రాజు వెడ్స్ రాంబాయి" మేకర్స్ మరో కొత్త ప్రాజెక్ట్ కు శ్రీకారం చుట్టారు. తెలంగాణలో పుట్టిన మరో మట్టి కథ పరిమళాన్ని ప్రేక్షకులకు అందించబోతున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని డోలాముఖి సుబల్టర్న్ ఫిలింస్, ఆరాధ్య సినీ క్రియేషన్స్ బ్యానర్స్ పై వేణు ఊడుగుల, సంధ్య భాను చల్లా నిర్మిస్తున్నారు. మధుకర్ రెడ్డి కోమిరెడ్డి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు.
సుస్మితా సేన్ ఓ డైమండ్ డిగ్గర్.. కెప్ట్ బాయ్ఫ్రెండ్లా ఉండేవాడిని: లలిత్ మోదీ
బాలీవుడ్ స్టార్ నటి, మాజీ మిస్ యూనివర్స్ సుస్మితా సేన్ తన జీవితంలో ఎప్పటికీ వెరీ స్పెషల్ అంటూ ఐపీఎల్ మాజీ చైర్మన్, వ్యాపారవేత్త లలిత్ మోదీ అన్నారు. వీరిద్దరి రిలేషన్షిప్ 2022లో సంచలనానికి దారి తీసిన సంగతి తెలిసిందే. అప్పట్లో వీరిద్దరి ఫోటోలు ఇంటర్నెట్లో వైరల్ అయ్యాయి. వీరిద్దరూ ఎప్పుడో విడిపోయారు. తాజాగా లలిత్ మోదీ ఈ రిలేషన్షిప్పై ఓ ఇంటర్వ్యూలో ఓపెన్ అయ్యారు. లలిత్ మోదీ డబ్బు చూసే ఆమె ప్రేమించిందంటూ గోల్డ్ డిగ్గర్ అని కామెంట్స్ చేశారు. ఈ ఆరోపణలపై లలిత్ మోదీ తీవ్రంగా స్పందించారు.
విజయ్ తర్వాత ధనుష్ రాజకీయాల్లోకి వస్తారా? కస్తూరి రాజా ఏమంటున్నారు?
కోలీవుడ్ హీరో విజయ్ రెండేళ్ల క్రితం తమిళగ వెట్రి కళకం (టీవీకే)ను స్థాపించి, 2026 జరిగిన అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో విజయభేరీ మోగించి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా పగ్గాలు చేపట్టారు. చిత్రపరిశ్రమకు చెందిన దివంగత నేతలైన ఎంజీఆర్, జయలలిత, కరుణానిధి తర్వాత రాజకీయాల్లోకి వచ్చి ముఖ్యమంత్రులు అయిన వారి జాబితాలో విజయ్ చోటు దక్కించుకున్నారు.
ఫ్లాట్ బెల్లీ కోసం అష్టకష్టాలు పడ్డాను.. చివరికి పొట్ట కింది కొవ్వు వుంటే మంచిది గ్రహించాను
నటి తాప్సీ పన్ను, ఫ్లాట్ బెల్లీ సాధించాలనే తన గత వ్యామోహం గురించి మనసు విప్పి మాట్లాడారు. దాన్ని సాధనలో తాను తనను తాను చాలా హింసించుకున్నానని ఆమె అంగీకరించారు. ఇన్స్టాగ్రామ్లో తాప్సీ పంచుకున్న వివరాల ప్రకారం, ఒకప్పుడు ఫ్లాట్ బెల్లీతో పాటు సౌందర్యం కోసం తాను విపరీతంగా కష్టపడ్డానని తెలిపింది. అయితే, కాలక్రమేణా, పొట్ట కింది భాగంలో కొద్దిగా కొవ్వు ఉండటం పూర్తిగా సాధారణమైన, ఆరోగ్యకరమైన విషయం అని గమనించానని తెలిపింది. ఈ పోస్ట్ చాలా మంది మహిళలను కదిలించింది. తాను ఇప్పుడు తన సహజ శరీరాకృతిని అంగీకరించానని, ఇకపై అవాస్తవ ప్రమాణాల వెంట పడటం లేదని తాప్సీ చెప్పింది.
Nikhil: వియత్నాంలో యుద్ధ విన్యాసాలు నేర్చుకుని స్వయంభూ తో సిద్ధంగా వున్న నిఖిల్
నిఖిల్ సిద్ధార్థ, సంయుక్త, నభా నటేష్ కాంబినేషన్ లో రూపొందుతోన్న చిత్రం స్వయంభూ. ఈ చిత్రం విఎఫ్.ఎక్స్ పనులను ఇటీవలే నిఖిల్, చిత్ర దర్శకుడు భరత్ కృష్ణమాచారి పర్యవేక్షించారు. ఈ సినిమా పురాణాలకు సంబంధించిన కథగా రూపొందుతోంది. పిక్సెల్ స్టూడియోస్ భువన్, శ్రీకర్ల నిర్మాణంలో, టాగోర్ మధు సమర్పణలో భారీ పీరియడ్ యాక్షన్ గా నిర్మిస్తున్నారు. ఇటీవల విడుదలైన ‘రా రా ధీవరా’ పాట సినిమాపై అంచనాలను మరింత పెంచింది.