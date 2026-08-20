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Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Thursday, 20 August 2026 (12:16 IST)

Good News: ఏపీలో రిలయన్స్ పెట్టుబడి.. యూసీజీ కాంప్లెక్స్‌ ఏర్పాటుకు గ్రీన్ సిగ్నల్

Andhra Pradesh
Written By: సెల్వి
Updated: Thu, 20 Aug 2026 (12:16 IST)
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ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని ఏలూరు జిల్లాలో భారతదేశపు మొట్టమొదటి సమీకృత భూగర్భ బొగ్గు వాయువు ఉత్పత్తి (యూసీజీ) కాంప్లెక్స్‌ను అభివృద్ధి చేయడానికి, రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్ (ఆర్‌ఐఎల్) 30 ఏళ్లలో సుమారు రూ. 2.73 లక్షల కోట్ల భారీ పెట్టుబడిని ప్రతిపాదించింది.
 
ఈ ప్రాజెక్టును తీరప్రాంత ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని చింతలపూడి, రెచర్ల బొగ్గు బ్లాక్‌లలో అభివృద్ధి చేయనున్నారు. అన్వేషణ ఫలితాలు, ప్రాజెక్టు వాణిజ్య సాధ్యాసాధ్యాలపై ఈ పెట్టుబడి ఆధారపడి ఉంటుంది. బొగ్గు మంత్రిత్వ శాఖ నిర్వహించిన ఇ-వేలం ద్వారా ఆర్‌ఐఎల్ ఈ రెండు బొగ్గు బ్లాక్‌లను దక్కించుకుంది.
 
ముఖేష్ అంబానీ నేతృత్వంలోని ఆర్‌ఐఎల్ ఈ ప్రాజెక్టును మూడు దశల్లో, అంటే అన్వేషణ, పైలట్ పనులతో ప్రారంభించి, భారీ స్థాయి ఉత్పత్తి వైపుగా ప్రణాళిక చేసింది. అన్వేషణ, పైలట్ దశ ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరంలోనే ప్రారంభమయ్యే అవకాశం ఉంది.
 
ఈ ప్రతిపాదిత ప్రాజెక్టు ఈ ప్రాంతంలో గణనీయమైన ఉపాధిని కూడా సృష్టిస్తుందని అంచనా. ప్రాజెక్టు స్థిరమైన కార్యాచరణ దశలో సుమారు 3,000 నుండి 5,000 ప్రత్యక్ష ఉద్యోగాలను సృష్టించగలదని ఆర్‌ఐఎల్ అంచనా వేస్తోంది. ఇది ప్రాంతీయ సరఫరా గొలుసు అంతటా సుమారు 20,000 నుండి 35,000 పరోక్ష, ప్రేరిత జీవనోపాధులను కూడా సృష్టించగలదు. 
 
అందువల్ల, ఈ ప్రాజెక్ట్ ప్రణాళిక ప్రకారం ముందుకు సాగితే, ఏలూరు, పరిసర ప్రాంతాలపై ఇది ఒక పెద్ద ఆర్థిక ప్రభావాన్ని చూపగలదు.
 
 ఇదిలా ఉండగా, 2030 నాటికి 100 మిలియన్ టన్నుల బొగ్గు గ్యాసిఫికేషన్ సామర్థ్యాన్ని సాధించడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకున్న జాతీయ బొగ్గు గ్యాసిఫికేషన్ మిషన్ లక్ష్యాలకు అనుగుణంగా ఈ ప్రాజెక్ట్ ఉంది.
 
విజయవంతంగా అమలు చేస్తే, ఆర్‌ఐఎల్ ప్రతిపాదించిన ఈ ప్రాజెక్ట్ ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ఒక ప్రధాన పారిశ్రామిక, ఇంధన పెట్టుబడిగా మారగలదు. భూగర్భ బొగ్గు గ్యాసిఫికేషన్‌ను సమీకృత స్థాయిలో ఉపయోగించుకునే దేశంలోని అతిపెద్ద ప్రయత్నాలలో ఒకటిగా నిలవగలదు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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